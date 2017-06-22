Достало каждый раз заходить сюда и вытаскивать сигнал из архива
- Сигнал в архиве.
- как вытащит торговый сигнал из архива ?
- Обновление сервиса сигналы, как вам?
Как сделать чтобы он туда не попадал?
Наверно надо поменять свою философию:
Выращиваю лосей на счетах, развожу индюков на графиках.
Кто вы такие?
Чего вам надо?
Я вас не знаю
Идите нафиг!
- 2017.01.18
- www.mql5.com
Наверно надо поменять свою философию:Ваш лозунг.
Как сделать чтобы он туда не попадал?
Не делать двухмесячных перерывов в торговле?
Не делать двухмесячных перерывов в торговле?
У меня сделки висят от двух недель до месяцев. Стратегия для данного счета такая.
Я хочу открыть сделку и забыть об этом на несколько месяцев. Тольк иногда открывая сигнал и смотря что там творится.
Все правильно, ибо достали ломится в личку с "предложениями о дружбе"
Так просят всего дружбу, а не прописку в квартире. Что вам мешает большое количество друзей.
Так просят всего дружбу, а не прописку в квартире. Что вам мешает большое количество друзей.
Тем что сама концепция идиотская "если я тебя добавил значит я твой друг и буду срать у тебя на стенке, в журнале, ленте, нужное подчеркнуть"
Можно отключить срачь друзей у себя на стенке.
Запустите советника, который раз в сутки будет ставить и удалять отложенный ордер далеко от рынка.
Спасибо за подсказку. Я к тому что человек продавший вам вещь или починивший пылесос не является другом. А тут большинство случайные люди с рекламой своих продуктов которые друзьями называться никак не могут.
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