Достало каждый раз заходить сюда и вытаскивать сигнал из архива

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Как сделать чтобы он туда не попадал?
 
trader781:
Как сделать чтобы он туда не попадал?

Наверно надо поменять свою философию:

Выращиваю лосей на счетах, развожу индюков на графиках. 

Кто вы такие? 
Чего вам надо? 
Я вас не знаю 
Идите нафиг!

Ваш лозунг.
Трейдинг как искусство
Трейдинг как искусство
  • 2017.01.18
  • www.mql5.com
Большинство пришедших в трейдинг хотят денег и это неудивительно. Полная свобода действий. Плюсы - торговля в плюс. Минусы - торговля в минус...
 
Sergey Chalyshev:

Наверно надо поменять свою философию:

Ваш лозунг.
Все правильно, ибо достали ломится в личку с "предложениями о дружбе"
 
trader781:
Как сделать чтобы он туда не попадал?

Не делать двухмесячных перерывов в торговле?

 
Marsel:

Не делать двухмесячных перерывов в торговле?

У меня сделки висят от двух недель до месяцев. Стратегия для данного счета такая.

Я хочу открыть сделку и забыть об этом на несколько месяцев. Тольк иногда открывая сигнал и смотря что там творится.

 
trader781:
Все правильно, ибо достали ломится в личку с "предложениями о дружбе"

Так просят всего дружбу, а не прописку в квартире. Что вам мешает большое количество друзей.

 
Vadim Derevitskij:

Так просят всего дружбу, а не прописку в квартире. Что вам мешает большое количество друзей.


Тем что сама концепция идиотская "если я тебя добавил значит я твой друг и буду срать у тебя на стенке, в журнале, ленте, нужное подчеркнуть"

 
trader781:

Тем что сама концепция идиотская "если я тебя добавил значит я твой друг и буду срать у тебя на стенке, в журнале, ленте, нужное подчеркнуть"


Можно отключить срачь друзей у себя на стенке.


 
Vladimir Tkach:

Можно отключить срачь друзей у себя на стенке.


Спасибо за подсказку. Я к тому что человек продавший вам вещь или починивший пылесос не является другом. А тут большинство случайные люди с рекламой своих продуктов которые друзьями называться никак не могут.

По сигналу то что делать?
 
trader781:
По сигналу то что делать?

Запустите советника, который раз в сутки будет ставить и удалять отложенный ордер далеко от рынка.

 
trader781:
Спасибо за подсказку. Я к тому что человек продавший вам вещь или починивший пылесос не является другом. А тут большинство случайные люди с рекламой своих продуктов которые друзьями называться никак не могут.

По сигналу то что делать?
А как же быть Чебурашке, у которого нет друзей ?
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