В сигналах показывать данные, только с момента замониторивания счета
И тогда у них в таблице замечательная статистика.
предлагаю в сервисе сигналы показывать график только с момента замониторивания, и данные таблицы тоже считать с этого момента. чтобы то всё, что было до момента публикации счета, нас не интересовало.
Часто люди открывают несколько счетов, пару месяцев торгуют, потом лучший счет добавляют в сервис "сигналы".
И тогда у них в таблице замечательная статистика.
предлагаю в сервисе сигналы показывать график только с момента замониторивания, и данные таблицы тоже считать с этого момента. чтобы то всё, что было до момента публикации счета, нас не интересовало.
Предоставте алгоритм расчетов. Как вы себе это представляете?
таких счетов в этом месяце открыто больше десяти. от разных поставщиков.
в июне у поставщиков стала популярной такая тема: открыть 100 счетов, торговать на них случайным образом. один из них вырастет в 100 раз. добавить его в сервис сигналы. надежда на то, что люди быстро подпишутся.
25 подписчиков по 50 долларов. конечно , люди понемногу будут отписываться. но 1000 долларов на таком лохотроне можно заработать.
Надо показывать все, с момента открытия счета.
Но показывать серым цветом прирост по месяцам, до открытия Сигнала, а статистику учитывать только с момента открытия Сигнала.
И еще надо показывать дату открытия сигнала. Раньше этого было.
Я считаю, что не надо ограничивать возможности и показывать данные, только с момента замониторивания счета. Какой смысл? Выводить хозяина сигнала "на чистую воду"? Время всё равно поставит всё на свои места. Да и выставляют трейдеры свои сигналы на публичное рассмотрение не только для того чтобы продавать свои сигналы, но и для того, чтобы было удобнее контролировать свою собственную торговлю: смотреть, как изменяется прирост от месяца к месяцу, не увеличилась ли просадка, анализировать коэффициент Шарпа. Ведь коэффициента Шарпа нет в детализированном отчёте MT4.
Я считаю, что не надо ограничивать возможности и показывать данные, только с момента замониторивания счета. Какой смысл? Выводить хозяина сигнала "на чистую воду"? Время всё равно поставит всё на свои места.
и счет сольется!
вы же писали, что слили все свои счета. так что вам писать советы не уместно!
Да и выставляют трейдеры свои сигналы на публичное рассмотрение не только для того чтобы продавать свои сигналы, но и для того, чтобы было удобнее контролировать свою собственную торговлю: смотреть, как изменяется прирост от месяца к месяцу, не увеличилась ли просадка, анализировать коэффициент Шарпа. Ведь коэффициента Шарпа нет в детализированном отчёте MT4.
для этого есть индикаторы, а сервис сигналы призначен именно для инвестирования.
в июне у поставщиков стала популярной такая тема: открыть 100 счетов, торговать на них случайным образом. один из них вырастет в 100 раз. добавить его в сервис сигналы. надежда на то, что люди быстро подпишутся.
таких счето в этом месяце открыто больше десяти. от разных поставщиков.
Все дело в том что данные о бывших сделках можно получить только оценочные что не будет верно для все сигналов. Да и зачем этим заморачиваться если новичкам нужно +100500% прибыли. А не новички и так могут оценивать сигналы.
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Для этих целей и писала продукт [Ссылка удалена Artyom Trishkin] - схожусь к мнению что нужно переходить писать на "граали".
Все дело в том что данные о бывших сделках можно получить только оценочные что не будет верно для все сигналов. Да и зачем этим заморачиваться если новичкам нужно +100500% прибыли. А не новички и так могут оценивать сигналы.
-----------------------
Для этих целей и писала продукт [Ссылка удалена Artyom Trishkin] - схожусь к мнению что нужно переходить писать на "граали".
в смысле "переходить писать на "граали""?
в смысле "переходить писать на "граали""?
всмысле никому не нужно анализировать сигнал.
Буду пробовать себя в продвижении другого
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