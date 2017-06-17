Подскажите, пожалуйста, как сделать такие красивые кнопки?
Извините, но у вас тоже плоские кнопки!
На моей картинке по контуру кнопок можно увидень более светлую грань сверху и более тёмную грань внизу.
А когда я отвечал, то вопроса о "плоских" кнопках не было :).Вы потом дописали (или я быстро ответил).
Извините, но у вас тоже плоские кнопки!
На моей картинке по контуру кнопок можно увидень более светлую грань сверху и более тёмную грань внизу.
То что у Вас на скриншоте - это не панель - это просто набор элементов без событийной модели, без обратной связи. Панели базируются на классе CDialog (пример в моём посте выше).
Если же Вы хотите набросать набор элементов без событийной модели и при этом иметь объёмный вид, то возьмите пример OBJ_RECTANGLE_LABEL - во входных параметрах поиграйтесь с параметром Тип рамки. (хотя в примере OBJ_RECTANGLE_LABEL идёт автоматический перебор всех трёх состояний: плоский вид, вогнуты и выпуклый).
Ну я бы не сказал, что на том первом скриншоте, такие красивые кнопки )))
Стандартные кнопки на первом скриншоте, ничего особенного. Есть свойство OBJPROP_BORDER_TYPE, скорее всего в нем дело.
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Я имею в виду, что они не кажутся плоскими на картинке. У меня же, наоборот, все кнопки получаются плоскими. От чего это зависит?