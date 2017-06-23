При открытии ордера нужно указывать объём ГО и позиции в целом, как в QUIK

Новый комментарий
 
  • 54% (31)
  • 46% (26)
Всего проголосовало: 57
 

Вот о чём речь

 

Ещё мне нравится, что Квик сразу дает информацию о максимальном количестве лотов, которые можно открыть на имеющиеся средства - это удобно, когда торгуешь с короткими стопами.

 

Предвижу плевок в лицо.... но MQ не будут подстраивать диалоговые окна под каждого пользователя, а такая панель для входа в рынок в фрилансе вам обойдется не больше чем в 100 уе.

PS: не против дополнений. За конструктив.

 
Andrey Khatimlianskii:

Предвижу плевок в лицо.... но MQ не будут подстраивать диалоговые окна под каждого пользователя, а такая панель для входа в рынок в фрилансе вам обойдется не больше чем в 100 уе.

PS: не против дополнений. За конструктив.


Если MQ хочет конкурировать с Quik'ом, то не грех перенимать мелочи, которые делают торговлю комфортней и к которым уже привыкли пользователи не ведающие об индивидуальной модернизации программы за не малое вознаграждение. MT5 на Moex в роли догоняющего, если не учитывать возможности языка MQL, а смотреть строго на оболочку.

 
-Aleks-:

Ещё мне нравится, что Квик сразу дает информацию о максимальном количестве лотов, которые можно открыть на имеющиеся средства - это удобно, когда торгуешь с короткими стопами.


Quik - полноценный БИРЖЕВОЙ терминал для торговли РУКАМИ.

Но, абсолютно непригодный для алготорговли.

 
prostotrader:

Quik - полноценный БИРЖЕВОЙ терминал для торговли РУКАМИ.

Но, абсолютно непригодный для алготорговли.

 

Так, естественно, что речь идет о торговле руками - большинство так и торгует... и этого не стоит забывать.
 
-Aleks-:

 

большинство так и торгует... и этого не стоит забывать.

Это просто смешно, торговать на МТ РУКАМИ !!!

 
prostotrader:

Это просто смешно, торговать на МТ РУКАМИ !!!

 

Не все программисты же, это надо понимать.
 
-Aleks-:

 

Не все программисты же, это надо понимать.

Вам уже ответили, что во фрилансе, Вы можете заказать любую панель

за сравнительно небольшие средства.

 
prostotrader:

Вам уже ответили, что во фрилансе, Вы можете заказать любую панель

за сравнительно небольшие средства.

 

Здесь не стоит вопрос о программировании, поэтому ответ не уместен.

Разработчики не раз говорили, что дополнительное ПО для торговли использует не более 5% трейдеров.

Поэтому я повторю, считаю необходимым перенимать достоинства у конкурентов.

В базовой конфигурации должен быть необходимый минимум для комфортной торговли.


123
Новый комментарий