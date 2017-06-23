При открытии ордера нужно указывать объём ГО и позиции в целом, как в QUIK
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Вот о чём речь
Предвижу плевок в лицо.... но MQ не будут подстраивать диалоговые окна под каждого пользователя, а такая панель для входа в рынок в фрилансе вам обойдется не больше чем в 100 уе.
PS: не против дополнений. За конструктив.
Предвижу плевок в лицо.... но MQ не будут подстраивать диалоговые окна под каждого пользователя, а такая панель для входа в рынок в фрилансе вам обойдется не больше чем в 100 уе.
PS: не против дополнений. За конструктив.
Если MQ хочет конкурировать с Quik'ом, то не грех перенимать мелочи, которые делают торговлю комфортней и к которым уже привыкли пользователи не ведающие об индивидуальной модернизации программы за не малое вознаграждение. MT5 на Moex в роли догоняющего, если не учитывать возможности языка MQL, а смотреть строго на оболочку.
Quik - полноценный БИРЖЕВОЙ терминал для торговли РУКАМИ.
Но, абсолютно непригодный для алготорговли.
Так, естественно, что речь идет о торговле руками - большинство так и торгует... и этого не стоит забывать.
большинство так и торгует... и этого не стоит забывать.
Это просто смешно, торговать на МТ РУКАМИ !!!
Это просто смешно, торговать на МТ РУКАМИ !!!
Не все программисты же, это надо понимать.
Не все программисты же, это надо понимать.
Вам уже ответили, что во фрилансе, Вы можете заказать любую панель
за сравнительно небольшие средства.
Вам уже ответили, что во фрилансе, Вы можете заказать любую панель
за сравнительно небольшие средства.
Здесь не стоит вопрос о программировании, поэтому ответ не уместен.
Разработчики не раз говорили, что дополнительное ПО для торговли использует не более 5% трейдеров.
Поэтому я повторю, считаю необходимым перенимать достоинства у конкурентов.
В базовой конфигурации должен быть необходимый минимум для комфортной торговли.
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