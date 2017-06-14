Некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003
Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки
как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?
Да ну. Может нормально авторизоваться?
Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки
как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?
А обновления и сервис-паки все проставлены? Что-то такое Ренат говорил, что Windows XP больше не будут поддерживать и про 2003 вроде тоже было про поддержку.
Да ну. Может нормально авторизоваться?
установлен Windows server 2003 R2 SP2
я не в курсах, какой там последний
точно помню, была жалоба от чела с WinXP, Ренат сказал, что нужно обязательно ставить последний SP3. А сейчас они вообще прекращают поддержу старых ОС.
- 2017.06.01
- www.mql5.com
да ну, я что на совсем тёплого похож?
один в один.
Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки
как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?
А че думаешь у меня, если я кривые логины вставляю?
я не в курсах, какой там последний
точно помню, была жалоба от чела с WinXP, Ренат сказал, что нужно обязательно ставить последний SP3. А сейчас они вообще прекращают поддержу старых ОС.
Про сервера базара не было.
Про сервера базара не было.
А что, прям таки есть ОС Windows 2003, но не сервер? )))))))))))))) Вам спецухой Билл сборочку сделал, да? ))
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Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки
как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?