Некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003

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Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки


как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?

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a6xmaejnzm.png  9 kb
 
Andrey Shalnev:

Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки


как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?


Да ну. Может нормально авторизоваться?
 
Andrey Shalnev:

Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки


как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?


А обновления и сервис-паки все проставлены? Что-то такое Ренат говорил, что Windows XP больше не будут поддерживать и про 2003 вроде тоже было про поддержку.
 
Evgeny Belyaev:

Да ну. Может нормально авторизоваться?
да ну, я что на совсем тёплого похож?
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wsj0oi8fg82.png  12 kb
 
Alexey Volchanskiy:

А обновления и сервис-паки все проставлены? Что-то такое Ренат говорил, что Windows XP больше не будут поддерживать и про 2003 вроде тоже было про поддержку.
установлен Windows server 2003 R2 SP2
 
Andrey Shalnev:
установлен Windows server 2003 R2 SP2


я не в курсах, какой там последний

точно помню, была жалоба от чела с WinXP, Ренат сказал, что нужно обязательно ставить последний SP3. А сейчас они вообще прекращают поддержу старых ОС.

https://www.mql5.com/ru/forum/193991

Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
  • 2017.06.01
  • www.mql5.com
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10...
 
Andrey Shalnev:
да ну, я что на совсем тёплого похож?

один в один.
 
Andrey Shalnev:

Приветствую всех! Собственно вопрос больше к разработчикам - есть проблема: некорректная работа терминала MT4 на VDS Windows server 2003, в части подключения к mql community а также не работает отправка push уведомлений, прилагаю скрин ошибки


как это исправить? может чет в этой винде доустановить надо? или с какой нить командной строкой запускать?


А че думаешь у меня, если я кривые логины вставляю?


 
Alexey Volchanskiy:


я не в курсах, какой там последний

точно помню, была жалоба от чела с WinXP, Ренат сказал, что нужно обязательно ставить последний SP3. А сейчас они вообще прекращают поддержу старых ОС.

https://www.mql5.com/ru/forum/193991


Про сервера базара не было.
 
Evgeny Belyaev:

Про сервера базара не было.

А что, прям таки есть ОС Windows 2003, но не сервер? )))))))))))))) Вам спецухой Билл сборочку сделал, да? ))
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