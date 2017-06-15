Разбор лога сервера - страница 2

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Vladimir Pastushak:
Зато у тебя с кодо базой все ок ... Не правда ли ???


У меня все ок, мяууу... Че рерайт сам не можешь написать? Во фрилансе заказываешь?

Че у тебя с текстом не ок, синтаксис или грамматика хромает?

 
Evgeny Belyaev:


У меня все ок, мяууу... Че рерайт сам не можешь написать? Во фрилансе заказываешь?

Че у тебя с текстом не ок, синтаксис или грамматика хромает?

Не успеваю, семья, дети, да и интересно было посмотреть попробовать заказать статьи... 
 
Vladimir Pastushak:
Не успеваю, семья, дети, да и интересно было посмотреть попробовать заказать статьи... 


Ну и че как статейки? Дай хоть линк.

 
Evgeny Belyaev:


Ну и че как статейки? Дай хоть линк.

Какая цена, такие и статейки... 
Не пойму твоего повышенного внимания когда мне.... 
 
Vladimir Pastushak:
Зато у тебя с кодо базой все ок ... Не правда ли ???


А что у Евгения не так с кодобазой? Вот только что посмотрел, замечательный советник, первый шаг к первому миллиону!

"Random

Советник Random, работающий по принципу монетки. Алгоритм торговли: советник открывает рыночный ордер, используя генератор случайных чисел, или, проще говоря, в случайном направлении.

CodeBase | 2015.07.13 16:02 | Evgeny Belyaev | Советники | MetaTrader 4"

 
Alexey Volchanskiy:


А что у Евгения не так с кодобазой? Вот только что посмотрел, замечательный советник, первый шаг к первому миллиону!

"Random

Советник Random, работающий по принципу монетки. Алгоритм торговли: советник открывает рыночный ордер, используя генератор случайных чисел, или, проще говоря, в случайном направлении.

CodeBase | 2015.07.13 16:02 | Evgeny Belyaev | Советники | MetaTrader 4"

Евгений сам в курсе.... А реклама запрещена... Всем добра...
 
Vladimir Pastushak:
Евгений сам в курсе.... А реклама запрещена... Всем добра...

Какая реклама?? Это кодобаза.
 
Alexey Volchanskiy:

Какая реклама?? Это кодобаза.


Он маркет боится рекламировать. Беднягу запугали, намекает что я что-то украл....

Меня и прежде в воровстве подозревали: 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Скрипт трендовой линии по заданному углу

FXwin, 2017.04.10 19:01

Evgeny Belyaev ну ты красавчик, прибрал мои продукты и бегом в маркет поставил название только сменил и под мт5 заточил (делиться то будешь?).

Exclusive Oscillator - это мой FilterWPR (скрин выше), но он взял эту идею и переделал в осциллятор. 

Exclusive Stairs - это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.

Похоже его фейк. Правда безосновательно. Мой продукт появился раньше чем тема на форуме.
 
Vladimir Pastushak:
Евгений сам в курсе.... А реклама запрещена... Всем добра...

Мяу, че молчишь, блохастый?
 
Evgeny Belyaev:

Мяу, че молчишь, блохастый?

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