Разбор лога сервера - страница 2
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Зато у тебя с кодо базой все ок ... Не правда ли ???
У меня все ок, мяууу... Че рерайт сам не можешь написать? Во фрилансе заказываешь?
Че у тебя с текстом не ок, синтаксис или грамматика хромает?
У меня все ок, мяууу... Че рерайт сам не можешь написать? Во фрилансе заказываешь?
Че у тебя с текстом не ок, синтаксис или грамматика хромает?
Не успеваю, семья, дети, да и интересно было посмотреть попробовать заказать статьи...
Ну и че как статейки? Дай хоть линк.
Ну и че как статейки? Дай хоть линк.
Зато у тебя с кодо базой все ок ... Не правда ли ???
А что у Евгения не так с кодобазой? Вот только что посмотрел, замечательный советник, первый шаг к первому миллиону!
"Random
CodeBase | 2015.07.13 16:02 | Evgeny Belyaev | Советники | MetaTrader 4"
А что у Евгения не так с кодобазой? Вот только что посмотрел, замечательный советник, первый шаг к первому миллиону!
"Random
CodeBase | 2015.07.13 16:02 | Evgeny Belyaev | Советники | MetaTrader 4"
Евгений сам в курсе.... А реклама запрещена... Всем добра...
Какая реклама?? Это кодобаза.
Какая реклама?? Это кодобаза.
Он маркет боится рекламировать. Беднягу запугали, намекает что я что-то украл....
Меня и прежде в воровстве подозревали:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Скрипт трендовой линии по заданному углу
FXwin, 2017.04.10 19:01
Evgeny Belyaev ну ты красавчик, прибрал мои продукты и бегом в маркет поставил название только сменил и под мт5 заточил (делиться то будешь?).
Exclusive Oscillator - это мой FilterWPR (скрин выше), но он взял эту идею и переделал в осциллятор.
Exclusive Stairs - это мой трендовый индикатор где я со стрелками пытался разобраться на форуме, код выложил чтобы решить вопрос, но вижу этот крысёнышь решил не запариваться и просто стрелки убрал https://www.mql5.com/ru/forum/172867 а я вот решил эту проблему, дело было в накапливаемом буфере.
Евгений сам в курсе.... А реклама запрещена... Всем добра...
Мяу, че молчишь, блохастый?
Мяу, че молчишь, блохастый?