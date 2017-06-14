Принцип работы отложенных ордеров Buy Stop Limit
Gennadiy Stanilevych:
Поделитесь пожалуйста знаниями. Какая цена должна превысить указанный в ордере Buy Stop Limit уровень бид или аск для того, чтобы ордер активировался?
та все тоже шо и по рыночным
БайСтоп (выше цены на покупку), БайЛимит (ниже цены на покупку) срабатывает по Аску а закрываются по Биду, минимальный уровень установки это Ask +/- ФризЛевел
для селов соответсвенно наоборот
я так и думал. Почему бы не сделать для удобства отложенный ордер на покупку типа - "если бид больше чем ,,,,,,,,?
Gennadiy Stanilevych:
я так и думал. Почему бы не сделать для удобства отложенный ордер на покупку типа - "если бид больше чем ,,,,,,,,?
я так и думал. Почему бы не сделать для удобства отложенный ордер на покупку типа - "если бид больше чем ,,,,,,,,?
мысль не понятна
можете поконкретнее с примером/картинкой для наглядности
Графики чертятся ценой бид. Поэтому превышение ценой аск заданного уровня не оставит следа на чарте в истории. Поэтому, считаю логичным для Buy Stop Limit ордеров активацию лимитной цены сделать, если цена бид больше указанного уровня.
Gennadiy Stanilevych:
я так и думал. Почему бы не сделать для удобства отложенный ордер на покупку типа - "если бид больше чем ,,,,,,,,?
я так и думал. Почему бы не сделать для удобства отложенный ордер на покупку типа - "если бид больше чем ,,,,,,,,?
Эта тема уже неоднократно здесь поднималась. В ответ всегда одно и то же: либо пальцем у виска крутят, либо говорят - делайте собственное программное решение. Хотя мне тоже непонятно, почему нельзя сделать вариант активации (не цены открытия, здесь ничего не меняется) ордеров Buy Stop и Buy Limit по цене, которая отображается на графике, то есть по Bid.
Я так понимаю, речь идёт о правых чартах
- Buy Stop Limit — этот вид ордера сочетает в себе первые два типа, являясь стоп ордером на установку лимитного ордера на покупку ("Buy Limit"). Как только будущая цена "Ask" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Buy Limit" приказ на уровне, указанном в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit - ниже стоп-уровня.
- Sell Stop Limit — этот вид ордера является стоп ордером на установку лимитного ордера на продажу ("Sell Limit"). Как только будущая цена "Bid" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Sell Limit" приказ на уровне, указанным в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется ниже текущей цены Bid, а цена Stop Limit - выше стоп-уровня.
Для бай ордеров нужно прописать в МТ программе "Как только будущая цена "Bid" достигнет стоп-уровня".
MQ считают, что поддерживать такие ордера на стороне сервера нецелесообразно.
А на стороне терминала можно добавить любой алгоритмический ордер, срабатывающий по любым пользовательским правилам.
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Поделитесь пожалуйста знаниями. Какая цена должна превысить указанный в ордере Buy Stop Limit уровень бид или аск для того, чтобы ордер активировался?