Любой трейдер в заначке всегда держит одну валютную пару и долго следит годами и питается на этой паре. Вопрос есть. - страница 2
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Просто, если ты умеешь понимать код, то за 5-10 минут становится ясна подноготная любого индикатора. У MACD нет подноготной, обман и запутывание лохов ))
Есть математическая и физическая. Это размытая первая разность, аналог первой производной или скорости изменения координат. На циклических функциях в чистом виде, первая производная на четверть периода опережает фазу самого графика. Строго приводить в соответствие нет необходимости, например, в силу традиций трейдинга, а может и по другим причинам.
На рисунке усредненная полиномом 4 ой степени линия и соответствующие ей сверху в низ 1, 2 и 3 разности. Как и положено синусоидальным функциям наблюдаем сдвиг в лево, примерно, на четверть периода, на каждой следующей производной. Чтобы уменьшить сдвиг можно увеличить интервал между точками снятия значений.
И чего вы все так верит в этот MACD. Обычная шняга, построенная на двух мувингах.
вы что??! это же САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ! разве мозгоклюй Доктор Элдер может врать??)
Есть математическая и физическая. Это размытая первая разность, аналог первой производной или скорости изменения координат. На циклических функциях в чистом виде, первая производная на четверть периода опережает фазу самого графика. Строго приводить в соответствие нет необходимости, например, в силу традиций трейдинга, а может и по другим причинам.
На рисунке усредненная полиномом 4 ой степени линия и соответствующие ей сверху в низ 1, 2 и 3 разности. Как и положено синусоидальным функциям наблюдаем сдвиг в лево, примерно, на четверть периода, на каждой следующей производной. Чтобы уменьшить сдвиг можно увеличить интервал между точками снятия значений.
ок.. и в чем смысл...вы хотите сказать что можно получить индикатор опережающий фактический график?
осцилляторы называют опережающими индикаторами...но по факту они не опережают они показывают снижение темпа движения....и вот когда после снижения скорости график действительно разворачивается то на осцилляторе это выглядит как опережение и как одно непрерывное разворотное движение возникшее в более ранней точке чем на самом графике...
но это оптическая иллюзия...так как после замедления скорости график может и не развернутся и опять набрать обороты и осциллятор стирает тогда все следы и все начинается по новой пока не дойдет до точки совпадения снижения скорости-разворота....
Как думаете, евродоллар помоему мечтает расти?
да
до 1.2
но сейчас вниз
но это оптическая иллюзия...так как после замедления скорости график может и не развернутся и опять набрать обороты и осциллятор стирает тогда все следы и все начинается по новой пока не дойдет до точки совпадения снижения скорости-разворота....
На рисунке индикаторы без перерисовки.
На рисунке усредненная полиномом 4 ой степени линия и соответствующие ей сверху в низ 1, 2 и 3 разности. Как и положено синусоидальным функциям наблюдаем сдвиг в лево, примерно, на четверть периода, на каждой следующей производной.
Конечно это не предсказание, это отображение аналога 1, 2 или 3 производной от ранее построенной линии. (Или того самого замедления и замедления_замедления.)
вот суть осцилляторов выраженная через простую трендовую линию.....
вот суть осцилляторов выраженная через простую трендовую линию.....
Спасибо, что дали повод показать все свои индикаторы. :-)
Пожалуй сейчас начну.
А по существу, я действительно не вижу о чем спорить, и на Вашем рисунке тоже.
И чего вы все так верит в этот MACD. Обычная шняга, построенная на двух мувингах.