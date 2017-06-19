К какой группе трейдеров Вы относитесь? - страница 3
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Максим, если делить трейдеров на зарабатывающих и сливающих, то по моим ощущениям реально зарабатывающих 0.5%. А сливающих - 99.5%. Это моя субъективная оценка по ощущениям от общения с тредерами. Может быть, у других другие ощущения.
В определенные моменты одни сливают другие заработают. Во флете могут многие нарастить депо, а тренд скушает ихнюю прибыль, да и депозит тоже. В это же время трендовики начинают зарабатывать.
Да, Вячеслав. Ваша торговля впечатляет. Прирост 700% за 4 месяца. Коэффициент Шарпа = 0.29. Правда, просадка большевата = 48%. Но это плата за прирост 700%. Так что желаю Вам успехов !
Эта просадка возникла только в самом начале, когда необходимо было разогнать этот депозит, для более нормальной торговли! Но спасибо большое! :-)
все трейдеры игроки...меня это больше всего вымораживает, эта стандартная фраза типа нужно работать на форексе а не играть...вы что за станком что ли стоите или может изобретаете новое лекарство от рака, зубы лечите людям, или вагоны разгружаете?
люди делают ставки в надежде неплохо спекульнуть.... в чем работа? это чистая игра...
у меня есть такая собственная экономическая теория о денежном круговороте. о том какими способами человек может получить деньги
1. это предоставление различных благ людям в виде полезных товаров и услуг. сюда относится работа и бизнес. и люди сами осознанно отдают вам деньги за то что вы сделали для них нечто полезное.
2. это украсть деньги или заполучить их с применением насилия либо путем обмана. в этом случае люди не хотят давать вам свои деньги, но вы их к этому принуждаете.
и
3. это посредине между отбиранием денег насильно и получением денег добровольно в виде вознаграждения за предоставляемые блага - и это ИГРА.
это когда две соревнующиеся стороны заключили договор о том что если одна из сторон выиграет то заберет деньги. в этом случае люди не отдают вам добровольно свои деньги так как вы для них ничего полезного не сделали и вознаграждать вас не за что . но они вынуждены с ними расстаться по условиям игрового договора..
а теперь ответьте- к какой категории ближе всего торговля на форекс из вышеперечисленных?
пс: есть еще правда 4-я категория - это печатание фальшивых денег...но это малая группа..экзотика можно сказать...
Совершенно не согласен, что это то место где нужно играться! Помоему полная ерунда написанна! И ни к какой категории из этой ерунды трейдер не подпадает! Думайте вообще, что пишете!
Совершенно не согласен, что это то место где нужно играться! Помоему полная ерунда написанна! И ни к какой категории из этой ерунды трейдер не подпадает! Думайте вообще, что пишете!
Может слишком строго категории разбиты, но в целом зря Вы не согласны. Форекс для большинства альтернатива казино. Красное/черное - вверх/вниз. Фифти-фифти. ДЦ - магазин адреналина для заядлых игроков.
Может слишком строго категории разбиты, но в целом зря Вы не согласны. Форекс для большинства альтернатива казино. Красное/черное - вверх/вниз. Фифти-фифти. ДЦ - магазин адреналина для заядлых игроков.
Может для большинства так и есть! Но не для всех же! Зачем отталкивать людей, которые реально хотят работать, а не играться! Не получается? Обращайтесь ко мне - я научу! :-)
все трейдеры игроки...меня это больше всего вымораживает, эта стандартная фраза типа нужно работать на форексе а не играть...вы что за станком что ли стоите или может изобретаете новое лекарство от рака, зубы лечите людям, или вагоны разгружаете?
люди делают ставки в надежде неплохо спекульнуть.... в чем работа? это чистая игра...
у меня есть такая собственная экономическая теория о денежном круговороте. о том какими способами человек может получить деньги
1. это предоставление различных благ людям в виде полезных товаров и услуг. сюда относится работа и бизнес. и люди сами осознанно отдают вам деньги за то что вы сделали для них нечто полезное.
2. это украсть деньги или заполучить их с применением насилия либо путем обмана. в этом случае люди не хотят давать вам свои деньги, но вы их к этому принуждаете.
и
3. это посредине между отбиранием денег насильно и получением денег добровольно в виде вознаграждения за предоставляемые блага - и это ИГРА.
это когда две соревнующиеся стороны заключили договор о том что если одна из сторон выиграет то заберет деньги. в этом случае люди не отдают вам добровольно свои деньги так как вы для них ничего полезного не сделали и вознаграждать вас не за что . но они вынуждены с ними расстаться по условиям игрового договора..
а теперь ответьте- к какой категории ближе всего торговля на форекс из вышеперечисленных?
пс: есть еще правда 4-я категория - это печатание фальшивых денег...но это малая группа..экзотика можно сказать...
Вау! Мне очень понравились вторая и четвертая категории!! Ну на худой конец третья ))
А вообще на форексе выиграть невозможно, это всем известно
А ваще, я уже не раз говорил, что за игру на форе всех нас ждут адские сковородки )) Правда, я допускаю, что сливаторы избегут этой веселой участи, но все успешные наверняка попадут прямиком в ад )) И мне кажется, именно там и начнется самая большая игра!
А ваще, я уже не раз говорил, что за игру на форе всех нас ждут адские сковородки )) Правда, я допускаю, что сливаторы избегут этой веселой участи, но все успешные наверняка попадут прямиком в ад )) И мне кажется, именно там и начнется самая большая игра!
Вот вот! Полностью согласен! Кто играется, тот и доиграется, т.к. в любой игре есть финал!
Совершенно не согласен, что это то место где нужно играться! Помоему полная ерунда написанна! И ни к какой категории из этой ерунды трейдер не подпадает! Думайте вообще, что пишете!
я то думаю...и подробно очень обосновал свои взгляды...а вас никаких аргументов нету....просто слова...
вы просто даже тупо не въезжаете в суть того что я написал...
Может для большинства так и есть! Но не для всех же! Зачем отталкивать людей, которые реально хотят работать, а не играться! Не получается? Обращайтесь ко мне - я научу! :-)
Так и живём. Не умеющие-учат. Вспомнилось, читал где-то. Кто может работать-тот работает, кто не может-тот учит, кто не может учить-тот управляет.