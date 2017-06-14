Глобальные переменные терминала в тестере работают?
Nexxtor:
Поставил в событиях OnDeinit,OnTester сохранение переменной в переменную терминала, после прохождения тестирования в глобальных переменных пусто.
В МТ4 - глобальные переменные были общими для терминала и тестера. В МТ5 - глобальные переменные агентов существуют отдельно от глобальных переменных терминала.
Stanislav Korotky:
В МТ4 - глобальные переменные были общими для терминала и тестера. В МТ5 - глобальные переменные агентов существуют отдельно от глобальных переменных терминала.
В МТ4 - глобальные переменные были общими для терминала и тестера. В МТ5 - глобальные переменные агентов существуют отдельно от глобальных переменных терминала.
Как открыть глобальные переменные агентов?
Nexxtor:Судя по всему, никак. МТ5 заточен под облачные вычисления, и это таки накладывает свой отпечаток. Я недавно пытался сохранять в глобальных переменных доп. информацию о ходе оптимизации. Когда понял, что в MT5 с этим проблемка, перешёл на запись в файл, благо к переменным робот обращается нечасто и проблем с производительностью это не создает.
Как открыть глобальные переменные агентов?
Как открыть глобальные переменные агентов?
Mist13:
Судя по всему, никак. МТ5 заточен под облачные вычисления, и это таки накладывает свой отпечаток. Я недавно пытался сохранять в глобальных переменных доп. информацию о ходе оптимизации. Когда понял, что в MT5 с этим проблемка, перешёл на запись в файл, благо к переменным робот обращается нечасто и проблем с производительностью это не создает.
Судя по всему, никак. МТ5 заточен под облачные вычисления, и это таки накладывает свой отпечаток. Я недавно пытался сохранять в глобальных переменных доп. информацию о ходе оптимизации. Когда понял, что в MT5 с этим проблемка, перешёл на запись в файл, благо к переменным робот обращается нечасто и проблем с производительностью это не создает.
да мне вот тоже теперь, через файл придется...
Nexxtor:
да мне вот тоже теперь, через файл придется...
да мне вот тоже теперь, через файл придется...
Не грустите, файлы быстро работают. Фактически, пока не сделаете flash, все хранится в буферах, то есть ОЗУ.
Stanislav Korotky:Похоже, не существуют (только один агент включен)
В МТ5 - глобальные переменные агентов существуют отдельно от глобальных переменных терминала.
В МТ5 - глобальные переменные агентов существуют отдельно от глобальных переменных терминала.
input int Tmp = 0; double OnTester() { return(GlobalVariableCheck(__FUNCTION__) || !GlobalVariableSet(__FUNCTION__, 0)); }
Верно ли, что нет никакой возможности передать на удаленный агент какую-либо информацию во время оптимизации?
Nexxtor:Для передачи информации с агентов в терминал используйте фреймы. Не нужно файлов. Хотя и файл можно во фрейм запихнуть.
да мне вот тоже теперь, через файл придется...
да мне вот тоже теперь, через файл придется...
fxsaber:Есть. Используйте директиву #property tester_file, а в ней указываем файл с нужной инфой.
Верно ли, что нет никакой возможности передать на удаленный агент какую-либо информацию во время оптимизации?
Верно ли, что нет никакой возможности передать на удаленный агент какую-либо информацию во время оптимизации?
Stanislav Korotky:
Есть. Используйте директиву #property tester_file, а в ней указываем файл с нужной инфой.
Есть. Используйте директиву #property tester_file, а в ней указываем файл с нужной инфой.
fxsaber:
Верно ли, что нет никакой возможности передать на удаленный агент какую-либо информацию во время оптимизации?
Верно ли, что нет никакой возможности передать на удаленный агент какую-либо информацию во время оптимизации?
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Добрый день.
Поставил в событиях OnDeinit,OnTester сохранение переменной в переменную терминала, после прохождения тестирования в глобальных переменных пусто.