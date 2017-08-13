Идеи для создания торгового робота! - страница 5

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khorosh:
Какие то количественные критерии есть для определения факта того, что рынок определился или чисто интуиция?

При торговле вручную, ну, пожалуй, нет - все на глаз. Но на втором мониторе есть всякие показатели от вспомогательного софта, и решение принимается на основании совокупности данных. Вот примерно так я работаю, но мониторов только 2.)

Алгоритмизация всего этого, пожалуй, невозможна. Не потому, что решение невозможно объяснить, - это как раз возможно. А потому, что оч много факторов, влияющих на решение.

У меня были попытки, но результаты автоматов в 2 раза хуже торговли руками. Тоже приемлемо, но я боюсь оставить автомат без присмотра. Все равно надо раз в полчаса проверять что и как он делает.

 
Yuriy Asaulenko:

При торговле вручную, ну, пожалуй, нет - все на глаз. Но на втором мониторе есть всякие показатели от вспомогательного софта, и решение принимается на основании совокупности данных. Вот примерно так я работаю, но мониторов только 2.)

Алгоритмизация всего этого, пожалуй, невозможна. Не потому, что решение невозможно объяснить, - это как раз возможно. А потому, что оч много факторов, влияющих на решение.

У меня были попытки, но результаты автоматов в 2 раза хуже торговли руками. Тоже приемлемо, но я боюсь оставить автомат без присмотра. Все равно надо раз в полчаса проверять что и как он делает.


ты же сказал, что не используешь индикаторы

 
Vyacheslav Kornev:

ты же сказал, что не используешь индикаторы

При чем тут индикаторы? А вообще, да, в автоматах стандартные индикаторы не использую. При ручной торговле, пару МАшек провожу, чтобы облегчить восприятие, но, в общем, они не особенно нужны, но относительно них проще смотреть. В общем, можно все и так увидеть-понять.
 
Yuriy Asaulenko:
При чем тут индикаторы? А вообще, да, в автоматах стандартные индикаторы не использую. При ручной торговле, пару МАшек провожу, чтобы облегчить восприятие, но, в общем, они не особенно нужны, но относительно них проще смотреть. В общем, можно все и так увидеть-понять.

а к чему тогда картинка, увешанная индикаторами?

 
Vyacheslav Kornev:

а к чему тогда картинка, увешанная индикаторами?

Не обращайте внимания какие там картинки - это из инета, Как пример. У меня, я же написал, только 2 монитора. Надо сказать, маловато, приходится переключать окна, но, в общем, достаточно.
 
Yuriy Asaulenko:
Не обращайте внимания какие там картинки - это из инета, Как пример. У меня, я же написал, только 2 монитора. Надо сказать, маловато, приходится переключать окна, но, в общем, достаточно.

зачем 2 монитора?

 
Vyacheslav Kornev:

зачем 2 монитора?

Нужно много инфы. Это не только сам  терминал, но и всякие внешние утилиты, выводящие дополнительную, уже обработанную информацию. Надо сказать, и этого маловато, приходится переключать окна.
 
Yuriy Asaulenko:
Нужно много инфы. Это не только сам  терминал, но и всякие внешние утилиты, выводящие дополнительную, уже обработанную информацию. Надо сказать, и этого маловато, приходится переключать окна.

какую информацию?

 
Vyacheslav Kornev:

какую информацию?

Извините, это уже похоже на троллинг.

 
Yuriy Asaulenko:

Извините, это уже похоже на троллинг.

Нет. Я не понимаю. Какая нужна вам информация, если кроме графика с ценой вам ничего не надо. Ну ладно, раз не хотите отвечать. 
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