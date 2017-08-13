Идеи для создания торгового робота! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие то количественные критерии есть для определения факта того, что рынок определился или чисто интуиция?
При торговле вручную, ну, пожалуй, нет - все на глаз. Но на втором мониторе есть всякие показатели от вспомогательного софта, и решение принимается на основании совокупности данных. Вот примерно так я работаю, но мониторов только 2.)
Алгоритмизация всего этого, пожалуй, невозможна. Не потому, что решение невозможно объяснить, - это как раз возможно. А потому, что оч много факторов, влияющих на решение.
У меня были попытки, но результаты автоматов в 2 раза хуже торговли руками. Тоже приемлемо, но я боюсь оставить автомат без присмотра. Все равно надо раз в полчаса проверять что и как он делает.
При торговле вручную, ну, пожалуй, нет - все на глаз. Но на втором мониторе есть всякие показатели от вспомогательного софта, и решение принимается на основании совокупности данных. Вот примерно так я работаю, но мониторов только 2.)
Алгоритмизация всего этого, пожалуй, невозможна. Не потому, что решение невозможно объяснить, - это как раз возможно. А потому, что оч много факторов, влияющих на решение.
У меня были попытки, но результаты автоматов в 2 раза хуже торговли руками. Тоже приемлемо, но я боюсь оставить автомат без присмотра. Все равно надо раз в полчаса проверять что и как он делает.
ты же сказал, что не используешь индикаторы
ты же сказал, что не используешь индикаторы
При чем тут индикаторы? А вообще, да, в автоматах стандартные индикаторы не использую. При ручной торговле, пару МАшек провожу, чтобы облегчить восприятие, но, в общем, они не особенно нужны, но относительно них проще смотреть. В общем, можно все и так увидеть-понять.
а к чему тогда картинка, увешанная индикаторами?
а к чему тогда картинка, увешанная индикаторами?
Не обращайте внимания какие там картинки - это из инета, Как пример. У меня, я же написал, только 2 монитора. Надо сказать, маловато, приходится переключать окна, но, в общем, достаточно.
зачем 2 монитора?
зачем 2 монитора?
Нужно много инфы. Это не только сам терминал, но и всякие внешние утилиты, выводящие дополнительную, уже обработанную информацию. Надо сказать, и этого маловато, приходится переключать окна.
какую информацию?
какую информацию?
Извините, это уже похоже на троллинг.
Извините, это уже похоже на троллинг.