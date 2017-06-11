Немного о новой стратегии - мартингейле - страница 3

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nowi:


оооо, боюсь что начнется опять недопонимание на 50 страниц....



я не об этом, я о том, что за огромное количество сделок не было ни одной закрытой в плюс серии, это и есть возможный слив
 

Вот беру первый попавшийся сигнал, чел торговал всего 3 дня, со среды по пятницу на этой неделе

Всего трейдов: 615

Макс. серия выигрышей: 22 (19.80 USD)

Макс. серия проигрышей: 11 (-14.72 USD)

11 проигрышей при мартине х2 это 2048, то есть при минимальном начальном 0.01 будет 20.48 лота, что уже дофига

 
Oleg Tsarkov:

я не об этом, я о том, что за огромное количество сделок не было ни одной закрытой в плюс серии, это и есть возможный слив


в том то и дело....депозит конечен....и так же как одна единственная убыточная серия приводит к сливу в обычном мартине, так же и равновероятна череда пираньях укусов которую не выдержит конечный депозит прежде чем выстрелить....

получается и в мартине и в антимартине загвоздка одна и та же - нехватка депозита при неблагоприятном сценарии который рано или поздно произойдет....

 
Alexey Volchanskiy:

Вот беру первый попавшийся сигнал, чел торговал всего 3 дня, со среды по пятницу на этой неделе

Всего трейдов: 615

Макс. серия выигрышей: 22 (19.80 USD)

Макс. серия проигрышей: 11 (-14.72 USD)

11 проигрышей при мартине х2 это 2048, то есть при минимальном начальном 0.01 будет 20.48 лота, что уже дофига

Но не обязательно нужно делать х2

Так-же и шаг между сделками должен быть не фиксированным, а по сигналу, тогда до 10 колен дойти сложно.

 
Vitaly Muzichenko:

Но не обязательно нужно делать х2

Так-же и шаг между сделками должен быть не фиксированным, а по сигналу, тогда до 10 колен дойти сложно.


Считаю, что если по сигналу стратегия позволяет получать прибыль сама по себе, то нафиг нужен мартин?, а если проигрыш-выигрыш примерно 50/50, то это не стратегия.

Если делать меньше х2, то серия с последним выигрышем закроется в минус за счет спреда, да и 2 закроется в минус на высоком колене.

Утопия

 

Зачем нужно много колен? У меня вообще 2 ступени лота, правда вторая ступень не в 2 раза, а >=5.


 
khorosh:

Зачем нужно много колен? У меня вообще 2 ступени лота, правда вторая ступень не в 2 раза, а >=5.



а вы можете показать тест без увеличения лота на втором колене?

не вижу на графике непрерывный убыток 3

 
Oleg Tsarkov:


а вы можете показать тест без увеличения лота на втором колене?

не вижу на графике непрерывный проигрыш 3

Без увеличения лота слив.
 
khorosh:
Без увеличения лота слив.


СЛ >ТП?

Если нет, то как при таком количестве положительных сделок будет слив?

 
Oleg Tsarkov:

СЛ >ТП?
Да. У меня предусмотрено закрытие убытка только, если он превысит максимальную просадку показанную при тестировании.
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