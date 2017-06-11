Немного о новой стратегии - мартингейле - страница 3
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оооо, боюсь что начнется опять недопонимание на 50 страниц....
я не об этом, я о том, что за огромное количество сделок не было ни одной закрытой в плюс серии, это и есть возможный слив
Вот беру первый попавшийся сигнал, чел торговал всего 3 дня, со среды по пятницу на этой неделе
Всего трейдов: 615
Макс. серия выигрышей: 22 (19.80 USD)
Макс. серия проигрышей: 11 (-14.72 USD)
11 проигрышей при мартине х2 это 2048, то есть при минимальном начальном 0.01 будет 20.48 лота, что уже дофига
я не об этом, я о том, что за огромное количество сделок не было ни одной закрытой в плюс серии, это и есть возможный слив
в том то и дело....депозит конечен....и так же как одна единственная убыточная серия приводит к сливу в обычном мартине, так же и равновероятна череда пираньях укусов которую не выдержит конечный депозит прежде чем выстрелить....
получается и в мартине и в антимартине загвоздка одна и та же - нехватка депозита при неблагоприятном сценарии который рано или поздно произойдет....
Вот беру первый попавшийся сигнал, чел торговал всего 3 дня, со среды по пятницу на этой неделе
Всего трейдов: 615
Макс. серия выигрышей: 22 (19.80 USD)
Макс. серия проигрышей: 11 (-14.72 USD)
11 проигрышей при мартине х2 это 2048, то есть при минимальном начальном 0.01 будет 20.48 лота, что уже дофига
Но не обязательно нужно делать х2
Так-же и шаг между сделками должен быть не фиксированным, а по сигналу, тогда до 10 колен дойти сложно.
Но не обязательно нужно делать х2
Так-же и шаг между сделками должен быть не фиксированным, а по сигналу, тогда до 10 колен дойти сложно.
Считаю, что если по сигналу стратегия позволяет получать прибыль сама по себе, то нафиг нужен мартин?, а если проигрыш-выигрыш примерно 50/50, то это не стратегия.
Если делать меньше х2, то серия с последним выигрышем закроется в минус за счет спреда, да и 2 закроется в минус на высоком колене.
Утопия
Зачем нужно много колен? У меня вообще 2 ступени лота, правда вторая ступень не в 2 раза, а >=5.
Зачем нужно много колен? У меня вообще 2 ступени лота, правда вторая ступень не в 2 раза, а >=5.
а вы можете показать тест без увеличения лота на втором колене?
не вижу на графике непрерывный убыток 3
а вы можете показать тест без увеличения лота на втором колене?
не вижу на графике непрерывный проигрыш 3
Без увеличения лота слив.
СЛ >ТП?
Если нет, то как при таком количестве положительных сделок будет слив?
СЛ >ТП?