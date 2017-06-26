Тест робота - страница 2

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Мотивируйте пожалуйста свой вывод, почему будет слив, и почему с вероятностью именно 98%, а не 97 или 99. Мне картинка понравилась.

Спасибо!

Спред 3 и прибыльность 1.24, в реальных условиях работать не будет, 98 мне показалось достаточным). На самом деле 100% сдив, вопрос времени.
 
Maxim Romanov:
Спред 3 и прибыльность 1.24, в реальных условиях работать не будет, 98 мне показалось достаточным). На самом деле 100% сдив, вопрос времени.

Действительно, Я не заметил спред, вернее его отсутствие.

 

Вот такой вариант по спреду.

Файлы:
2017-06-23_w1w.png  183 kb
2017-06-23.png  203 kb
 
Romal001:
Протестировал робота на истории в полтора года, и на оптимизации, получился один положительный  результат, в реальное время сколько он может работать?

Оптимизация выловила какие-то закономерности, к сожалению они могут быть только на этом маленьком участке. Суть системной торговли уметь выявлять такие участки их начало и конец. Чем меньше и точнее такие участки, тем большие прибыли можно получать. Если Вы не можете объяснить себе почему система не работала год назад, а сейчас заработала - скорее всего на реальный счёт её рановато. Берегите свой капитал.  


1) Для EURUSD у вашего брокера адекватно использовать при тестировании спред 15-20(10 спред + ~5 комиссия).
2) В поведении данной пары был глобальный переломный момент ~ в 2008. Если Вы не выявили каких-то более мелких явных циклов ценообразования, то я рекомендую оптимизировать участок 2010 - по текущее время. А на периоде 2004-2010 система может и не работать. Если система заработала на новых данных, необходимо следить за её показателями, так можно определить изменения ситуации не по максимальной просадке.

   Для трендовых систем без реинвестирования как-то так: 2004-2017


3) Хорошо если параметры стоящие рядом с подобранными не ломают всю прибыль, а немного ухудшают производительность.

4) Чем больше параметров подбираете, тем больше вероятность что в будущем это не будет работать.

5) Потратьте месяц на демо. Большинство проблем проявят себя, а деньги и настроение останутся с вами. Если система действительно перспективная - Вы не опоздаете и отсрочите свои миллионы всего на месяц.

 
Mikhail Sergeev:

Оптимизация выловила какие-то закономерности, к сожалению они могут быть только на этом маленьком участке. Суть системной торговли уметь выявлять такие участки их начало и конец. Чем меньше и точнее такие участки, тем большие прибыли можно получать. Если Вы не можете объяснить себе почему система не работала год назад, а сейчас заработала - скорее всего на реальный счёт её рановато. Берегите свой капитал.  


1) Для EURUSD у вашего брокера адекватно использовать при тестировании спред 15-20(10 спред + ~5 комиссия).
2) В поведении данной пары был глобальный переломный момент ~ в 2008. Если Вы не выявили каких-то более мелких явных циклов ценообразования, то я рекомендую оптимизировать участок 2010 - по текущее время. А на периоде 2004-2010 система может и не работать. Если система заработала на новых данных, необходимо следить за её показателями, так можно определить изменения ситуации не по максимальной просадке.

   Для трендовых систем без реинвестирования как-то так: 2004-2017


3) Хорошо если параметры стоящие рядом с подобранными не ломают всю прибыль, а немного ухудшают производительность.

4) Чем больше параметров подбираете, тем больше вероятность что в будущем это не будет работать.

5) Потратьте месяц на демо. Большинство проблем проявят себя, а деньги и настроение останутся с вами. Если система действительно перспективная - Вы не опоздаете и отсрочите свои миллионы всего на месяц.

Спасибо за ответ.
 
Romal001:
Протестировал робота на истории в полтора года, и на оптимизации, получился один положительный  результат, в реальное время сколько он может работать?
поставьте на реал и сами увидитес сколько, пока не начнет сливать(
 
Romal001:

Вот такой вариант по спреду.

Тут надо смотреть, на чем основан пиинцип робота, какие закономерности использует.
Если тупые, типа стохастик развернулся, дивергенция, пересекло среднии и еще все это полито сверху любимым масd, то слив гарантирован
 

странный робот, 6-7 июня, стрелка вниз красная, стох вниз, а сделка вверх открыта...? это по какой невидимой системе?

 

так же и последние 2 сделки, индюк стрелки двигает? 

12
Новый комментарий