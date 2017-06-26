Тест робота - страница 2
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Мотивируйте пожалуйста свой вывод, почему будет слив, и почему с вероятностью именно 98%, а не 97 или 99. Мне картинка понравилась.
Спасибо!
Спред 3 и прибыльность 1.24, в реальных условиях работать не будет, 98 мне показалось достаточным). На самом деле 100% сдив, вопрос времени.
Действительно, Я не заметил спред, вернее его отсутствие.
Вот такой вариант по спреду.
Протестировал робота на истории в полтора года, и на оптимизации, получился один положительный результат, в реальное время сколько он может работать?
Оптимизация выловила какие-то закономерности, к сожалению они могут быть только на этом маленьком участке. Суть системной торговли уметь выявлять такие участки их начало и конец. Чем меньше и точнее такие участки, тем большие прибыли можно получать. Если Вы не можете объяснить себе почему система не работала год назад, а сейчас заработала - скорее всего на реальный счёт её рановато. Берегите свой капитал.
1) Для EURUSD у вашего брокера адекватно использовать при тестировании спред 15-20(10 спред + ~5 комиссия).
2) В поведении данной пары был глобальный переломный момент ~ в 2008. Если Вы не выявили каких-то более мелких явных циклов ценообразования, то я рекомендую оптимизировать участок 2010 - по текущее время. А на периоде 2004-2010 система может и не работать. Если система заработала на новых данных, необходимо следить за её показателями, так можно определить изменения ситуации не по максимальной просадке.
Для трендовых систем без реинвестирования как-то так: 2004-2017
3) Хорошо если параметры стоящие рядом с подобранными не ломают всю прибыль, а немного ухудшают производительность.
4) Чем больше параметров подбираете, тем больше вероятность что в будущем это не будет работать.
5) Потратьте месяц на демо. Большинство проблем проявят себя, а деньги и настроение останутся с вами. Если система действительно перспективная - Вы не опоздаете и отсрочите свои миллионы всего на месяц.
Оптимизация выловила какие-то закономерности, к сожалению они могут быть только на этом маленьком участке. Суть системной торговли уметь выявлять такие участки их начало и конец. Чем меньше и точнее такие участки, тем большие прибыли можно получать. Если Вы не можете объяснить себе почему система не работала год назад, а сейчас заработала - скорее всего на реальный счёт её рановато. Берегите свой капитал.
1) Для EURUSD у вашего брокера адекватно использовать при тестировании спред 15-20(10 спред + ~5 комиссия).
2) В поведении данной пары был глобальный переломный момент ~ в 2008. Если Вы не выявили каких-то более мелких явных циклов ценообразования, то я рекомендую оптимизировать участок 2010 - по текущее время. А на периоде 2004-2010 система может и не работать. Если система заработала на новых данных, необходимо следить за её показателями, так можно определить изменения ситуации не по максимальной просадке.
Для трендовых систем без реинвестирования как-то так: 2004-2017
3) Хорошо если параметры стоящие рядом с подобранными не ломают всю прибыль, а немного ухудшают производительность.
4) Чем больше параметров подбираете, тем больше вероятность что в будущем это не будет работать.
5) Потратьте месяц на демо. Большинство проблем проявят себя, а деньги и настроение останутся с вами. Если система действительно перспективная - Вы не опоздаете и отсрочите свои миллионы всего на месяц.
Протестировал робота на истории в полтора года, и на оптимизации, получился один положительный результат, в реальное время сколько он может работать?
Вот такой вариант по спреду.
странный робот, 6-7 июня, стрелка вниз красная, стох вниз, а сделка вверх открыта...? это по какой невидимой системе?
так же и последние 2 сделки, индюк стрелки двигает?