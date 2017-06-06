Предложение !!! Конкурсы, текущие и будущие чемпионаты!

Новый комментарий
 
  • 70% (42)
  • 30% (18)
Всего проголосовало: 60
 

В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)

Плюсы для чемпионата:

  • Призовой фонд
  • Увеличение числа участников
  • Популяризация соревнования

Плюсы для Рекламодателей:

  • Реклама продуктов

Для MetaQuotes:

  • Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования


Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 
Vladimir Pastushak:

В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)

Плюсы для чемпионата:

  • Призовой фонд
  • Увеличение числа участников
  • Популяризация соревнования

Плюсы для Рекламодателей:

  • Реклама продуктов

Для MetaQuotes:

  • Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования


Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...


За, здравая идея, если ее пропустят.
 
Vladimir Pastushak:

В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)

Плюсы для чемпионата:

  • Призовой фонд
  • Увеличение числа участников
  • Популяризация соревнования

Плюсы для Рекламодателей:

  • Реклама продуктов

Для MetaQuotes:

  • Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования


Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...


Квоты наверняка уже задумались. Только думают. Скоро последует предложение.
 
Vladimir Pastushak:

В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255

Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)

Торгующие в чемпионате, могли бы указывать свои продукты, с помощью которых торгуют - это было бы интересно. Ну и добавить туда простой форум, где показывались бы достоинства продукта в виде описания моментов принятия торговых решений.

Не понимая, что и как использует участник для достижения своих результатов в чемпионате становиться скучно за ним следить.

 
-Aleks-:

Торгующие в чемпионате, могли бы указывать свои продукты, с помощью которых торгуют - это было бы интересно. Ну и добавить туда простой форум, где показывались бы достоинства продукта в виде описания моментов принятия торговых решений.

Не понимаю, что и что использует для достижения своих результатов в чемпионате становиться скучно за ним следить.

Всегда можно перейти в сигнал участника, и там прочитать описание к сигналу, если конечно участник удосужиться описать стиль торговли. Если нет описания, но есть желание узнать как и чем проводиться торговля, то можно задать вопрос непосредственно на форуме самому участнику.

Реклама продуктов может быть именно в сигнале, это не запрещено правилами и эффективно работает.

Если есть возможность спонсировать конкурс, то для этого созданы некие условия - есть блок "Спонсоры", и народ переходящий в мониторинг сигналов, вас обязательно заметит и перейдёт в профиль и в ваши продукты, такова природа человека.

Это спонсоры предыдущего конкурса:


Попасть в блок очень просто: Пополняем призовой фонд конкурса, и получаем место в блоке, чем быстрее пополнили, тем ближе к началу списка.

Новый комментарий