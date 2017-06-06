Предложение !!! Конкурсы, текущие и будущие чемпионаты!
- Стартовал конкурс "Лучшая панель управления"
- MetaTrader 4 Client Terminal build 509
- Automated Trading Championship 2007
В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)
Плюсы для чемпионата:
- Призовой фонд
- Увеличение числа участников
- Популяризация соревнования
Плюсы для Рекламодателей:
- Реклама продуктов
Для MetaQuotes:
- Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования
Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...
- 2017.05.11
- www.mql5.com
В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)
Плюсы для чемпионата:
- Призовой фонд
- Увеличение числа участников
- Популяризация соревнования
Плюсы для Рекламодателей:
- Реклама продуктов
Для MetaQuotes:
- Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования
Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...
За, здравая идея, если ее пропустят.
В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)
Плюсы для чемпионата:
- Призовой фонд
- Увеличение числа участников
- Популяризация соревнования
Плюсы для Рекламодателей:
- Реклама продуктов
Для MetaQuotes:
- Популяризация торговых платформ и возможностей языков программирования
Прошу не проходить мимо и высказаться по этому поводу.... Важно каждое мнение ...
Квоты наверняка уже задумались. Только думают. Скоро последует предложение.
В последнее время проходят весьма интересные соревнования и чемпионаты https://www.mql5.com/ru/forum/192255
Есть предложение собирать призовой фонд приглашая спонсоров рекламодателей из числа продавцов в маркете. (Я бы с удовольствием проспонсировал 50-200 кредитов)
Торгующие в чемпионате, могли бы указывать свои продукты, с помощью которых торгуют - это было бы интересно. Ну и добавить туда простой форум, где показывались бы достоинства продукта в виде описания моментов принятия торговых решений.
Не понимая, что и как использует участник для достижения своих результатов в чемпионате становиться скучно за ним следить.
Торгующие в чемпионате, могли бы указывать свои продукты, с помощью которых торгуют - это было бы интересно. Ну и добавить туда простой форум, где показывались бы достоинства продукта в виде описания моментов принятия торговых решений.
Не понимаю, что и что использует для достижения своих результатов в чемпионате становиться скучно за ним следить.
Всегда можно перейти в сигнал участника, и там прочитать описание к сигналу, если конечно участник удосужиться описать стиль торговли. Если нет описания, но есть желание узнать как и чем проводиться торговля, то можно задать вопрос непосредственно на форуме самому участнику.
Реклама продуктов может быть именно в сигнале, это не запрещено правилами и эффективно работает.
Если есть возможность спонсировать конкурс, то для этого созданы некие условия - есть блок "Спонсоры", и народ переходящий в мониторинг сигналов, вас обязательно заметит и перейдёт в профиль и в ваши продукты, такова природа человека.
Это спонсоры предыдущего конкурса:
Попасть в блок очень просто: Пополняем призовой фонд конкурса, и получаем место в блоке, чем быстрее пополнили, тем ближе к началу списка.
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