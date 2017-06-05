Если на сигнале, на который вы подписаны, случилась просадка чуть больше обычного, что вы будете делать?

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Желательно уточнить, насколько больше заявленной просадки: стандартные отклонения  5%, 10%, 25%, 50%...

Если имеется ввиду просадка больше заявленной на 10%, то можно потерпеть и дать шанс выйти из просадки. Рынок всё-таки нестабильный объект. Если просадка будет отличаться на большую величину, то здесь нужно принимать решение о качестве стратегии, либо о правдивости обещаний.

 
Молиться. Залезть в кредиты и долить при просадке на всё. И снова молиться. Поставщик сигнала на вас уже заработал, ему просадка может и не фатальна. А вам молиться и продолжать нести бабки, фантазируя на тему как ещё оправдать чужие просадки. Главное ни в коем случае не отписываться.
 
ILNUR777:
Молиться. Залезть в кредиты и долить при просадке на всё. И снова молиться. Поставщик сигнала на вас уже заработал, ему просадка может и не фатальна. А вам молиться и продолжать нести бабки, фантазируя на тему как ещё оправдать чужие просадки. Главное ни в коем случае не отписываться.
да, да, правильно ! жать свою линию до победного конца !
 
Готов терпеть до 30%.

Далее - отписка

Тут следует подчеркнуть - просадки по эквити или просадки по балансу. В первом случае пересиживатель или мартин/усреднитель аля наши топы. К таким даже подключаться не буду. 
А по балансу - плохая стратегия. Либо конкретно нарушено управление капиталом. В этом случае стоит спросить с поставщика, а затем уже делать выводы
 

временной ряд на 60% правильных сделок. рассмотрим период в 100 сделок.
максимальная просадка будет 4 единицы.

рассмотрим период в 300 сделок. максимальная просадка будет 9 единиц.





то есть, чем больше период - тем больше максимальная просадка.

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