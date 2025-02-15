Индикаторы: Bollinger Bands ®
Здравствуйте, кто-нибудь знает, как рассчитываются линии уровней Bollinger Bands в Metatrader?
Мне нужны эти значения для использования в советнике, но я не знаю, как до них добраться.
Ниже приведена стандартная конфигурация. Период 20, смещения 2, смещение 0 применяется к цене закрытия.
А уровни я поставил +2 (верхняя белая линия) и -2 (нижняя белая линия).
Как рассчитываются линии уровней Bollinger Bands в Metatrader, пожалуйста?
"Полосы Боллинджера" - это не что иное, как простая скользящая средняя(SMA), полосы которой рассчитываются изстандартного отклонения, умноженного на коэффициент (обычно ±2,0).
Другими словами...
Дополнительные уровни рассчитываются таким же образом.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands ®:
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.
Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.
Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ
