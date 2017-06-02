Как вы ищете ошибки в программе? - страница 2
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Тогда корректнее задавайте вопрос. Более конкретизировать надо.
В самих пунктах голосования особо много не напишешь, приходится уточнять здесь
Интересно, как распределятся фишки )) Я, как автор ветки, не могу голосовать, напишу текстом, само собой принты и логгирую в несколько файлов, даже без всякой отладки. Зато всегда знаю, почему робот повел себя так, а не иначе.
перед сборкой всех модулей в одно целое программы, пишу юнит-тесты отдельно для каждого нового модуля и проверяю их в реал-тайм, сами юнит-тесты конечно логируются, а вот после прогона всех юнит-тестов, собираю программу по модульно в одно целое с контрольными прогонами и чтением логов в контрольных точках программы, отключив при необходимости уже излишнее логирование в самих юнит-тестах )) данное проектирование тормозит сильно только при написании самих юнит-тестов т.к. приходится зачастую писать эмуляцию окружения модуля ))
еще хочу освоить составление блок-схем программы, т.к. написанный предварительный план по пунктам уже не спасает ))
перед сборкой всех модулей в одно целое программы, пишу юнит-тесты отдельно для каждого нового модуля и проверяю их в реал-тайм, сами юнит-тесты конечно логируются, а вот после прогона всех юнит-тестов, собираю программу по модульно в одно целое с контрольными прогонами и чтением логов в контрольных точках программы, отключив при необходимости уже излишнее логирование в самих юнит-тестах )) данное проектирование тормозит сильно только при написании самих юнит-тестов т.к. приходится зачастую писать эмуляцию окружения модуля ))
еще хочу освоить составление блок-схем программы, т.к. написанный предварительный план по пунктам уже не спасает ))
Вау! Юнит - тесты, наверное есть опыт работы с Visual Studio или нечто подобным?
Вау! Юнит - тесты, наверное есть опыт работы с Visual Studio или нечто подобным?
со студией опыт мизерный, обычно блокнот, а если сложный модуль то IDE но не студия )) кстати вот думаю попробовать Atom, смотрел обзоры про него и думаю на смену блокнота самое нормальное будет
Нашел тут, как браузер превратить в блокнот )) Новая вкладка и data:text/html, <html contenteditable> в адресной строке
Нашел тут, как браузер превратить в блокнот )) Новая вкладка и data:text/html, <html contenteditable> в адресной строке
))) нет самого главного - подсветки синтаксиса и подстановки
Кстати, я большие проекты из десятков файлов часто редактирую в Visual Studio. Надо в настройках задать расширения mql , как с++
Кстати, MS уже два года выпускает отдельный бесплатный редактор Visual Studio Code. Читаем в Вики:
Основой Visual Studio Code являются наработки свободного проекта Atom, который разрабатывается компанией GitHub. В частности, Visual Studio Code является надстройкой Electron (бывшим Atom Shell), который объединяет в себе браузерный движок Chromium и Node.js[8]. При разработке использованы наработки, полученные в процессе создания веб-редактора Monaco[9], предназначенного для Visual Studio Online[6][7].
Кстати, я большие проекты из десятков файлов часто редактирую в Visual Studio. Надо в настройках задать расширения mql , как с++
Кстати, MS уже два года выпускает отдельный бесплатный редактор Visual Studio Code. Читаем в Вики:
Основой Visual Studio Code являются наработки свободного проекта Atom, который разрабатывается компанией GitHub. В частности, Visual Studio Code является надстройкой Electron (бывшим Atom Shell), который объединяет в себе браузерный движок Chromium и Node.js[8]. При разработке использованы наработки, полученные в процессе создания веб-редактора Monaco[9], предназначенного для Visual Studio Online[6][7].
а в VC code можно проекты на питоне и R создавать? о, вижу что можно, прикольна
а в VC code можно проекты на питоне и R создавать? о, вижу что можно, прикольна
Да, можно