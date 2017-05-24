индикатор быстрого открытия/закрытия ордера

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подскажите бесплатную утилиту которая добавит кнопки для быстрого открытия ордеров, аналогично этой

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Egor Voronov:

подскажите бесплатную утилиту которая добавит кнопки для быстрого открытия ордеров, аналогично этой





Такая утилита уже бесплатно встроена в терминал.


 
Vitalii Ananev:


Такая утилита уже бесплатно встроена в терминал.



и как её включить в mt4?

 
Egor Voronov:


и как её включить в mt4?


Нажать на треугольник в левом верхнем углу графика.

А для того чтобы при нажатии на кнопки Buy и Sell не появлялось окно "Новый ордер", нужно поставить галку "Торговля в один клик", которая расположена в меню Сервис - Настройка - Торговля.

 
Ihor Herasko:


Нажать на треугольник в левом верхнем углу графика.

А для того чтобы при нажатии на кнопки Buy и Sell не появлялось окно "Новый ордер", нужно поставить галку "Торговля в один клик", которая расположена в меню Сервис - Настройка - Торговля.


Спасибо большое
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