индикатор быстрого открытия/закрытия ордера
подскажите бесплатную утилиту которая добавит кнопки для быстрого открытия ордеров, аналогично этой
Такая утилита уже бесплатно встроена в терминал.
Такая утилита уже бесплатно встроена в терминал.
и как её включить в mt4?
и как её включить в mt4?
Нажать на треугольник в левом верхнем углу графика.
А для того чтобы при нажатии на кнопки Buy и Sell не появлялось окно "Новый ордер", нужно поставить галку "Торговля в один клик", которая расположена в меню Сервис - Настройка - Торговля.
Нажать на треугольник в левом верхнем углу графика.
А для того чтобы при нажатии на кнопки Buy и Sell не появлялось окно "Новый ордер", нужно поставить галку "Торговля в один клик", которая расположена в меню Сервис - Настройка - Торговля.
Спасибо большое
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подскажите бесплатную утилиту которая добавит кнопки для быстрого открытия ордеров, аналогично этой
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