Сравнение спредов
Чем ниже тем лучше и есть пятизначные и четырехзначные это тоже очень важно?
Уважающая себя контора никогда не будет указывать на сайте в сколькизнаке. Указывается в биржевых общепринятых пунктах, а значит от количества знаков не зависит.
Привет всем.Есть такой вопрос, когда я сравниваю спреды с сайта ;там три разных показателя (высокий, средний и низкий), какой из них надо учитывать? Или это для разных счетов (и если так как узнать какой для какого?)
Учитывать лучше средний, так-как он и есть действующий в основном пребывании рынка. Повысить могут на новостях, но новости не каждую минуту, понизить на спящем рынке, но это тоже не часто, а вот средний действует 22 часа в сутки, и на нём в основном происходит торговля.
Если сильно маленький спред, тогда посмотрите на сайте ДЦ, возможно у них есть комиссия, и в совокупности получиться маленький спред+комиссия = большой спред
Типы счетов есть ecn, stp и др.
На ecn счетах есть комиссия, на stp её нет. Если на ecn счёте спред по евро/долл 0.1пп и комиссия 10$ за лот, а на stp спред 0.6пп, то конечно-же нужно выбирать stp, так-как на нём спред ниже, потому что на ecn ваши расходы будут 1.1пп, и это дороже на: 1.1-0.6=0.5пп. То есть, на ecn вы переплачиваете пол-пункта со сделки.
Уважающая себя контора никогда не будет указывать на сайте в сколькизнаке. Указывается в биржевых общепринятых пунктах, а значит от количества знаков не зависит.
Учитывать лучше средний, так-как он и есть действующий в основном пребывании рынка. Повысить могут на новостях, но новости не каждую минуту, понизить на спящем рынке, но это тоже не часто, а вот средний действует 22 часа в сутки, и на нём в основном происходит торговля.
Если сильно маленький спред, тогда посмотрите на сайте ДЦ, возможно у них есть комиссия, и в совокупности получиться маленький спред+комиссия = большой спред
на конкретном времени
Типы счетов есть ecn, stp и др.
На ecn счетах есть комиссия, на stp её нет. Если на ecn счёте спред по евро/долл 0.1пп и комиссия 10$ за лот, а на stp спред 0.6пп, то конечно-же нужно выбирать stp, так-как на нём спред ниже, потому что на ecn ваши расходы будут 1.1пп, и это дороже на: 1.1-0.6=0.5пп. То есть, на ecn вы переплачиваете пол-пункта со сделки.
Вот нигде не встречал, чтоб на STP счетах спред был меньше чем спред+комиссия на ECN счетах. злостные кухни не беру. Давно не торгую на помойках.
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Привет всем.Есть такой вопрос, когда я сравниваю спреды с сайта ;там три разных показателя (высокий, средний и низкий), какой из них надо учитывать? Или это для разных счетов (и если так как узнать какой для какого?)