Сравнение спредов

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Привет всем.Есть такой вопрос, когда я сравниваю спреды с сайта  ;там три разных показателя (высокий, средний и низкий), какой из них надо учитывать? Или это для разных счетов (и если так как узнать какой для какого?)

 
Чем ниже тем лучше и есть пятизначные и четырехзначные это тоже очень важно?
 
Дмитрий Дойков:
Чем ниже тем лучше и есть пятизначные и четырехзначные это тоже очень важно?

Уважающая себя контора никогда не будет указывать на сайте в сколькизнаке. Указывается в биржевых общепринятых пунктах, а значит от количества знаков не зависит.

ikascorp:

Привет всем.Есть такой вопрос, когда я сравниваю спреды с сайта  ;там три разных показателя (высокий, средний и низкий), какой из них надо учитывать? Или это для разных счетов (и если так как узнать какой для какого?)

Учитывать лучше средний, так-как  он и есть действующий в основном пребывании рынка. Повысить могут на новостях, но новости не каждую минуту, понизить на спящем рынке, но это тоже не часто, а вот средний действует 22 часа в сутки, и на нём в основном происходит торговля.

Если сильно маленький спред, тогда посмотрите на сайте ДЦ, возможно у них есть комиссия, и в совокупности получиться маленький спред+комиссия = большой спред

 

Типы счетов есть ecn, stp и др.

На ecn счетах есть комиссия, на stp её нет. Если на ecn счёте спред по евро/долл 0.1пп и комиссия 10$ за лот, а на stp спред 0.6пп, то конечно-же нужно выбирать stp, так-как на нём спред ниже, потому что на ecn ваши расходы будут 1.1пп, и это дороже на: 1.1-0.6=0.5пп. То есть, на ecn вы переплачиваете пол-пункта со сделки.

 
Vitaly Muzichenko:

Уважающая себя контора никогда не будет указывать на сайте в сколькизнаке. Указывается в биржевых общепринятых пунктах, а значит от количества знаков не зависит.

Учитывать лучше средний, так-как  он и есть действующий в основном пребывании рынка. Повысить могут на новостях, но новости не каждую минуту, понизить на спящем рынке, но это тоже не часто, а вот средний действует 22 часа в сутки, и на нём в основном происходит торговля.

Если сильно маленький спред, тогда посмотрите на сайте ДЦ, возможно у них есть комиссия, и в совокупности получиться маленький спред+комиссия = большой спред


на конкретном времени

 
Vitaly Muzichenko:

Типы счетов есть ecn, stp и др.

На ecn счетах есть комиссия, на stp её нет. Если на ecn счёте спред по евро/долл 0.1пп и комиссия 10$ за лот, а на stp спред 0.6пп, то конечно-же нужно выбирать stp, так-как на нём спред ниже, потому что на ecn ваши расходы будут 1.1пп, и это дороже на: 1.1-0.6=0.5пп. То есть, на ecn вы переплачиваете пол-пункта со сделки.


Вот нигде не встречал, чтоб на STP счетах спред был меньше чем спред+комиссия на  ECN счетах. злостные кухни не беру. Давно не торгую на помойках. 
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