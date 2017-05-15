Почему робот работает вопреки запрограмированной логике? или я туплю... - страница 2

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STARIJ:
Вот и проверьте.


Да, судя по коменту программа за последней ордер принимает первый. Но тогда я не могу понять почему на экран выводит инфу о последнем закрытом ордере, а при открытии берёт за внимание первый закрытый ордер.  Хотя обе функции идут после orderselect , это как это он по разному выбирает ....

тест


короче буду делать по другому, к тому же лучше.

 
Почему робот работает вопреки запрограмированной логике? или я туплю... Да нет, это робот тупит, а вы умный.)
 
khorosh:
Почему робот работает вопреки запрограмированной логике? или я туплю... Да нет, это робот тупит, а вы умный.)


И что дальше?

 
Евгений:


И что дальше?


Я к тому, что не надо себя унижать. Скажи человеку несколько раз свинья и он захрюкает. Тем более сам себе. Самопрограммирование называется.)
 
khorosh:

Я к тому, что не надо себя унижать. Скажи человеку несколько раз свинья и он захрюкает. Тем более сам себе. Самопрограммирование называется.)


Понятно, согласен!   буду себе говорить,  что я  миллионер ) может сработает

 
Евгений:


Понятно, согласен!   буду себе говорить,  что я  миллионер ) может сработает


Немножко не так, нужно говорить: я обязательно буду миллионером!)
 
khorosh:

Немножко не так, нужно говорить: я обязательно буду миллионером!)

Не, так можно и не дождаться, всё буду да буду, бесконечный цикл...
 

Главное, ЦЕЛЬ!

 
Vitalie Postolache:

Не, так можно и не дождаться, всё буду да буду, бесконечный цикл...


Как в анекдоте:

Мужик поймал золотую рыбку.
- Мужик, отпусти меня, исполню любое твое желание!
- Рыбка! Хочу, чтобы у меня всё было!
- Ладно, мужик. У тебя всё БЫЛО!

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