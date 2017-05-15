Почему робот работает вопреки запрограмированной логике? или я туплю... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот и проверьте.
Да, судя по коменту программа за последней ордер принимает первый. Но тогда я не могу понять почему на экран выводит инфу о последнем закрытом ордере, а при открытии берёт за внимание первый закрытый ордер. Хотя обе функции идут после orderselect , это как это он по разному выбирает ....
короче буду делать по другому, к тому же лучше.
Почему робот работает вопреки запрограмированной логике? или я туплю... Да нет, это робот тупит, а вы умный.)
И что дальше?
И что дальше?
Я к тому, что не надо себя унижать. Скажи человеку несколько раз свинья и он захрюкает. Тем более сам себе. Самопрограммирование называется.)
Я к тому, что не надо себя унижать. Скажи человеку несколько раз свинья и он захрюкает. Тем более сам себе. Самопрограммирование называется.)
Понятно, согласен! буду себе говорить, что я миллионер ) может сработает
Понятно, согласен! буду себе говорить, что я миллионер ) может сработает
Немножко не так, нужно говорить: я обязательно буду миллионером!)
Немножко не так, нужно говорить: я обязательно буду миллионером!)
Не, так можно и не дождаться, всё буду да буду, бесконечный цикл...
Главное, ЦЕЛЬ!
Не, так можно и не дождаться, всё буду да буду, бесконечный цикл...
Как в анекдоте:
Мужик поймал золотую рыбку.
- Мужик, отпусти меня, исполню любое твое желание!
- Рыбка! Хочу, чтобы у меня всё было!
- Ладно, мужик. У тебя всё БЫЛО!