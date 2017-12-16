Есть ли универсальный софт открывающий сделки по алету индикатора?
Универсального точно нет. Вы хоть представьте, что там может быть в Alert написано: "Обнаружено пересечение линий!" И как должен реагировать на такую фразу советник? Таким образом, даже если суметь зафиксировать появление окна Alert, то чтение надписи будет привязано к одному лишь типу индикатора, выдающего такой Alert. Под любой другой индикатор придется переделывать парсер текста.
Можно в настройках прописать какое слово искать. Не вижу проблем. Я больше имел ввиду индикаторы которые прямо говорят селл бай сейчас, а не алерт на мол пересеклись линии.
И наверно ж можно не фиксировать окно алерта, а скажем из лога парсить, или это не позволительно ?
Зачем усложнять себе жизнь? Проще же из буферов индикатора брать информацию.
Не у всех индикаторов есть буфера))
Не у всех индикаторов есть буфера))
Так и Алерты не у всех индикаторов есть.)
Так и Алерты не у всех индикаторов есть.)
Это да, но я имею ввиду больше стрелочников, а они обычно алертят.
Как правило стрелочки появляются, когдакакой то бувер пересекает ка ит ео уровни или линию из другого буфера. Без исходника бывает невозможно понять, почему появилась стрелка.
Надо открыть окно данных Ctrl-D и поводить мышью по графику около стрелок. Будет видна связь стрелок с буферами
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Появление алерта можно отследить и прочитать, что в нем написано.
Но это требует применение системных DLL, поэтому в маркете таких продуктов нет.
Появление алерта можно отследить и прочитать, что в нем написано.
Но это требует применение системных DLL, поэтому в маркете таких продуктов нет.
Более того, меня в кодобазе завернули с использованием виндовых длл
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Есть индикаторы у которых есть всплывающие Алерты на покупку или продажу.
Есть ли какой софт который бы открывал сделки по алерту индикатора? Не по стрелке и не по буфферу обмена а именно тогда когда к примеру всплыло окно алерта или в логе индикатор прописал что появился сигнал на покупку\продажу.
То есть советник видя что индикатор выдал алерт на покупку то открыл бы сделку на покупку.
Это я к тому что хочется потестить индикаторы но без того чтобы сидеть возле монитора.
Спасибо.