Есть ли универсальный софт открывающий сделки по алету индикатора?

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Есть индикаторы у которых есть всплывающие Алерты на покупку или продажу.

Есть ли какой софт который бы открывал сделки по алерту индикатора? Не по стрелке и не по буфферу обмена а именно тогда когда к примеру всплыло окно алерта или в логе индикатор прописал что появился сигнал на покупку\продажу.

То есть советник видя что индикатор выдал алерт на покупку то открыл бы сделку на покупку.


Это я к тому что хочется потестить индикаторы но без того чтобы сидеть возле монитора.

Спасибо.

 
Универсального точно нет. Вы хоть представьте, что там может быть в Alert написано: "Обнаружено пересечение линий!" И как должен реагировать на такую фразу советник? Таким образом, даже если суметь зафиксировать появление окна Alert, то чтение надписи будет привязано к одному лишь типу индикатора, выдающего такой Alert. Под любой другой индикатор придется переделывать парсер текста.
 
Ihor Herasko:
Универсального точно нет. Вы хоть представьте, что там может быть в Alert написано: "Обнаружено пересечение линий!" И как должен реагировать на такую фразу советник? Таким образом, даже если суметь зафиксировать появление окна Alert, то чтение надписи будет привязано к одному лишь типу индикатора, выдающего такой Alert. Под любой другой индикатор придется переделывать парсер текста.


Можно в настройках прописать какое слово искать. Не вижу проблем. Я больше имел ввиду индикаторы которые прямо говорят селл бай сейчас, а не алерт на мол пересеклись линии.

И наверно ж можно не фиксировать окно алерта, а скажем из лога парсить, или это не позволительно ?

 
Зачем усложнять себе жизнь? Проще же из буферов индикатора брать информацию.
 
khorosh:
Зачем усложнять себе жизнь? Проще же из буферов индикатора брать информацию.

Не у всех индикаторов есть буфера)) 
 
Adam Goman:

Не у всех индикаторов есть буфера)) 

Так и Алерты не у всех индикаторов есть.)
 
khorosh:

Так и Алерты не у всех индикаторов есть.)

Это да, но я имею ввиду больше стрелочников, а они обычно алертят.
 
Как правило стрелочки появляются, когдакакой то бувер пересекает ка ит ео уровни или линию из другого буфера. Без исходника бывает невозможно понять, почему появилась стрелка.
[Удален]  
Dmitiry Ananiev:
Как правило стрелочки появляются, когдакакой то бувер пересекает ка ит ео уровни или линию из другого буфера. Без исходника бывает невозможно понять, почему появилась стрелка.

Надо открыть окно данных Ctrl-D и поводить мышью по графику около стрелок. Будет видна связь стрелок с буферами

Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
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Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. Они необходимы для проведения технического анализа...
 

Появление алерта можно отследить и прочитать, что в нем написано.
Но это требует применение системных DLL, поэтому в маркете таких продуктов нет.

 
Mikhail Dovbakh:

Появление алерта можно отследить и прочитать, что в нем написано.
Но это требует применение системных DLL, поэтому в маркете таких продуктов нет.


Более того, меня в кодобазе завернули с использованием виндовых длл

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