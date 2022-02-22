Советники: Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече

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Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече:

Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.

Автор: Vladimir Khlystov

 

Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба  

добавить тралл -станет очень хороший.

 
alex123456:

Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба  

добавить тралл -станет очень хороший.

Сейчас придёт автор, и даст ответ: "Пишите в личку
 
alex123456:

Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба  

добавить тралл -станет очень хороший.


добавил

extern int     TrailingStop         = 5,           //трейлингстоп, если 0, то нет трейлинга
               TrailingStart        = 1,           //старт трейлинга
               TrailingStep         = 1;           //шаг трала
Поделитесь своими настройками и результатами тестов
Файлы:
cm_ea_Stop_Orders_Candle_tral.mq4  11 kb
 
на момент написания предыдущего  комментария, советник показывал неплохие результаты. После 20.00 пошел слив. Сегодня с утра перешел на Н1. Трал выставлял вручную. GBF\USD  0,1 лот . На данный момент  прибыль 105 USD. Посмотрим, что дальше будет.  Но потенциал у советника виден. 
 
alex123456:
на момент написания предыдущего  комментария, советник показывал неплохие результаты. После 20.00 пошел слив. Сегодня с утра перешел на Н1. Трал выставлял вручную. GBF\USD  0,1 лот . На данный момент  прибыль 105 USD. Посмотрим, что дальше будет.  Но потенциал у советника виден. 

Я же сделал трал к советнику, зачес вручную его ставить?. Вы скачали обновление?
 
Vladimir Khlystov:

Я же сделал трал к советнику, зачес вручную его ставить?. Вы скачали обновление?

А в кодобазе Вы обновили код (Вы отослали обновлённый код на проверку)?
 
Vladimir Karputov:

А в кодобазе Вы обновили код (Вы отослали обновлённый код на проверку)?

Нет не отсылал, а разве нельзя его скачать с моего прошлого сообщения? Проверки идут очень долго, поэтому я просто выложил новый код в своем сообщении.
 
Vladimir Khlystov:

Нет не отсылал, а разве нельзя его скачать с моего прошлого сообщения? Проверки идут очень долго, поэтому я просто выложил новый код в своем сообщении.

Лучше отослать. Пусть проверка и долго, зато новая версия точно будет в КодоБазе.
 
Vitaly Muzichenko:
Сейчас придёт автор, и даст ответ: "Пишите в личку

Не с этого надо было начинать, а сразу после публикации с того, что сейчас кто-то придет из группы поддержки и начнет расхваливать. 
 
Если есть возможность. Введите ограничение на количество одновременно открытых ордеров
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