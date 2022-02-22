Советники: Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече
Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба
добавить тралл -станет очень хороший.
alex123456:Сейчас придёт автор, и даст ответ: "Пишите в личку"
Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба
добавить тралл -станет очень хороший.
alex123456:
Советник хороший. . Тестирую, при определенных настройках неплохие результаты.Просьба
добавить тралл -станет очень хороший.
добавил
extern int TrailingStop = 5, //трейлингстоп, если 0, то нет трейлинга TrailingStart = 1, //старт трейлинга TrailingStep = 1; //шаг тралаПоделитесь своими настройками и результатами тестов
Файлы:
на момент написания предыдущего комментария, советник показывал неплохие результаты. После 20.00 пошел слив. Сегодня с утра перешел на Н1. Трал выставлял вручную. GBF\USD 0,1 лот . На данный момент прибыль 105 USD. Посмотрим, что дальше будет. Но потенциал у советника виден.
alex123456:
на момент написания предыдущего комментария, советник показывал неплохие результаты. После 20.00 пошел слив. Сегодня с утра перешел на Н1. Трал выставлял вручную. GBF\USD 0,1 лот . На данный момент прибыль 105 USD. Посмотрим, что дальше будет. Но потенциал у советника виден.
на момент написания предыдущего комментария, советник показывал неплохие результаты. После 20.00 пошел слив. Сегодня с утра перешел на Н1. Трал выставлял вручную. GBF\USD 0,1 лот . На данный момент прибыль 105 USD. Посмотрим, что дальше будет. Но потенциал у советника виден.
Я же сделал трал к советнику, зачес вручную его ставить?. Вы скачали обновление?
Vladimir Khlystov:
Я же сделал трал к советнику, зачес вручную его ставить?. Вы скачали обновление?
Я же сделал трал к советнику, зачес вручную его ставить?. Вы скачали обновление?
А в кодобазе Вы обновили код (Вы отослали обновлённый код на проверку)?
Vladimir Karputov:
А в кодобазе Вы обновили код (Вы отослали обновлённый код на проверку)?
А в кодобазе Вы обновили код (Вы отослали обновлённый код на проверку)?
Нет не отсылал, а разве нельзя его скачать с моего прошлого сообщения? Проверки идут очень долго, поэтому я просто выложил новый код в своем сообщении.
Vladimir Khlystov:
Нет не отсылал, а разве нельзя его скачать с моего прошлого сообщения? Проверки идут очень долго, поэтому я просто выложил новый код в своем сообщении.
Нет не отсылал, а разве нельзя его скачать с моего прошлого сообщения? Проверки идут очень долго, поэтому я просто выложил новый код в своем сообщении.
Лучше отослать. Пусть проверка и долго, зато новая версия точно будет в КодоБазе.
Vitaly Muzichenko:
Сейчас придёт автор, и даст ответ: "Пишите в личку"
Сейчас придёт автор, и даст ответ: "Пишите в личку"
Не с этого надо было начинать, а сразу после публикации с того, что сейчас кто-то придет из группы поддержки и начнет расхваливать.
Если есть возможность. Введите ограничение на количество одновременно открытых ордеров
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Открытие ордеров Buy Stop и Sell Stop на каждой свече:
Устанавливаются ордера Buy Stop и Sell Stop на одинаково указанное количество пунктов от цены открытия свечи.
Автор: Vladimir Khlystov