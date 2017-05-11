падписка на сигнал - страница 3

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Ahdrei Starkov:

под ваш периуд не попадаю немного раньшэ

всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы
 
Ahdrei Starkov:

под ваш периуд не попадаю немного раньшэ

Извините конечно , немного раньше - таких безграмотных не было.  Но может Вы при царе школу закончили и у вас слабое зрение, тогда прошу извинить.

 
Sergey Nokhrin:
 мало? их там 17 шт. в работе... если более конкретно ответить, то торговля среднесрочная... вы бы описание посмотрели бы для начала...
у нас  события были по франции от этого частично разворот и затянулся с некими форс-мажорными обстоятельствами в виде просадки.
конечно, можно было бы и внутри дня на день открывать позиции, но пока так!


вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.

зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки

 
Ahdrei Starkov:

всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы

Я вам вполне серьезно писал, торговые системы у всех разные и рассчитанные на разное время удержания сделок. 7 дней подписки на сигнал это мало. Если не хотите дальше копировать сигнал просто не продлевайте подписку. Деньги вам скорее всего не вернут.
 
Ahdrei Starkov:


вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.

зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки


покажи без просадок!
про школу ни чего не говорил... ошибочка...
на данный момент риск конечно завышен и срок приличный, но как ты хочешь... сразу в дамки или из 100 сделать лям и быстро?.. так не бывает!!

к тому же... сигнал без подписчиков, то есть нет заинтересованных! + к этому, я же сказал, что можно и короткие совершать внутри дня! 
Почему можно? ответ - когда определено направление то можно, когда направление не определено то лучше этого не делать!
если трейдер этого не усваивает, то депозит расти не будет!
и еще... лучше пересидеть просадку и в это время набрать позиций, чем все время по соплям получать, а выжидательная позиция. как правило ведет к хорошему профиту!

а теперь личный вопрос - сколько в процентах хотите получать от стартового капитала в месяц?


 
Ahdrei Starkov:


вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.

зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки

прАсадками!

стиль уже не меняйте...

 
Ahdrei Starkov:

всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы

Напаследак аставлю вот эта:


 

Посты топик-стартера — если не откровенный стеб, то глубокая печаль.

Мой племянник 13-ти лет в письменной речи примерно на том же уровне. Видимо, поэтому и предпочитает голос/видео. Даже авто-исправление, встроенное уже практически во все чаты и форумы, не спасает.

Хотя, кто сказал, что ТС старше? 50 баксов для столичного школьника не сумма, можно и подписаться.

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