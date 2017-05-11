падписка на сигнал - страница 3
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под ваш периуд не попадаю немного раньшэ
всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы
под ваш периуд не попадаю немного раньшэ
Извините конечно , немного раньше - таких безграмотных не было. Но может Вы при царе школу закончили и у вас слабое зрение, тогда прошу извинить.
мало? их там 17 шт. в работе... если более конкретно ответить, то торговля среднесрочная... вы бы описание посмотрели бы для начала...
у нас события были по франции от этого частично разворот и затянулся с некими форс-мажорными обстоятельствами в виде просадки.
конечно, можно было бы и внутри дня на день открывать позиции, но пока так!
вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.
зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки
всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы
Я вам вполне серьезно писал, торговые системы у всех разные и рассчитанные на разное время удержания сделок. 7 дней подписки на сигнал это мало. Если не хотите дальше копировать сигнал просто не продлевайте подписку. Деньги вам скорее всего не вернут.
вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.
зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки
вот и ваша тарговля с просадками!! а говарите что школю закончили.
зачем ждать на просадки когда нужно торговать а не неделями ждать выхода из просадки
прАсадками!
стиль уже не меняйте...
всем пака стебщики . спасибо за ваши ответы
Напаследак аставлю вот эта:
Посты топик-стартера — если не откровенный стеб, то глубокая печаль.
Мой племянник 13-ти лет в письменной речи примерно на том же уровне. Видимо, поэтому и предпочитает голос/видео. Даже авто-исправление, встроенное уже практически во все чаты и форумы, не спасает.
Хотя, кто сказал, что ТС старше? 50 баксов для столичного школьника не сумма, можно и подписаться.