Дьявол кроется в деталях - страница 4

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Serqey Nikitin:
Да, Вы правы! Очень много людей не понимают, что такое главная идея в решении сложной задачи...  И это нормально, точно так же, как не каждый человек может стать Ученым или Изобретателем...

Человек создающий торговую стратегию: ученый или изобретатель?
 
Lilita Bogachkova:

Человек создающий торговую стратегию: ученый или изобретатель?
Создание стратегии - это решение определенной задачи. Но любую задачу можно решить несколькими разными способами. Можно решить на уровне рацпредложения - заменить в стратегии один индикатор на другой, а можно решить на уровне изобретения - разработать свою идею и создать свои индикаторы...  Решения будут отличаться по многим параметрам, в том числе и по эффективности.  Сильные решения имеют высокую эффективность.
 
Serqey Nikitin:
[..] заменить в стратегии один индикатор на другой [..]

Это скорее энтузиаст придерживающийся: авось повезет.
 
Lilita Bogachkova:

Это скорее энтузиаст придерживающийся: авось повезет.
Ну почему?...  Если Трейдер провел качественный поиск, нашел хорошие индикаторы, оптимизировал их параметры, и переделал под них стратегию, то вполне возможен очень приличный результат.
 
Serqey Nikitin:
Ну почему?...  Если Трейдер провел качественный поиск, нашел хорошие индикаторы, оптимизировал их параметры, и переделал под них стратегию, то вполне возможен очень приличный результат.


Да вы правы. После такой проделанной работы вряд ли можно считать результат просто удачей.


Интересно кем считает себя люди питающийся найти метод получения прибыли от воздействия с рынком форекс?

Исследователями.

Изобретателями.

Энтузиастами.

Учеными.

[Удален]  
 
Lilita Bogachkova:


Да вы правы. После такой проделанной работы вряд ли можно считать результат просто удачей.


Интересно кем считает себя люди питающийся найти метод получения прибыли от воздействия с рынком форекс?

Исследователями.

Изобретателями.

Энтузиастами.

Учеными.


Проведи опрос и узнаешь..........)))

 
Rafael Sahibgareev:


Проведи опрос и узнаешь..........)))


И получишь шквал в личку от изобретателей перпетум-мобиле. Ту на форуме их полно )))
 
Alexey Volchanskiy:

И получишь шквал в личку от изобретателей перпетум-мобиле. Ту на форуме их полно )))

Разгребет тонну шлака ...... Найдет свой самородок.....))
 
Rafael Sahibgareev:

Разгребет тонну шлака ...... Найдет свой самородок.....))

Я уже разгреб 100 тонн - одно г***о из тырнета.
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