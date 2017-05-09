Дьявол кроется в деталях - страница 4
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Да, Вы правы! Очень много людей не понимают, что такое главная идея в решении сложной задачи... И это нормально, точно так же, как не каждый человек может стать Ученым или Изобретателем...
Человек создающий торговую стратегию: ученый или изобретатель?
Человек создающий торговую стратегию: ученый или изобретатель?
[..] заменить в стратегии один индикатор на другой [..]
Это скорее энтузиаст придерживающийся: авось повезет.
Это скорее энтузиаст придерживающийся: авось повезет.
Ну почему?... Если Трейдер провел качественный поиск, нашел хорошие индикаторы, оптимизировал их параметры, и переделал под них стратегию, то вполне возможен очень приличный результат.
Да вы правы. После такой проделанной работы вряд ли можно считать результат просто удачей.
Интересно кем считает себя люди питающийся найти метод получения прибыли от воздействия с рынком форекс?
Исследователями.
Изобретателями.
Энтузиастами.
Учеными.
Да вы правы. После такой проделанной работы вряд ли можно считать результат просто удачей.
Интересно кем считает себя люди питающийся найти метод получения прибыли от воздействия с рынком форекс?
Исследователями.
Изобретателями.
Энтузиастами.
Учеными.
Проведи опрос и узнаешь..........)))
Проведи опрос и узнаешь..........)))
И получишь шквал в личку от изобретателей перпетум-мобиле. Ту на форуме их полно )))
И получишь шквал в личку от изобретателей перпетум-мобиле. Ту на форуме их полно )))
Разгребет тонну шлака ...... Найдет свой самородок.....))
Разгребет тонну шлака ...... Найдет свой самородок.....))
Я уже разгреб 100 тонн - одно г***о из тырнета.