Дьявол кроется в деталях - страница 3
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Самостоятельные Трейдеры ищут идеи, а халявщики требуют деталей и желательно в исходниках...
В самом начале у меня был такой избыток идей, что череп трещал, дьявол воплоти....
Теперь осталось две.
Тьфу-тьфу, как-нибудь уж сам.
Самостоятельные Трейдеры ищут идеи, а халявщики требуют деталей и желательно в исходниках...
В науке не редко действует принцип: - идея чужая , затем обработанная и присвоенная.
Как только видите фразу - ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА ( лет 40-50-60) т.е. руководителя со статусом.
Как правило это означает , что есть некий молодой лаборант или МНС без имени и статуса , который собственно и родил открытие!
В науке не редко действует принцип: - идея чужая , затем обработанная и присвоенная.
Как только видите фразу - ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА ( лет 40-50-60) т.е. руководителя со статусом.
Как правило это означает , что есть некий молодой лаборант или МНС без имени и статуса , который собственно и родил открытие!
Нарушений, в том числе и этики, хватает на всех уровнях и ступенях социальной лестницы, и не только в науке...
Думаю, что Вы это понимаете, не понятно - зачем это в данном случае...?
Нарушений, в том числе и этики, хватает на всех уровнях и ступенях социальной лестницы, и не только в науке...
Думаю, что Вы это понимаете, не понятно - зачем это в данном случае...?
Конечно понимаю - причем это не всегда все однозначно. Японцы и Китайцы к примеру - очень неплохо тырят идеи.
К слову , если кто то получает исходник - какой то идеи, халявщик может внести очень неплохие изменения - нередко даже значительно улучшающие показатели или получить толчок к другой идее.
+++
Аналогично приветствую!
Наконец то , да да подтверждаю , мы переживали. Без Алексея форум превратился в унылое болото и кстати застыл в ожидании очередной прекрасной и интересной истории.
И вот оно начало , не побоюсь этого слова - Весна пришла , ждем продолжения.
Я не сижу на форуме)
Ну а по историям - они все про прекрасных женщин, не про форекс.
Про прекрасные истории - в сказки Андерса ))) Забило рассказывать о себе, потом пишут психи и геи.
Конечно понимаю - причем это не всегда все однозначно. Японцы и Китайцы к примеру - очень неплохо тырят идеи.
К слову , если кто то получает исходник - какой то идеи, халявщик может внести очень неплохие изменения - нередко даже значительно улучшающие показатели или получить толчок к другой идее.
Все эти сказки про Идеи, это мое, а это тоже мое... Придумывают Кощеи Бессмертные! Алфавитом пользуетесь? Пользуются, а не платят. Любой предмет или закон(навык) чужой, только про это почему-то не вспоминают, а как только кто-то что-то хоть издали похожее на его(Кощея) идею или догадку упомянет, так сразу такой вой поднимают.
Ну да! Надо погладить мальчика по головке и сказать: "Халявщик, ты ПРАВИЛЬНО делаешь, что требуешь детали и тыришь исходники! МОЛОДЕЦ!!! "...
Мы наверно бы до сих пор бегали бы с дубинами и в шкурах :-))) если бы идеи не тырили и не улучшали
Все эти сказки про Идеи, это мое, а это тоже мое... Придумывают Кощеи Бессмертные! Алфавитом пользуетесь? Пользуются, а не платят. Любой предмет или закон(навык) чужой, только про это почему-то не вспоминают, а как только кто-то что-то хоть издали похожее на его(Кощея) идею или догадку упомянет, так сразу такой вой поднимают.
Все эти сказки про Идеи...