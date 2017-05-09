Дьявол кроется в деталях - страница 3

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Serqey Nikitin:
Самостоятельные Трейдеры ищут идеи, а халявщики требуют деталей и желательно в исходниках...

В самом начале у меня был такой избыток идей, что череп трещал, дьявол воплоти....

Теперь осталось две.

Тьфу-тьфу, как-нибудь уж сам.


 
Serqey Nikitin:
Самостоятельные Трейдеры ищут идеи, а халявщики требуют деталей и желательно в исходниках...

В науке не редко действует принцип: -  идея чужая , затем обработанная и присвоенная.

Как только видите фразу - ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА ( лет 40-50-60) т.е. руководителя со статусом.

Как правило это означает , что есть некий молодой лаборант или МНС  без имени и статуса , который собственно и родил открытие!

 
Yuriy Zaytsev:

В науке не редко действует принцип: -  идея чужая , затем обработанная и присвоенная.

Как только видите фразу - ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА ( лет 40-50-60) т.е. руководителя со статусом.

Как правило это означает , что есть некий молодой лаборант или МНС  без имени и статуса , который собственно и родил открытие!

Нарушений, в том числе и этики, хватает на всех уровнях и ступенях социальной лестницы, и не только в науке...

Думаю, что Вы это понимаете, не понятно - зачем это в данном случае...? 

 
Serqey Nikitin:

Нарушений, в том числе и этики, хватает на всех уровнях и ступенях социальной лестницы, и не только в науке...

Думаю, что Вы это понимаете, не понятно - зачем это в данном случае...? 

Конечно понимаю - причем это не всегда все однозначно. Японцы и Китайцы к примеру - очень неплохо тырят идеи.

К слову , если кто то получает исходник - какой то идеи,  халявщик может внести очень неплохие изменения - нередко даже значительно улучшающие показатели или получить толчок к другой идее.

 
Yuriy Zaytsev:

+++

Аналогично приветствую!

Наконец то , да да подтверждаю , мы переживали. Без Алексея форум превратился в унылое болото  и  кстати застыл в ожидании очередной прекрасной и интересной истории.

И вот оно начало , не побоюсь этого слова - Весна пришла , ждем продолжения.


Я не сижу на форуме)

Ну а по историям - они все про прекрасных женщин, не про форекс.

Про прекрасные истории - в сказки Андерса ))) Забило рассказывать о себе, потом пишут психи и геи. 

 
Yuriy Zaytsev:

Конечно понимаю - причем это не всегда все однозначно. Японцы и Китайцы к примеру - очень неплохо тырят идеи.

К слову , если кто то получает исходник - какой то идеи,  халявщик может внести очень неплохие изменения - нередко даже значительно улучшающие показатели или получить толчок к другой идее.

Ну да! Надо погладить мальчика по головке и сказать: "Халявщик, ты ПРАВИЛЬНО делаешь, что требуешь детали и тыришь исходники! МОЛОДЕЦ!!! "...
 

Все эти сказки про Идеи, это мое, а это тоже мое... Придумывают Кощеи Бессмертные! Алфавитом пользуетесь? Пользуются, а не платят. Любой предмет или закон(навык) чужой, только про это почему-то не вспоминают, а как только кто-то что-то хоть издали похожее на его(Кощея) идею или догадку упомянет, так сразу такой вой поднимают.

 
Serqey Nikitin:
Ну да! Надо погладить мальчика по головке и сказать: "Халявщик, ты ПРАВИЛЬНО делаешь, что требуешь детали и тыришь исходники! МОЛОДЕЦ!!! "...

Мы наверно бы до сих пор бегали бы с дубинами и в шкурах :-))) если бы идеи не тырили и не улучшали

 
Sergey Lazarenko:

Все эти сказки про Идеи, это мое, а это тоже мое... Придумывают Кощеи Бессмертные! Алфавитом пользуетесь? Пользуются, а не платят. Любой предмет или закон(навык) чужой, только про это почему-то не вспоминают, а как только кто-то что-то хоть издали похожее на его(Кощея) идею или догадку упомянет, так сразу такой вой поднимают.

+++
 
Sergey Lazarenko:

Все эти сказки про Идеи...

Да, Вы правы! Очень много людей не понимают, что такое главная идея в решении сложной задачи...  И это нормально, точно так же, как не каждый человек может стать Ученым или Изобретателем...
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