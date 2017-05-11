Сбой в котировках контракта RTS 6-17 (Брокер Открытие)

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Добрый день! Хотелось бы узнать из первых уст:

1) Что привело к сбою в трансляции котировок?

2) Будет ли восстановлен вид графика?

3) Какова вероятность повторения?

Спасибо!

 
prostotrader:

Зачем плодить одну и ту же тему?

Не разделяю заголовок предыдущей темы
 

Сейчас, в Открывашке, реал 1596, терминал транслирует в RTS-6.17 цену RTS-9.17

QUIK


МТ5


Как вообще могло произойти такое?

А ещё и это:

2017.05.04 18:11:08.053 Books   invalid book item[RTS-6.17,sell,108020.00000,-18]
2017.05.04 18:11:24.130 Books   invalid book transaction [RTS-6.17,buy,108000.00000,0][buys: 40, sells: 40, depth: 20]
2017.05.04 18:11:40.011 Books   invalid book transaction [RTS-6.17,sell,105400.00000,0][buys: 40, sells: 40, depth: 20]
 

Да, хотелось бы все таки получить ответ, так как больше часа пришлось быть в напряжении и больше шести раз звонить в техподдержку брокера. Там все решали этот вопрос по их словам. Два ребута сервера в Открытии, советы перезагрузить терминал от них, которые не привели к обновлению графика.

 
ProfitTraderRU:

Да, хотелось бы все таки получить ответ, так как больше часа пришлось быть в напряжении и больше шести раз звонить в техподдержку брокера. Там все решали этот вопрос по их словам. Два ребута сервера в Открытии, советы перезагрузить терминал от них, которые не привели к обновлению графика.


Перезапустите терминал, сейчас всё ок.
 
prostotrader:

Перезапустите терминал, сейчас всё ок.

Спасибо, обязательно, но позже. Пока идут торги и те данные уже не влияют на рабочий процесс. Но в будущем во время переоптимизации могут быть проблемы. В мобильном приложении график до 18-10 все ещё "битый".
 
ProfitTraderRU:

Спасибо, обязательно, но позже. Пока идут торги и те данные уже не влияют на рабочий процесс. Но в будущем во время переоптимизации могут быть проблемы. В мобильном приложении график до 18-10 все ещё "битый".

График так и будет "битый", потому что на самом сервере остались "битые" котировки.
 
prostotrader:

График так и будет "битый", потому что на самом сервере остались "битые" котировки.

Да, перезагрузил, подтверждаю. Получается кому-то на стороне брокера текущий день нужно обработать в склейке (RTS Splice), чтобы потом не было никому мучительно больно от использования роботов прогнанных на этом отрезке.
 
Интересно, а кто-то открывал\закрывал на сбойном графике позиции? Как брокер поступил с финансовым результатам по ним?
 
-Aleks-:
Интересно, а кто-то открывал\закрывал на сбойном графике позиции? Как брокер поступил с финансовым результатам по ним?
Да, мне тоже было интересно, когда сложившуюся фейковую бумажную прибыль в 3000 пунктов мой робот обложил байстоплимиткой сверху. Кстати график шевелился чуток и в стакане мелькали по две-три встречные заявки в 20-30 контрактов. Но чуда не произошло, как только все разрешилось эти заявки слетели. Сделок в тот момент не совершал, был удачно в шорте несколько часов.
 
ProfitTraderRU:

Добрый день! Хотелось бы узнать из первых уст:

1) Что привело к сбою в трансляции котировок?

2) Будет ли восстановлен вид графика?

3) Какова вероятность повторения?

Спасибо!

Ответы на эти вопросы можно получить только у техподдержки Открытия.

Каждая брокерская компания управляет своими серверами самостоятельно.

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