Сбой в котировках контракта RTS 6-17 (Брокер Открытие)
Зачем плодить одну и ту же тему?
Не разделяю заголовок предыдущей темы
Сейчас, в Открывашке, реал 1596, терминал транслирует в RTS-6.17 цену RTS-9.17
QUIK
МТ5
Как вообще могло произойти такое?
А ещё и это:
2017.05.04 18:11:08.053 Books invalid book item[RTS-6.17,sell,108020.00000,-18] 2017.05.04 18:11:24.130 Books invalid book transaction [RTS-6.17,buy,108000.00000,0][buys: 40, sells: 40, depth: 20] 2017.05.04 18:11:40.011 Books invalid book transaction [RTS-6.17,sell,105400.00000,0][buys: 40, sells: 40, depth: 20]
Да, хотелось бы все таки получить ответ, так как больше часа пришлось быть в напряжении и больше шести раз звонить в техподдержку брокера. Там все решали этот вопрос по их словам. Два ребута сервера в Открытии, советы перезагрузить терминал от них, которые не привели к обновлению графика.
Да, хотелось бы все таки получить ответ, так как больше часа пришлось быть в напряжении и больше шести раз звонить в техподдержку брокера. Там все решали этот вопрос по их словам. Два ребута сервера в Открытии, советы перезагрузить терминал от них, которые не привели к обновлению графика.
Перезапустите терминал, сейчас всё ок.
Перезапустите терминал, сейчас всё ок.
Спасибо, обязательно, но позже. Пока идут торги и те данные уже не влияют на рабочий процесс. Но в будущем во время переоптимизации могут быть проблемы. В мобильном приложении график до 18-10 все ещё "битый".
Спасибо, обязательно, но позже. Пока идут торги и те данные уже не влияют на рабочий процесс. Но в будущем во время переоптимизации могут быть проблемы. В мобильном приложении график до 18-10 все ещё "битый".
График так и будет "битый", потому что на самом сервере остались "битые" котировки.
График так и будет "битый", потому что на самом сервере остались "битые" котировки.
Да, перезагрузил, подтверждаю. Получается кому-то на стороне брокера текущий день нужно обработать в склейке (RTS Splice), чтобы потом не было никому мучительно больно от использования роботов прогнанных на этом отрезке.
Интересно, а кто-то открывал\закрывал на сбойном графике позиции? Как брокер поступил с финансовым результатам по ним?
Добрый день! Хотелось бы узнать из первых уст:
1) Что привело к сбою в трансляции котировок?
2) Будет ли восстановлен вид графика?
3) Какова вероятность повторения?
Спасибо!
Ответы на эти вопросы можно получить только у техподдержки Открытия.
Каждая брокерская компания управляет своими серверами самостоятельно.
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Добрый день! Хотелось бы узнать из первых уст:
1) Что привело к сбою в трансляции котировок?
2) Будет ли восстановлен вид графика?
3) Какова вероятность повторения?
Спасибо!