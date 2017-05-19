У кого больше?

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Всем доброго дня.

Вопрос обсуждался и не раз, но тем не менее.

По вашему мнению и опыту, какой инструмент/пара самые волатильные и какой инструмент наименее волатильный?

 

Вряд ли такая информация будет полезной

Можно идеально торговать нефтью и сбером и в то же время сливаться на евродолларе


хочется движений - бери кроссы, если нет - мажоры

[Удален]  
HBT29:

Всем доброго дня.

Вопрос обсуждался и не раз, но тем не менее.

По вашему мнению и опыту, какой инструмент/пара самые волатильные и какой инструмент наименее волатильный?

Статистику по волатильности наглядную с диаграммами по часам и дням недели можно посмотреть здесь.

Пример волатильности по часам

 
HBT29:

Всем доброго дня.

Вопрос обсуждался и не раз, но тем не менее.

По вашему мнению и опыту, какой инструмент/пара самые волатильные и какой инструмент наименее волатильный?


очень волатильны акции и соответ. фьючи CFD на них..несоизмеримо по сравнению с валютами...

волатильно так же золото...некоторые кроссы...

вообще если нужна именно волатильность то именно акции - это для вас будет самое то..

а так же у них есть маленький приятный бонус: у них логнормальное распределение...поэтому у покупателя есть небольшое положительное мат.ожидание

пс: смотри мою ветку о волатильности.....

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