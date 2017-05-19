У кого больше?
Вряд ли такая информация будет полезной
Можно идеально торговать нефтью и сбером и в то же время сливаться на евродолларе
хочется движений - бери кроссы, если нет - мажоры
Всем доброго дня.
Вопрос обсуждался и не раз, но тем не менее.
По вашему мнению и опыту, какой инструмент/пара самые волатильные и какой инструмент наименее волатильный?
очень волатильны акции и соответ. фьючи CFD на них..несоизмеримо по сравнению с валютами...
волатильно так же золото...некоторые кроссы...
вообще если нужна именно волатильность то именно акции - это для вас будет самое то..
а так же у них есть маленький приятный бонус: у них логнормальное распределение...поэтому у покупателя есть небольшое положительное мат.ожидание
пс: смотри мою ветку о волатильности.....
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Всем доброго дня.
Вопрос обсуждался и не раз, но тем не менее.
По вашему мнению и опыту, какой инструмент/пара самые волатильные и какой инструмент наименее волатильный?