Выявление принципиальной зависимости поведения валютных пар. - страница 2

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здесь почитайте

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18#comment_3107660

Корректный расчёт Индексов валют.
Корректный расчёт Индексов валют.
  • www.mql5.com
При расчёте Индекса Доллара с последующим расчётом Индексов остальных Валют через Индекс Доллара возникает проблема: Индекс Евро / Индекс Фунта не...
 
geratdc:

всмысле это вторичный инструмент? или как это правильно называется? хм. не совсем понятно почему именно от uSD всё пляшет, нафиг он нужен при определения курса EURCHF

Погуглите на тему "Бреттон-Вудская система" и "Ямайская валютная система"
[Удален]  
Хорошо, пошёл ума набираться))
 
geratdc:
Хорошо, пошёл ума набираться))


Надо было в школе учиться теперь уже поздно.

[Удален]  
Evgeny Belyaev:


Пара EURCHF == EURUSD*USDCHF


А что там на рисунке означает восклицательный знак?
[Удален]  
Evgeny Belyaev:


Надо было в школе учиться теперь уже поздно.


Да не, это понятно. Непонятно причём доллар в курсе EUR/CHF. Это же евросоюз и Швейцария нафига им доллар для выяснения курса валютной пары? "Бреттон-Вудская система" и "Ямайская валютная система" - здесь ответ наверное? Что-то как то всё извращено. Валюты евросоюза и франка котируются через кросс курс от доллара. хм. Не понятно.
 
geratdc:

А что там на рисунке означает восклицательный знак?

В обзоре рынка?
[Удален]  
Evgeny Belyaev:

В обзоре рынка?


вот здесь 

https://www.mql5.com/ru/forum/190848#comment_4937734

Выявление принципиальной зависимости поведения валютных пар.
Выявление принципиальной зависимости поведения валютных пар.
  • www.mql5.com
В работе с терминалом я иногда ловил себя на мысли о том, что валютные пары взаимосвязаны и что если я покупаю одну валюту в надежде на рост её сто...
 
geratdc:


вот здесь 

https://www.mql5.com/ru/forum/190848#comment_4937734


Это спред.
[Удален]  
А, это походу спред. Разобрался)))
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