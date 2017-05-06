Выявление принципиальной зависимости поведения валютных пар. - страница 2
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здесь почитайте
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18#comment_3107660
всмысле это вторичный инструмент? или как это правильно называется? хм. не совсем понятно почему именно от uSD всё пляшет, нафиг он нужен при определения курса EURCHF
Погуглите на тему "Бреттон-Вудская система" и "Ямайская валютная система"
Хорошо, пошёл ума набираться))
Надо было в школе учиться теперь уже поздно.
Пара EURCHF == EURUSD*USDCHF
А что там на рисунке означает восклицательный знак?
Надо было в школе учиться теперь уже поздно.
Да не, это понятно. Непонятно причём доллар в курсе EUR/CHF. Это же евросоюз и Швейцария нафига им доллар для выяснения курса валютной пары? "Бреттон-Вудская система" и "Ямайская валютная система" - здесь ответ наверное? Что-то как то всё извращено. Валюты евросоюза и франка котируются через кросс курс от доллара. хм. Не понятно.
А что там на рисунке означает восклицательный знак?
В обзоре рынка?
В обзоре рынка?
вот здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/190848#comment_4937734
вот здесь
https://www.mql5.com/ru/forum/190848#comment_4937734
Это спред.