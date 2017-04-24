Что-то явно не так с Тестером стратегий
Выставлял 1:100
Да и при 1:1, он бы скорее всего не давал бы создавать, а тут создаёт, но не считает.
Измените режим теста (поставьте "Все тики" - мало ли какая у Вас там логика внутри), расширьте временной горизонт, проверьте журнал - может туда сыплются ошибки.
Измените режим теста (поставьте "Все тики" - мало ли какая у Вас там логика внутри), расширьте временной горизонт, проверьте журнал - может туда сыплются ошибки.
Логика основана на новых барах, но всё равно поставил "все тики", так как, а вдруг поможет. Не помогло.
А вот логи какие-то странные, пишет, что закрыл сделки по окончанию теста, что очень странно. Пробовал делать визуализацию, он фигачит за стоп лоссы и тейк профиты, но благополучно их игнорирует (не закрывает сделку).
Да и даже, если предположить, что закрывал бы сделку в конце теста, то всё равно какие-то суммы бы были в этих сделках и чистого 0 не было бы... что-то странное тут происходит.
Я что за экзотика с валютой счета? Проведите тест на торговом счёте с валютой USD.
Во, вот в этом оказалось дело! Спасибо огромное.
Тестер не работает ни с чем, кроме USD.
Во, вот в этом оказалось дело! Спасибо огромное.
...
:)
...
Тестер не работает ни с чем, кроме USD.
Смелое утверждение. Для проверки нужно открыть демо GLD и запустить стандартный советник.
:)
Смелое утверждение. Для проверки нужно открыть демо GLD и запустить стандартный советник.
Именно так и делал :-) Только переход на USD заставил его верно считать.
Если счёт в RUB, тестер отлично отрабатывает.
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Только начинаю познавать прелесть написания экспертов, сразу же пытался проверить своего по тестеру стратегий и обнаружил, что он в принципе откзаываеться выполнять сделки.
Как оказалось, данное поведение происходит по любому эксперту, даже стандартным, график в итоге всегда горизонтальный и никаких изменений баланса нет, при этом сделки открывает и у каждой есть стоп лос и тейк профит.
Получается в MT5 тестер стратегий в принципе не работает или Я что-то делают не так?
Если этого же эксперта прикрепить к текущему счёту, то всё считает, открывает, закрывает как надо.