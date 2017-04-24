Двигаем уровни (trendline) - страница 3

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oledgy:

да у меня также как у вас на видео )), падает один край, а должны падать оба на заданное количество пунктов


А, так значит одно из двух:

  • или я недопонял
  • или Вы недорассказали


Добавлено. Подправлю, чуток опосля.


 

Move Trand line version   "1.003":

с функцией "выравнивание в горизонт" - то есть конец линии ставится по цене начала линии. Это удобно, если первоначально линия была проведена с наклоном - в таком случае Move Trand line version   "1.003" после перемещения выровняет оба конца линии по одной цене.

Файлы:
Move_Trand_line_1.003.zip  1772 kb
 
Vladimir Karputov:


А, так значит одно из двух:

  • или я недопонял
  • или Вы недорассказали


Добавлено. Подправлю, чуток опосля.


Файлы:
ll4f0_1.png  83 kb
 

Кстати, возможно будет нужен отдельный bool входной параметр: "горизонтальное выравнивание".

Например, была начерчена трендовая линия под наклоном

Трендовая линии до переноса

и нужно её сместить по дате, но сохранив наклон:

Трендовая линии после переноса

В таком случае при параметре "Горизонтальное выравнивание" == false, трендовая линия просто переместится, сохранив свой наклон.

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