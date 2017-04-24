Двигаем уровни (trendline) - страница 3
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да у меня также как у вас на видео )), падает один край, а должны падать оба на заданное количество пунктов
А, так значит одно из двух:
Добавлено. Подправлю, чуток опосля.
Move Trand line version "1.003":
с функцией "выравнивание в горизонт" - то есть конец линии ставится по цене начала линии. Это удобно, если первоначально линия была проведена с наклоном - в таком случае Move Trand line version "1.003" после перемещения выровняет оба конца линии по одной цене.
А, так значит одно из двух:
Добавлено. Подправлю, чуток опосля.
Кстати, возможно будет нужен отдельный bool входной параметр: "горизонтальное выравнивание".
Например, была начерчена трендовая линия под наклоном
и нужно её сместить по дате, но сохранив наклон:
В таком случае при параметре "Горизонтальное выравнивание" == false, трендовая линия просто переместится, сохранив свой наклон.