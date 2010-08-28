Как создать внешнюю переменную?
Может вы input задаете внутри какой-нибудь функции?
Надо объявлять в глобальной области.
Как вот здесь: maHandle=iMA(_Symbol,PERIOD_D1,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
вместо PERIOD_D1 подставить внешнюю переменную равную PERIOD_D1
Если создать внешнюю переменную,
вот так: input int MA_Per=PERIOD_D1;
и потом подставить эту переменную MA_Per
в приведенный код:
maHandle=iMA(_Symbol, MA_Per,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
при компиляции выскакивает ошибка.
Что не так? Что я не понял?
input ENUM_TIMEFRAMES MA_Per=PERIOD_D1;
надо так, тогда ошибки не будет
При объявлении в функции - ошибка компиляции.
Все равно нужно объявлять в глобальной области))
не понял где ошибка, если вы имели про переменную maHandle, так человек не про это спрашивал, вот полностью приведенный код ни каких ошибок нет
input ENUM_TIMEFRAMES MA_Per=PERIOD_D1; input int MA_Period = 22; int maHandle = INVALID_HANDLE; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- maHandle=iMA(_Symbol, MA_Per,MA_Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES MA_Per=PERIOD_D1;
Да, но что станет со свойствами советника?
Как потом эту внешнюю переменную перебирать от каких то минимальных до максимальных значений?
Смотрите:
#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" #property script_show_inputs //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- input ENUM_TIMEFRAMES MA_Per=PERIOD_D1; } //+------------------------------------------------------------------+
ошибка при компиляции: 'input' - unexpected token test.mq5 15 4
#property copyright "ProF" #property link "http://" #property version "1.00" #property script_show_inputs input ENUM_TIMEFRAMES MA_Per=PERIOD_D1; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Нет ошибки, я про это имел ввиду.
Надо объявлять в глобальной области.
с какими еще свойствами, задавайте вопрос конкретнее, если перебирать в оптимизаторе, то точно также же, задаете начальное значение, шаг и конечное значение
если перебирать в оптимизаторе, то точно также же, задаете начальное значение, шаг и конечное значение
вопрос исчерпан. спасибо
