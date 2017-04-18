БД Фриланса
Прошу разработчиков сделать публичной в виде CSV обезличенную базу данных Фриланса.
ЗЫ Нет, желания стать фрилансером не появилось. Но даже простое любопытство не смог удовлетворить.
Глянул в профиль, верю ))))
Если не секрет, а почему в таком случае есть интерес к фрилансу? Я вот в последнее время с сожалением отсекаю лишние интересы, чисто по времени. Вы моложе, из-за этого?
Глянул в профиль, верю ))))
Да, демо-фантиков на жизнь хватает.
Если не секрет, а почему в таком случае есть интерес к фрилансу? Я вот в последнее время с сожалением отсекаю лишние интересы, чисто по времени. Вы моложе, из-за этого?
Оказался на несколько часов в ТЦ, на руках был только нетбук. Книгу покупать не стал, аналитические ресурсы смотреть - быстро утомило. А в MQL-ленте появилось сообщение, что кто-то на кого-то оставил отзыв во Фрилансе. Ну и зашел туда, наконец. Конечно, сразу захотелось понять внутренние законы. Обратил внимание, что на англоязычных заказах больше фарша. Посмотрел, что некоторые работы выполняются за считанные секунды. Ну и всякого другого подметил.
Соответственно, захотелось общей картины. Например, посмотреть. как рос оборот Фриланса. Это очень простая задача парсинга. Что заказывают чаще и за какие деньги. Как должен действовать фрилансер, чтобы иметь наибольшую вероятность получения заказа и т.д. Все это решается через парсинг. Удивило, что этого нет. Вроде, фрилансеры должны были сами такую стату запарсить. Но не попалось.
Т.е. можно забацать очень аргументированную статью, что нужно для улучшения выхлопа фрилансерства, а что - наоборот. В общем, обычный подход, когда хочешь составить правильное представление.
По итогу написал пост в эту ветку и вышел из ТЦ. Интерес пропал, осталась только уверенность, что упомянутая статья была бы, действительно, не пустозвонством.
...
По итогу написал пост в эту ветку и вышел из ТЦ. Интерес пропал, осталась только уверенность, что упомянутая статья была бы, действительно, не пустозвонством.
Так за чем дело стало? Беритесь за написание. Составьте предварительный план, краткие тезисы составьте и всё это отправьте Rashid Umarov.
Так за чем дело стало? Беритесь за написание. Составьте предварительный план, краткие тезисы составьте и всё это отправьте Rashid Umarov.
Написать парсер тысяч страниц в обход автобана, а затем наклепать графики интересных характеристик - может каждый.
Речь шла о том, что такая подача материала ни есть user-friendly со стороны разработчиков. Предложение им озвучил.
Пригласим сюда уважаемого @Rashid Umarov. Цель - получить в нормальном виде стату всех сервисов. 573-я страница может быть интересна ТОЛЬКО автомату. Так зачем ее генерировать, будто на нее человек заглядывает. Нормально БД дать. И тогда грамотные статьи по теме сами польются. Тем более, сейчас Graphics-библиотека развивается. Можно все на MQL5, как пример ее использования для изучения статистики внутренних же сервисов. Типа, все сами могем.
Глянул в профиль, верю ))))
Если не секрет, а почему в таком случае есть интерес к фрилансу? Я вот в последнее время с сожалением отсекаю лишние интересы, чисто по времени. Вы моложе, из-за этого?
Так это наверно опять перекачка с одного демосчета на другой
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2017.04.02 15:49
Ищу тиковый индикатор определенного внешнего вида. Для этого в поиске набирают "тиковый индикатор" и выбираю Market/Codebase. Предлагаются многие сотни ссылок.
Далее на каждую ссылку жму и смотрю первый же скрин индикатора в описании. Понимаю, что это не то, открываю следующую ссылку и т.д.
А можно, чтобы все скрины индикаторов (один индикатор - один скрин) были видны на одной странице? Тогда бы нашел нужный индикатор очень быстро или убедился, что он пока не существует.
Точно так же хотелось бы, чтобы на стене новинок MQL5-ресурса (а где она?) можно было выбрать режим отображения только скринов новых продуктов. Есть ли такая возможность экономить свое время и эффективнее им распоряжаться?
БД фриланса - это из той же серии "экономить свое время и эффективнее им распоряжаться".
Так это наверно опять перекачка с одного демосчета на другой
Т.е. можно забацать очень аргументированную статью, что нужно для улучшения выхлопа фрилансерства, а что - наоборот.
Никаких аргументов на эту тему из этой статистики вы не извлечёте. Недавно мин цена работы увеличилась вдвое, как это будет выглядеть в статистике? Как рост ценности заказов для заказчика?
Длительность проекта - цифра ниачём, не показывает ни сложности проекта, ни скорости работы кодера
---
Процент персональных работ - цифра о чём-то странном. Вот из этих исходных
получается этот процент
---
Оценка разработчика заказчиками - не контролируется
---
Топ кодеров? Там заказ на $500 имеет одинаковый вес с заказом на $10. Вот этот с картинки выше вместо 1й работы оформляет 10 чтоб затОпиться
---
Разделение на скрипты/боты/индикаторы - чистая условность, заказчикам это либо пофиг, либо они не в курсе в чём разница
---
Т.е. вы можете получить общую статистику развития сервиса, а детализация работы фрилансеров здесь - цифры неочём, аргументов для советов фрилансерам там не ищите. А статистика развития у MQ есть и без этой БД, Ринат иногда любопытные цифры показывает на форуме
Никаких аргументов на эту тему из этой статистики вы не извлечёте. Т.е. вы можете получить общую статистику развития сервиса, а детализация работы фрилансеров здесь - цифры неочём, аргументов для советов фрилансерам там не ищите. А статистика развития у MQ есть и без этой БД, Ринат иногда любопытные цифры показывает на форуме
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Прошу разработчиков сделать публичной в виде CSV обезличенную базу данных Фриланса.
На данный момент такая БД полностью доступна через сайт, но в виде страниц, а не CSV. Можно распарсить эти тысячи страниц, попутно обойдя автобаны, и самому создать такую БД. Но зачем этот геморройный велосипед, когда можно по-человечески.
Сейчас в паблике доступно
Хочу визуализировать различную стат. инфу в виде диаграмм, графиков и т.д.
Например
Еще раз повторю, все это доступно уже сейчас, при чем не обезличенное. Однако, БД-CSV представляется полезной, т.к. позволит делать правильные представления о Сервисе.
Например, у меня сейчас нет никакого представления о Фрилансе. И просмотр сотни его страниц ничего не дал. Захотелось все запарсить и вывести в виде графиков интересуемую инфу. Но потом задумался, а почему разработчикам не сделать это по-человечески?
ЗЫ Нет, желания стать фрилансером не появилось. Но даже простое любопытство не смог удовлетворить.