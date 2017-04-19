Советник Evilist умеренно прибыльный

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[Удален]   
//+--------------------------------------------------+
//|        Copyright © 2017  Evilist_3.3.mq4         |
//+--------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2017"
#property strict 
#property description "Standard Stochastic,MACD and CCI indicators are used" 

Settings                                                                        
Info          = true;    //Информационный блок в левом верхнем углу                               
Fixlot        = 0.1;     //Объем лота если Martin = false                                           
StepPp        = 30;      //Дистанция в пунктах следующего ордера                                    
Orders        = 100;     //Максимальное возможное количество открытых сделок (шт)                   
PauseMinute   = 60;      //Пауза в минутах после закрытия всех ордеров                                
NoLoss        = true;    //Виртуальный без убыток сигнал CCI (<0 >0) если нет противоположных ордеров  
StopLoss      = false;   //Виртуальный стоп лосс сигнал Stochastic                                     
Magic         = 222;     //Магическое число ордера                                                 
                                                                                                   
Indicators                                                                          
MenuMACD      = "---------------------------------------";                                            
MACDfastEMA   = 10;      //Период индикатора МАCD быстрый !!!должен быть < медленной MACDslowEMA!!!    
MACDslowEMA   = 26;      //Период индикатора МАCD медленный !!!должен быть > быстрой MACDfastEMA!!!   
MACDsigLine   = 1;       //Сигнальная линия индикатора МАCD,  min 1                                   
MACDprice     = 0;       //Цена   индикатора МАCD,            min 0 - max 5                           
MenuCCI       = "---------------------------------------";                                            
PeriodCCI     = 20;      //Период индикатора CCI                                                     
PriceCCI      = 5;       //Цена   индикатора CCI, min 0 - max 5                                       
LevUpCCI      = 200.0;   //Уровень индикатора CCI выше нуля                                         
LevDnCCI      = 200.0;   //Уровень индикатора CCI ниже нуля (-) в условии                             
MenuStochastic= "---------------------------------------";                                             
PeriodK       = 115;     //Период (количество баров) индикатора Stochastic                            
PeriodD       = 18;      //Период усреднения индикатора Stochastic                                    
Slowing       = 10;      //Сглаживание индикатора Stochastic                                           
                                                                                                      
MenuMartin                                                                        
Martin        = false;   //Если false то используется Fixlot, если true то Lot + PlusLot              
Lot           = 0.1;     //Объём лота первого ордера                                                 
PlusLot       = 0.05;    //Объём лота плюсуется к следующему ордеру  +PlusLot                         
MaxLot        = 1.0;     //Если рассчитываемый лот будет превышать, то -PlusLot                      

Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий,
можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары


Файлы:
Evilist_3.3.mq4  65 kb
 
Так может в кодобазу его?
 
Natalya Dzerzhinskaya:

Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий,
можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары


Феликс Эдмундович родственник?)
[Удален]  
Vitalie Postolache:
Так может в кодобазу его?


И туда тоже отправился)) ждёт проверку

--------------------------------------------------------
Не поможете с индикатором разобраться ?
Строит трендовые линии по Zig-Zag, вроде очень хорошо, но в тестере очень сильно тормозит
По циклам не могу понять как его улучшить и линии в буферы добавить

Файлы:
AutoTrendLines.mq4  11 kb
 
Natalya Dzerzhinskaya:


И туда тоже отправился)) ждёт проверку

--------------------------------------------------------
Не поможете с индикатором разобраться ?
Строит трендовые линии по Zig-Zag, вроде очень хорошо, но в тестере очень сильно тормозит
По циклам не могу понять как его улучшить и линии в буферы добавить


Можно работу с объектами проводить только один раз за бар, это намного ускорит тест, но тогда при удалении трендовой, она появится лишь на следующем баре. 

Рисовать трендовые лучом в индикаторном буфере никак не выйдет, только конечными отрезками (DRAW_SECTION).

[Удален]  
Vitalie Postolache:


Можно работу с объектами проводить только один раз за бар, это намного ускорит тест, но тогда при ручном удалении трендовой, она появится лишь на следующем баре. 

Рисовать трендовые лучом в индикаторном буфере никак не выйдет, только конечными отрезками (DRAW_SECTION).


Ладно, спасибо.
[Удален]  

Natalya Dzerzhinskaya:

//+--------------------------------------------------+
//|        Copyright © 2017  Evilist_3.3.mq4         |
//+--------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2017"
#property strict

Можно сделать мелкие улучшения. 1) при наличии директивы #property strict  комментарии к параметрам выводятся на вкладке Входные параметры запуска

extern string    Indicators    = "Indicators";                                                         //
extern string    MenuMACD      = "---------------------------------------";                            //
extern int       MACDfastEMA   = 10;  


попробуйте так

//extern string    Indicators    = "Indicators";                                                         //
//extern string    MenuMACD      = "---------------------------------------";                            //
extern int       MACDfastEMA   = 10;  //Период индикатора МАCD быстрый

2) можно добавить еще одну меленькую метку - крестик. Нажатие на нее убирает / показывает информационную метку. Но это намного сложнее...

[Удален]  

Это будет не лучше, специально комментарии перенесены выше.

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Sergey Basov:

Сомнительное предложение.

Как это читать не русскоязычным, а китайцам например? Это же в кодобазе будет.

А кому то удобнее читать "PeriodFastMACD" (к примеру) вместо "Период индикатора MACD быстрый". Глаза не разбегаются в ширину по монитору, и универсальнее - неважно какой язык родной у пользователя. Английский - международный, с ним проблем меньше будет.

Пока что выставлена русскоязычная версия (запустите и посмотрите на экран), ее и обсуждаем.

        а Вы что обсуждаете?

 
LRA:

Пока что выставлена русскоязычная версия (запустите и посмотрите на экран), ее и обсуждаем.



Наталия хочет улудшидь советник, а вы с коментариями.
[Удален]  
Alekseu Fedotov:

Наталия хочет улудшидь советник, а вы с коментариями.
Еще один комментатор. УЛУДШИДЬ - это как? и коММентарии с двумя М пишутся...    За посты перестали платить, или Вас забыли известить?
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