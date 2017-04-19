Советник Evilist умеренно прибыльный
Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий,
можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары
Так может в кодобазу его?
И туда тоже отправился)) ждёт проверку
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Не поможете с индикатором разобраться ?
Строит трендовые линии по Zig-Zag, вроде очень хорошо, но в тестере очень сильно тормозит
По циклам не могу понять как его улучшить и линии в буферы добавить
И туда тоже отправился)) ждёт проверку
--------------------------------------------------------
Не поможете с индикатором разобраться ?
Строит трендовые линии по Zig-Zag, вроде очень хорошо, но в тестере очень сильно тормозит
По циклам не могу понять как его улучшить и линии в буферы добавить
Можно работу с объектами проводить только один раз за бар, это намного ускорит тест, но тогда при удалении трендовой, она появится лишь на следующем баре.
Рисовать трендовые лучом в индикаторном буфере никак не выйдет, только конечными отрезками (DRAW_SECTION).
Можно работу с объектами проводить только один раз за бар, это намного ускорит тест, но тогда при ручном удалении трендовой, она появится лишь на следующем баре.
Рисовать трендовые лучом в индикаторном буфере никак не выйдет, только конечными отрезками (DRAW_SECTION).
Ладно, спасибо.
Natalya Dzerzhinskaya:
//+--------------------------------------------------+ //| Copyright © 2017 Evilist_3.3.mq4 | //+--------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2017" #property strict
Можно сделать мелкие улучшения. 1) при наличии директивы #property strict комментарии к параметрам выводятся на вкладке Входные параметры запуска
extern string Indicators = "Indicators"; // extern string MenuMACD = "---------------------------------------"; // extern int MACDfastEMA = 10;
попробуйте так
//extern string Indicators = "Indicators"; // //extern string MenuMACD = "---------------------------------------"; // extern int MACDfastEMA = 10; //Период индикатора МАCD быстрый
2) можно добавить еще одну меленькую метку - крестик. Нажатие на нее убирает / показывает информационную метку. Но это намного сложнее...
Это будет не лучше, специально комментарии перенесены выше.
Сомнительное предложение.
Как это читать не русскоязычным, а китайцам например? Это же в кодобазе будет.
А кому то удобнее читать "PeriodFastMACD" (к примеру) вместо "Период индикатора MACD быстрый". Глаза не разбегаются в ширину по монитору, и универсальнее - неважно какой язык родной у пользователя. Английский - международный, с ним проблем меньше будет.
Пока что выставлена русскоязычная версия (запустите и посмотрите на экран), ее и обсуждаем.
а Вы что обсуждаете?
Пока что выставлена русскоязычная версия (запустите и посмотрите на экран), ее и обсуждаем.
Наталия хочет улудшидь советник, а вы с коментариями.
Наталия хочет улудшидь советник, а вы с коментариями.
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Тест сделан по стандартным параметрам без подбора в тестере стратегий,
можно сделать наилучшие показатели торговли, если подобрать оптимальные параметры для каждой валютной пары