Не получается брать данные индикатора со старшего ТФ - страница 3
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Извиняюсь! И посмотрел ваше видео. Я думал, что задача серьезнее стоит: думал, что вам нужно множество ТФ, а оказалось, что вам нужен лишь один ТФ. Тогда практичнее: я приводил для примера код на первой странице, этот код на практике работает у меня без нареканий для 1 ТФ.
Если хотите "ускорения", тогда как вариант вы можете модифицировать стандартные индикаторы AO и MACD: добавить в них входной параметр MaxBars - ограничитель количества баров для расчетов. И тогда при вызове из основного индикатора вы вызовите эти индикаторы для ровно столько баров сколько вам надо. Будет быстрее.
Ну или если совсем радикально, тогда то что я советовал выше :)
Это можно, но это не решит главную озвученную проблему: как получить от стандартных индикаторов нужные данные быстро, просто и не затратно.
В МТ5 слова "быстро", "просто", "не затратно" очень зыбкие понятия ;)
Вижу уже...
Вообще, мне необходимо в один момент времени в цикле по его индексу получить данные трёх близлежащих баров АО для определения экстремума. Эти экстремумы записываются в массив, в котором далее они анализируются. Проблема как раз в получении данных от АО при запросе его данных с иного таймфрейма - ошибка отсутствия данных. По окончании же цикла, когда начинаем получать лишь текущае данные, то они возвращаются от АО с неродного тф нормально. Но ... история-то не отрисована - не дело... Чтож это за индикатор такой, который не рисует на истории, а лишь реалтайм...
Такой вопрос. А если поставить "Макс. баров в окне:" 1000?
Насколько станет быстрее работать ваш индикатор?
Такой вопрос. А если поставить "Макс. баров в окне:" 1000?
Насколько станет быстрее работать ваш индикатор?
Я ещё не добился получения данных в цикле с неродного тф, а вы уже с такими вопросами ;)
Ясно. Я попробовал модифицировать ваш индикатор. Вы ведь пытались сделать МТФ AO, верно?
У меня при переключении на разные ТФ отрисовка занимает до 5 секунд. Бывает, но редко до 10 сек.
Не знаю, попробуйте, может поможет вам чем.
Ясно. Я попробовал модифицировать ваш индикатор. Вы ведь пытались сделать МТФ AO, верно?
У меня при переключении на разные ТФ отрисовка занимает до 5 секунд. Бывает, но редко до 10 сек.
Не знаю, попробуйте, может поможет вам чем.
Вспомнил про первый простой пример получения данных индикатора с разных символов и периодов - https://www.mql5.com/ru/code/68
Скачал, запустил - до сих пор работает.
Вспомнил про первый простой пример получения данных индикатора с разных символов и периодов - https://www.mql5.com/ru/code/68
Скачал, запустил - до сих пор работает.