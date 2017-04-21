Не получается брать данные индикатора со старшего ТФ - страница 3

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Извиняюсь! И посмотрел ваше видео. Я думал, что задача серьезнее стоит: думал, что вам нужно множество ТФ, а оказалось, что вам нужен лишь один ТФ. Тогда практичнее: я приводил для примера код на первой странице, этот код на практике работает у меня без нареканий для 1 ТФ.

Если хотите "ускорения", тогда как вариант вы можете модифицировать стандартные индикаторы AO и MACD: добавить в них входной параметр MaxBars - ограничитель количества баров для расчетов. И тогда при вызове из основного индикатора вы вызовите эти индикаторы для ровно столько баров сколько вам надо. Будет быстрее.

Ну или если совсем радикально, тогда то что я советовал выше :)

 
Artyom Trishkin:
Это можно, но это не решит главную озвученную проблему: как получить от стандартных индикаторов нужные данные быстро, просто и не затратно.
В МТ5 слова "быстро", "просто", "не затратно" очень зыбкие понятия ;)
 
Marat Sultanov:
В МТ5 слова "быстро", "просто", "не затратно" очень зыбкие понятия ;)

Вижу уже...

Вообще, мне необходимо в один момент времени в цикле по его индексу получить данные трёх близлежащих баров АО для определения экстремума. Эти экстремумы записываются в массив, в котором далее они анализируются. Проблема как раз в получении данных от АО при запросе его данных с иного таймфрейма - ошибка отсутствия данных. По окончании же цикла, когда начинаем получать лишь текущае данные, то они возвращаются от АО с неродного тф нормально. Но ... история-то не отрисована - не дело... Чтож это за индикатор такой, который не рисует на истории, а лишь реалтайм...

 

Такой вопрос. А если поставить "Макс. баров в окне:" 1000?

Насколько станет быстрее работать ваш индикатор?

 
Marat Sultanov:

Такой вопрос. А если поставить "Макс. баров в окне:" 1000?

Насколько станет быстрее работать ваш индикатор?

Я ещё не добился получения данных в цикле с неродного тф, а вы уже с такими вопросами ;)
 
Artyom Trishkin:
Я ещё не добился получения данных в цикле с неродного тф, а вы уже с такими вопросами ;)

Ясно. Я попробовал модифицировать ваш индикатор. Вы ведь пытались сделать МТФ AO, верно?

У меня при переключении на разные ТФ отрисовка занимает до 5 секунд. Бывает, но редко до 10 сек.

Не знаю, попробуйте, может поможет вам чем.

Файлы:
iMTF_AO_v.2.0.mq5  24 kb
 
Marat Sultanov:

Ясно. Я попробовал модифицировать ваш индикатор. Вы ведь пытались сделать МТФ AO, верно?

У меня при переключении на разные ТФ отрисовка занимает до 5 секунд. Бывает, но редко до 10 сек.

Не знаю, попробуйте, может поможет вам чем.

Спасибо. С мобилы. Буду у компа - погляжу.
 

Вспомнил про первый простой пример получения данных индикатора с разных символов и периодов - https://www.mql5.com/ru/code/68

Скачал, запустил - до сих пор работает.


TradePad_Sample
TradePad_Sample
  • голосов: 48
  • 2010.01.26
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Пример создания интерфейса информационной системы с возможностью совершать сделки нажатием кнопки.
 
Rashid Umarov:

Вспомнил про первый простой пример получения данных индикатора с разных символов и периодов - https://www.mql5.com/ru/code/68

Скачал, запустил - до сих пор работает.


Спасибо, изучу обязательно.
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