Необходимо описать процедуру алгоритма Стратегии контр-ордеров (что-то вроде Стратегии Мартингейла, но не совсем). - страница 3

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geratdc:


Согласен, копипастить работу другого трейдера скучно, хотя и прибыльно может быть, поэтому людям с творческим подходом не мене важно удовлетвориться от полученного результата пусть скромного но зато своим результатом работы. В основном да истории мимолётных взлётов это такие случайный вещи, миллионы на форексе а вот недавно один несколько миллионов заработал за ночь, то ли уснул чел, то ли что, в общем закрываться в панике, случился разворот и такой же мгновенный взлёт. На следующий день о нем все мировые СМИ писали.

А про 8-9 лет это получается вы программист по специальности? 

Не совсем так. Мой жизненный принцип, случайно сформулированный примерно 40 лет назад "Я выслушаю все советы, но сделаю по-своему. Пусть получится хуже, но ругать будет некого." И дело вовсе не в творчестве или удовлетворённости результатом. Представь свои ощущения если ты копировал сигнал и вместе с провайдером сигнала слил депозит... и сравни с ощущениями если сам слил ту-же сумму.

А программист я по призванию. Когда мне можно было стать программистом, даже калькуляторов небыло. Посмотри в тырнете что такое счётная машинка "Феликс". А я её крутил своими руками. Это я к тому, что если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Чебурашка с бояном.

Ищите "чебурашка" и "стоп-переворот".


Это есть такие программные роботы уже? они FREE?
[Удален]  
Alexey Viktorov:

 если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.


ОК
 
geratdc:

Это есть такие программные роботы уже? они FREE?

Очень вероятно, что есть даже бесплатные.
 
Попробуйте поиск по фразам: чебурашка, стоп переворот, стоп реверс, stop reverse 
 
Alexey Viktorov:

Не совсем так. Мой жизненный принцип, случайно сформулированный примерно 40 лет назад "Я выслушаю все советы, но сделаю по-своему. Пусть получится хуже, но ругать будет некого." И дело вовсе не в творчестве или удовлетворённости результатом. Представь свои ощущения если ты копировал сигнал и вместе с провайдером сигнала слил депозит... и сравни с ощущениями если сам слил ту-же сумму.

А программист я по призванию. Когда мне можно было стать программистом, даже калькуляторов небыло. Посмотри в тырнете что такое счётная машинка "Феликс". А я её крутил своими руками. Это я к тому, что если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.


У меня маме 79, была проектировщиком почти всех крупных мостов в Союзе. Помню, маленький приезжал к ней на работу, крутил эту машинку. Звонила так забавно )
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:
Попробуйте поиск по фразам: чебурашка, стоп переворот, стоп реверс, stop reverse 

Нашёл Чебурашку, спасибо. Будем копать дальше.
[Удален]  

Я так понял MetaEditor это программа для программирования советников, индикаторов и прочего в MQL5 языке (он же почти С++ как говорят). У меня есть учебник по программированию (руководство), копипастное краткое руководство с сайта по MetaEditor тоже есть (правда картинки не загрузились почему-то), а самой программы нет. 


MetaEditor не подскажите где можно найти? И желательно полное руководство по MetaEditor в pdf формате... или хотя бы Word.

Интересно сколько этот MetaEditor весит и кушает на системе. Потянет его мой одно-ядерный ПК с оперативной памятью 512 MB?

 
geratdc:

Я так понял MetaEditor это программа для программирования советников, индикаторов и прочего в MQL5 языке (он же почти С++ как говорят). У меня есть учебник по программированию (руководство), копипастное краткое руководство с сайта по MetaEditor тоже есть (правда картинки не загрузились почему-то), а самой программы нет. 


MetaEditor не подскажите где можно найти? И желательно полное руководство по MetaEditor в pdf формате... или хотя бы Word.

Интересно сколько этот MetaEditor весит и кушает на системе. Потянет его мой одно-ядерный ПК с оперативной памятью 512 MB?


В меню терминала есть кнопка с цифрой 5 и такой перекошенной книжкой, тыркайте смело, откроется редактор.

На 512 будет по-любому скучно. Какая операционка? XP-32?

Скоро поддержку 32-битных прикроют.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:


В меню терминала есть кнопка с цифрой 5 и такой перекошенной книжкой, тыркайте смело, откроется редактор.

На 512 будет по-любому скучно. Какая операционка? XP-32?

Скоро поддержку 32-битных прикроют.

ОК. Нашёл MetaEditor и руководство там же.

Спасибо за поддержку. Ладно, ухожу в андеграунд, буду пытаться программировать.

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