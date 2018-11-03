Необходимо описать процедуру алгоритма Стратегии контр-ордеров (что-то вроде Стратегии Мартингейла, но не совсем). - страница 3
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Согласен, копипастить работу другого трейдера скучно, хотя и прибыльно может быть, поэтому людям с творческим подходом не мене важно удовлетвориться от полученного результата пусть скромного но зато своим результатом работы. В основном да истории мимолётных взлётов это такие случайный вещи, миллионы на форексе а вот недавно один несколько миллионов заработал за ночь, то ли уснул чел, то ли что, в общем закрываться в панике, случился разворот и такой же мгновенный взлёт. На следующий день о нем все мировые СМИ писали.
А про 8-9 лет это получается вы программист по специальности?
Не совсем так. Мой жизненный принцип, случайно сформулированный примерно 40 лет назад "Я выслушаю все советы, но сделаю по-своему. Пусть получится хуже, но ругать будет некого." И дело вовсе не в творчестве или удовлетворённости результатом. Представь свои ощущения если ты копировал сигнал и вместе с провайдером сигнала слил депозит... и сравни с ощущениями если сам слил ту-же сумму.
А программист я по призванию. Когда мне можно было стать программистом, даже калькуляторов небыло. Посмотри в тырнете что такое счётная машинка "Феликс". А я её крутил своими руками. Это я к тому, что если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.
Чебурашка с бояном.
Ищите "чебурашка" и "стоп-переворот".
Это есть такие программные роботы уже? они FREE?
если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.
ОК
Это есть такие программные роботы уже? они FREE?
Очень вероятно, что есть даже бесплатные.
Не совсем так. Мой жизненный принцип, случайно сформулированный примерно 40 лет назад "Я выслушаю все советы, но сделаю по-своему. Пусть получится хуже, но ругать будет некого." И дело вовсе не в творчестве или удовлетворённости результатом. Представь свои ощущения если ты копировал сигнал и вместе с провайдером сигнала слил депозит... и сравни с ощущениями если сам слил ту-же сумму.
А программист я по призванию. Когда мне можно было стать программистом, даже калькуляторов небыло. Посмотри в тырнете что такое счётная машинка "Феликс". А я её крутил своими руками. Это я к тому, что если есть желание освоить программирование на любом языке можно исключительно по документации.
У меня маме 79, была проектировщиком почти всех крупных мостов в Союзе. Помню, маленький приезжал к ней на работу, крутил эту машинку. Звонила так забавно )
Попробуйте поиск по фразам: чебурашка, стоп переворот, стоп реверс, stop reverse
Нашёл Чебурашку, спасибо. Будем копать дальше.
Я так понял MetaEditor это программа для программирования советников, индикаторов и прочего в MQL5 языке (он же почти С++ как говорят). У меня есть учебник по программированию (руководство), копипастное краткое руководство с сайта по MetaEditor тоже есть (правда картинки не загрузились почему-то), а самой программы нет.
MetaEditor не подскажите где можно найти? И желательно полное руководство по MetaEditor в pdf формате... или хотя бы Word.
Интересно сколько этот MetaEditor весит и кушает на системе. Потянет его мой одно-ядерный ПК с оперативной памятью 512 MB?
Я так понял MetaEditor это программа для программирования советников, индикаторов и прочего в MQL5 языке (он же почти С++ как говорят). У меня есть учебник по программированию (руководство), копипастное краткое руководство с сайта по MetaEditor тоже есть (правда картинки не загрузились почему-то), а самой программы нет.
MetaEditor не подскажите где можно найти? И желательно полное руководство по MetaEditor в pdf формате... или хотя бы Word.
Интересно сколько этот MetaEditor весит и кушает на системе. Потянет его мой одно-ядерный ПК с оперативной памятью 512 MB?
В меню терминала есть кнопка с цифрой 5 и такой перекошенной книжкой, тыркайте смело, откроется редактор.
На 512 будет по-любому скучно. Какая операционка? XP-32?
Скоро поддержку 32-битных прикроют.
В меню терминала есть кнопка с цифрой 5 и такой перекошенной книжкой, тыркайте смело, откроется редактор.
На 512 будет по-любому скучно. Какая операционка? XP-32?
Скоро поддержку 32-битных прикроют.
ОК. Нашёл MetaEditor и руководство там же.
Спасибо за поддержку. Ладно, ухожу в андеграунд, буду пытаться программировать.