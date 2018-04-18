Разнобой в котировках мт4 и мт5 - страница 3

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А я ищу причину,ну почему же так результаты разнятся)


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Это полностью перевернуло моё  отношение к тестированию...
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Заметил,что при тестировании на "реальных тиках" контрольные точки баров округлены и округление заканчивается только в сентябре прошлого года.

При этом тиковая история начинается с 2015 года.

Не качественная история ?Намеренное искажение?Реальные тики только для 4-ёх знаков после запятой?


 

Не тестируйтесь на этом брокере, как-то там всё совсем плохо.

Я советники оптимизирую подключившись к MetaQuotes-Demo серверу например.
А с новыми апдейтами MT5 скоро можно будет тики дукаскопи вставлять в MT5, вот это будет шикарно.

 

купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен?

 
2002569:

купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен?

С этим вопросом обратитесь в сервисдеск (Профиль - Сервисдеск)

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