Разнобой в котировках мт4 и мт5 - страница 3
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А я ищу причину,ну почему же так результаты разнятся)
Заметил,что при тестировании на "реальных тиках" контрольные точки баров округлены и округление заканчивается только в сентябре прошлого года.
При этом тиковая история начинается с 2015 года.
Не качественная история ?Намеренное искажение?Реальные тики только для 4-ёх знаков после запятой?
Не тестируйтесь на этом брокере, как-то там всё совсем плохо.
Я советники оптимизирую подключившись к MetaQuotes-Demo серверу например.
А с новыми апдейтами MT5 скоро можно будет тики дукаскопи вставлять в MT5, вот это будет шикарно.
купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен?
купил только что робота дя мт5 но почемуто в терминале его не видно соответственно нельзя его и скачать и активировать хотя продукт оплачен и написано по роботом что он уже куплен?
С этим вопросом обратитесь в сервисдеск (Профиль - Сервисдеск)