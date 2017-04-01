Как остановить скрипт?

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Написал тестовый скрипт с OnTick() функцией.

Работает и работает, в журнал мои сообщения пишет. Остановился только после закрытия окна графика.

Как "выгрузить" скрипт?

 

Скорее всего Вы написали эксперта, а не скрипт.

Кстати, в чем разница между экспертом и скриптом?

 
arkadytokaev:

Написал тестовый скрипт с OnTick() функцией.

Работает и работает, в журнал мои сообщения пишет. Остановился только после закрытия окна графика.

Как "выгрузить" скрипт?

OnTick() - это функция для советников. Прочитайте в документации порядок выполнения программ. Ниже по тексту будут пункты: загрузка и выгрузка экспертов, скриптов.
 
Vasiliy Pushkaryov:
OnTick() - это функция для советников. Прочитайте в документации порядок выполнения программ. Ниже по тексту будут пункты: загрузка и выгрузка экспертов, скриптов.


Спасибо. Вопрос уконкречивается.

Как выполнить "откреплении эксперта от графика"?

 
arkadytokaev:


Спасибо. Вопрос уконкречивается.

Как выполнить "откреплении эксперта от графика"?

ExpertRemove();

 
arkadytokaev:


Спасибо. Вопрос уконкречивается.

Как выполнить "откреплении эксперта от графика"?

F1 - Справка по работе с терминалом.


 
Vitaly Muzichenko:

ExpertRemove();


+ только он поможет.
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