Как остановить скрипт?
Скорее всего Вы написали эксперта, а не скрипт.
Кстати, в чем разница между экспертом и скриптом?
arkadytokaev:OnTick() - это функция для советников. Прочитайте в документации порядок выполнения программ. Ниже по тексту будут пункты: загрузка и выгрузка экспертов, скриптов.
Написал тестовый скрипт с OnTick() функцией.
Работает и работает, в журнал мои сообщения пишет. Остановился только после закрытия окна графика.
Как "выгрузить" скрипт?
Vasiliy Pushkaryov:
OnTick() - это функция для советников. Прочитайте в документации порядок выполнения программ. Ниже по тексту будут пункты: загрузка и выгрузка экспертов, скриптов.
OnTick() - это функция для советников. Прочитайте в документации порядок выполнения программ. Ниже по тексту будут пункты: загрузка и выгрузка экспертов, скриптов.
Спасибо. Вопрос уконкречивается.
Как выполнить "откреплении эксперта от графика"?
arkadytokaev:
Спасибо. Вопрос уконкречивается.
Как выполнить "откреплении эксперта от графика"?
Vitaly Muzichenko:
+ только он поможет.
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Написал тестовый скрипт с OnTick() функцией.
Работает и работает, в журнал мои сообщения пишет. Остановился только после закрытия окна графика.
Как "выгрузить" скрипт?