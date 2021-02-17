Переписать индюк с МТ4 на МТ5
Здравствуйте.Нужно переписать индюк с МТ4 на МТ5.
Виктор:
Здравствуйте.Нужно переписать индюк с МТ4 на МТ5.
Здравствуйте.Нужно переписать индюк с МТ4 на МТ5.
Artyom Trishkin:
Нет у меня в правом верхнем углу "новая"???
Vladimir Jaghinyan:
Привет Всем, большая просьба есть, буквально пару строк надо переписать из mq4 на mq5. Кто сможет помочь?
Привет Всем, большая просьба есть, буквально пару строк надо переписать из mq4 на mq5. Кто сможет помочь?
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- 2021.02.16
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Vladimir Karputov:
Вот.
Только такие паттерны случаются очень и очень редко.
Спасибо и вам, теперь у него 2 индикатора, но скорее всего ни один не нужен.
Спасибо Большое Владимир. Там же не написаны те параметры которые мне нужны поэтому и так работают. Вы програмист?
Vladimir Jaghinyan:
Спасибо Большое Владимир. Там же не написаны те параметры которые мне нужны поэтому и так работают. Вы програмист?
Спасибо Большое Владимир. Там же не написаны те параметры которые мне нужны поэтому и так работают. Вы програмист?
об этом расскажет профиль
да еще как !
;)
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