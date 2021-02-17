Переписать индюк с МТ4 на МТ5

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Здравствуйте.Нужно переписать индюк с МТ4 на МТ5.
 
Виктор:
Здравствуйте.Нужно переписать индюк с МТ4 на МТ5.
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Artyom Trishkin:

Нет у меня в правом верхнем углу "новая"???
 
Привет Всем, большая просьба есть, буквально  пару строк надо переписать из mq4 на mq5. Кто сможет помочь?
Файлы:
alm.mq4  3 kb
 
Vladimir Jaghinyan:
Привет Всем, большая просьба есть, буквально  пару строк надо переписать из mq4 на mq5. Кто сможет помочь?

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  • 2021.02.16
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Vladimir Jaghinyan:
Привет Всем, большая просьба есть, буквально  пару строк надо переписать из mq4 на mq5. Кто сможет помочь?

Вот.

Только такие паттерны случаются очень и очень редко. 


Файлы:
Alm.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov:

Вот.

Только такие паттерны случаются очень и очень редко. 


Спасибо и вам, теперь у него 2 индикатора, но скорее всего ни один не нужен.

 
Спасибо Большое Владимир. Там же не написаны те параметры которые мне нужны поэтому и так работают. Вы програмист?
 
Vladimir Jaghinyan:
Спасибо Большое Владимир. Там же не написаны те параметры которые мне нужны поэтому и так работают. Вы програмист?

об этом расскажет профиль

да еще как !

;)

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