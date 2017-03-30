Помогите найти индикатор
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ. МТ 5
- Помогите найти нормальный индикатор Correlation для мт5
- Помогите найти
- Помогите, пожалуйста, найти индикатор daily_open_line для МТ-5
Aleksandr Nekrasov:
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ. МТ 5
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ. МТ 5
Сам не смотрел, только ссылку нашел
https://www.mql5.com/ru/code/987
2 инструмента на графике
- голосов: 20
- 2012.08.22
- Mihail Lagutin
- www.mql5.com
Индикатор накладывает второй график поверх основного, используя опорную точку.
А может кто такой индикатор узнает? Видел как-то в кода базе, а теперь найти не могу, не помню название.
Aleksandr Nekrasov:
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ. МТ 5
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ. МТ 5
Хм.. А как бы это могло быть? Ведь котировки чаще всего абсолютно разные. Например для EURUSD и USDJPY это просто будут две горизонтальные линии в километре друг от друга. Или просто относительное поведение свечек интересует?
Igor Gerasimets:
Хм.. А как бы это могло быть? Ведь котировки чаще всего абсолютно разные. Например для EURUSD и USDJPY это просто будут две горизонтальные линии в километре друг от друга. Или просто относительное поведение свечек интересует?
Хм.. А как бы это могло быть? Ведь котировки чаще всего абсолютно разные. Например для EURUSD и USDJPY это просто будут две горизонтальные линии в километре друг от друга. Или просто относительное поведение свечек интересует?
О масштабировании не слышали)? Можно хоть все пары в одно окно засунуть, и при этом не будет отличий с реальным графиком. Примерно вот так
Нашёл если кому надо...
Файлы:
ChartOnChart.ex5 18 kb
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь