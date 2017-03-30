Помогите найти индикатор

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Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ.  МТ 5
 
Aleksandr Nekrasov:
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ.  МТ 5

Сам не смотрел, только ссылку нашел

https://www.mql5.com/ru/code/987

2 инструмента на графике
2 инструмента на графике
  • голосов: 20
  • 2012.08.22
  • Mihail Lagutin
  • www.mql5.com
Индикатор накладывает второй график поверх основного, используя опорную точку.
 

А может кто такой индикатор узнает? Видел как-то в кода базе, а теперь найти не могу, не помню название.

Индикатор MT4

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Aleksandr Nekrasov:
Нужно,что бы две валютных пары сразу были на одном графике,в ОДНОМ ОКНЕ.  МТ 5

Хм.. А как бы это могло быть? Ведь котировки чаще всего абсолютно разные. Например для EURUSD и USDJPY это просто будут две горизонтальные линии в километре друг от друга. Или просто относительное поведение свечек интересует?
 
Igor Gerasimets:

Хм.. А как бы это могло быть? Ведь котировки чаще всего абсолютно разные. Например для EURUSD и USDJPY это просто будут две горизонтальные линии в километре друг от друга. Или просто относительное поведение свечек интересует?

О масштабировании не слышали)? Можно хоть все пары в одно окно засунуть, и при этом не будет отличий с реальным графиком. Примерно вот так


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Нашёл если кому надо...
Файлы:
ChartOnChart.ex5  18 kb
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