Почему бары не появляются?

Сегодня линии аск бид меняются в бары новые не появляются.

 

Здравствуйте, какой у вас номер билда, ОС, разрядность?

Если есть возможность, то сделайте скриншоты/видео.

Windows 7 x64

terminal 5.00 305 x86

terminal 5.00 305 x64

 

на обоих так 

 
Попробуйте обновиться до текущего билда (314).
 
а как можно обновить терминал он обычно сам просится?
 

К какому серверу вы подключены?

Если вы подключены к нашему серверу, то попробуйте перелогиниться.

Чтобы принудительно заставить провериться на апдейт, закройте терминал и удалите строчку LastTime в блоке [LiveUpdate] конфигурационного файла /config/terminal.ini и запустите терминал. Обратите внимание, что файл юникодный, его можно отредактировать в notepad.

 
там такого нет только dat и lic
Удалите тогда terminal.ini и перезагрузите терминал (обычно помогает)...
 
дак и нету его ini..... 

Каталог установки терминала открываем. Там должна быть папка "Config". В ней обычно этот файл и находится (есть там еще и metaeditor.ini)...

Там должно быть два файла с именем terminal (terminal.ini и terminal.lic),Вам нужен первый...

Вот секция в которую Вас попросили внести изменения

[LiveUpdate]
LastBuildDataPath=314
LastTime=1282421820
LastBuild=314
LastBuildIDE=314
LastBuildMQL=314
LastBuildTester=314
[IndicatorPropertyPage]
Phoenix-Forex-Pamm 2010 1.00=0
Relative Strength Index=0
123 1.00=1
SymbolInfoSample=0
Night-GMT=0
Nightv2=1
Nightv3=0
Nightv-3=0
Momentum=0
BAFFET-2010=1
TimeLocal-Proba=0
Phoenix-Infinity 2010  1.00=0
ExternFx-HeikenAshi=0
[OrderDialog]
ShowTicks=1

PS

Хотя, если учесть, то, что ОС Windows 7 x64, то этот файл может лежать и в другом месте (тут к разработчикам)...

 
в Windows 7 x64 эти файлы лежат в каталоге C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\88B20A762CA848D878988235C7B072A6\config
12
