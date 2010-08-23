Почему бары не появляются?
Здравствуйте, какой у вас номер билда, ОС, разрядность?
Если есть возможность, то сделайте скриншоты/видео.
Windows 7 x64
terminal 5.00 305 x86
terminal 5.00 305 x64
на обоих так
Попробуйте обновиться до текущего билда (314).
К какому серверу вы подключены?
Если вы подключены к нашему серверу, то попробуйте перелогиниться.
Чтобы принудительно заставить провериться на апдейт, закройте терминал и удалите строчку LastTime в блоке [LiveUpdate] конфигурационного файла /config/terminal.ini и запустите терминал. Обратите внимание, что файл юникодный, его можно отредактировать в notepad.
там такого нет только dat и
Удалите тогда terminal.ini и перезагрузите терминал (обычно помагает)...
дак и нету его ini.....
Каталог установки терминала открываем. Там должна быть папка "Config". В ней обычно этот файл и находится (есть там еще и metaeditor.ini)...
Там должно быть два файла с именем terminal (terminal.ini и terminal.lic),Вам нужен первый...
Вот секция в которую Вас попросили внести изменения
[LiveUpdate] LastBuildDataPath=314 LastTime=1282421820 LastBuild=314 LastBuildIDE=314 LastBuildMQL=314 LastBuildTester=314 [IndicatorPropertyPage] Phoenix-Forex-Pamm 2010 1.00=0 Relative Strength Index=0 123 1.00=1 SymbolInfoSample=0 Night-GMT=0 Nightv2=1 Nightv3=0 Nightv-3=0 Momentum=0 BAFFET-2010=1 TimeLocal-Proba=0 Phoenix-Infinity 2010 1.00=0 ExternFx-HeikenAshi=0 [OrderDialog] ShowTicks=1
PS
Хотя, если учесть, то, что ОС Windows 7 x64, то этот файл может лежать и в другом месте (тут к разработчикам)...
Сегодня линии аск бид меняются в бары новые не появляются.