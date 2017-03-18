Друзья задолбали рекламой. - страница 2
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Интересно, а можно технически написать такой плагин для браузера, который фильтровал бы ленту? На ум сходу приходит только некий умный прокси. Но я вебах не силен, что скажете?
В принципе, можно сделать все что угодно. В свое время на заказ писал прогу, которая парсила сайт, и укладывала информацию о пользователях в БД. Ничего противозаконного - объявления о поиске работы и вакансиях. Не смотреть же все вручную - задолбаешься. А так -полная структурированная инфа.
Э-э, одно дело парсить, это я умею. Другое дело - подменять информацию на странице, тут я в загадках.
Кто мешает, при поступлении очередного запроса в "друзья" и добавления его сразу же убирать галку "показывать в новостях" в настройках. И включать эту опцию только для тех кто вам действительно интересен. Когда кто то добавляется в "друзья" изначально не известно с какой целью он это делает. А вдруг это покупатель или желающий купить мой продукт, поэтому добавляю всех желающих, но сразу отключаю показ новостей.
Э-э, одно дело парсить, это я умею. Другое дело - подменять информацию на странице, тут я в загадках.
У меня уже очередь на добавление около 30 чел. Не то, что люди плохие, но я только новости Маркета и буду смотреть. Нет опции - показывать только темы друзей. Либо все - либо ничего.
Почему нет. В своем профиле в списке справа на шестеренку наводишь мышку появится опция, галку убираешь и все.
Почему нет. В своем профиле в списке справа на шестеренку наводишь мышку появится опция, галку убираешь и все.
Я уже объяснил - см. предыдущий пост. То, что вы пишите, известно. Хотелось бы избавится не от друзей и их тем на форуме, а от рекламы продуктов друзей в Маркете.
А теперь понял. Такого фильтра сервисом не предусмотрено только или все читать либо ни чего.
А теперь понял. Такого фильтра сервисом не предусмотрено только или все читать либо ни чего.
Кто мешает, при поступлении очередного запроса в "друзья" и добавления его сразу же убирать галку "показывать в новостях" в настройках. И включать эту опцию только для тех кто вам действительно интересен. Когда кто то добавляется в "друзья" изначально не известно с какой целью он это делает. А вдруг это покупатель или желающий купить мой продукт, поэтому добавляю всех желающих, но сразу отключаю показ новостей.
Дык если ты сам продавец - странно, что тебя не интересуют конкуренты.
Я сперва добавлял в друзья всех, в результате - у меня список друзей был переполнен, найти тех, с кем общался по делу - было проблематично, а уж от рекламы Граалей из Маркета было просто некуда деться.
В результате - пришлось внимательно почистить список. Сейчас при добавлении в друзья первым делом гляжу в профайле количество публикаций в Кодебазе или количество статей - это самые ценные друзья. Потом - гляжу на активность в форуме - это просто хорошие друзья. И потом - отсеиваю "впаривальщиков Граалей", у которых мало публикаций, мало сообщений в форуме, но дофига продуктов в Маркете - от этих "друзей" надо держаться подальше.