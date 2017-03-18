Друзья задолбали рекламой.

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Хоть не принимай.)

Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)

 
Yuriy Asaulenko:

Хоть не принимай.)

Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)


Просто галочку уберите "показывать в новостях". Напротив имени "друга" значок в виде шестеренки если на него мышку навести появятся настройки.
 
Yuriy Asaulenko:

Хоть не принимай.)

Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)


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Не то?

 
Sergey Chalyshev:


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Не то?

Дык, темы заведенные друзьями представляют интерес. А там все чехом убирается, насколько понимаю.
 
Yuriy Asaulenko:

Хоть не принимай.)

Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)

Проблем вроде нет один-два раза в день за 1 минуту просмотреть ленту. Другой вопрос, что один из "друзей" частит с публикацией, ну так можно его предупредить, ну или вообще его удалить.
 
Vitaly Muzichenko:
Проблем вроде нет один-два раза в день за 1 минуту просмотреть ленту. Другой вопрос, что один из "друзей" частит с публикацией, ну так можно его предупредить, ну или вообще его удалить.

Я так понимаю, это автоматом делается. ну изменил он продукт в Маркете - это его личное дело. Но автоматом эта новость рассылается друзьям.

В друзья принимаю людей, чье мнение интересно. Но зачем мне вся их деятельность? В общем, это вопрос скорее к МК. Чтобы была возможность  как-то селектировать.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Хоть не принимай.)

Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)


О "друзьях" так нельзя!)))
 
Vitaly Muzichenko:
Проблем вроде нет один-два раза в день за 1 минуту просмотреть ленту. Другой вопрос, что один из "друзей" частит с публикацией, ну так можно его предупредить, ну или вообще его удалить.


я вам завтра(когда отойду ) лично отвечу, сейчас боюсь грубо выйдет.

 
Vladimir Gribachev:


я вам завтра(когда отойду ) лично отвечу, сейчас боюсь грубо выйдет.

Можете грубить, Я это воспринимаю позитивно, если плюют в спину, то Я рад - значит Я впереди!
 
Интересно, а можно технически написать такой плагин для браузера, который фильтровал бы ленту? На ум сходу приходит только некий умный прокси. Но я вебах не силен, что скажете?
 

Лично мне тоже совершенно не нравится постоянная реклама продуктов Маркета. 

Создается впечатление, что многие, вполне разумные форумчане занимаются "впариванием котов в мешке лохам".

Лично я даже отказался от дружбы с некоторыми особо активными "впаривателями", хотя мне и интересны их темы, но продукты на Маркете - портят все впечатление.

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