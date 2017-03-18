Друзья задолбали рекламой.
Хоть не принимай.)
Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)
Просто галочку уберите "показывать в новостях". Напротив имени "друга" значок в виде шестеренки если на него мышку навести появятся настройки.
Хоть не принимай.)
Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)
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Не то?
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Не то?
Хоть не принимай.)
Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)
Проблем вроде нет один-два раза в день за 1 минуту просмотреть ленту. Другой вопрос, что один из "друзей" частит с публикацией, ну так можно его предупредить, ну или вообще его удалить.
Я так понимаю, это автоматом делается. ну изменил он продукт в Маркете - это его личное дело. Но автоматом эта новость рассылается друзьям.
В друзья принимаю людей, чье мнение интересно. Но зачем мне вся их деятельность? В общем, это вопрос скорее к МК. Чтобы была возможность как-то селектировать.
Хоть не принимай.)
Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)
О "друзьях" так нельзя!)))
Проблем вроде нет один-два раза в день за 1 минуту просмотреть ленту. Другой вопрос, что один из "друзей" частит с публикацией, ну так можно его предупредить, ну или вообще его удалить.
я вам завтра(когда отойду ) лично отвечу, сейчас боюсь грубо выйдет.
я вам завтра(когда отойду ) лично отвечу, сейчас боюсь грубо выйдет.
Лично мне тоже совершенно не нравится постоянная реклама продуктов Маркета.
Создается впечатление, что многие, вполне разумные форумчане занимаются "впариванием котов в мешке лохам".
Лично я даже отказался от дружбы с некоторыми особо активными "впаривателями", хотя мне и интересны их темы, но продукты на Маркете - портят все впечатление.
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Хоть не принимай.)
Как можно отписаться от рекламы продуктов Маркета друзей? Если понадобится я и сам в состоянии посмотреть кто что делает.)