Помогите выбрать профессиональный бектестер

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Нужен профессиональный бектестер для стратегии.

И‌меется торговая стретегия которая стабильно зарабатывает уже 2 года на реальном счету, но статистической информации по ней нет только стейтмент. 

Н‌еобходимо найти программу в которую можно зазрузить результаты или прописать системную логику с целью получить статистические данные гараздо более развернутые чем стандартный бектестер MQL

Спасибо

 
Talkerrr:

Нужен профессиональный бектестер для стратегии.

И‌меется торговая стретегия которая стабильно зарабатывает уже 2 года на реальном счету, но статистической информации по ней нет только стейтмент. 

Н‌еобходимо найти программу в которую можно зазрузить результаты или прописать системную логику с целью получить статистические данные гараздо более развернутые чем стандартный бектестер MQL

Спасибо


Подключите свой торговый счёт к сервису "Сигналы" и получите много развёрнутой статистики.
 
В МТ5 можно все закодить и получить любую свою статистику.
 

Мой торговый счет подключён к сервису myfxbook, это схоже по данным, необходима более развернутая информация.

V‌AR, Анализ Монте-Карло, Robustness, диапазоны просадок. Ч‌то-то на что можно более уверенно опереться при инвестировании.

В интеренете есть много софта в том числе платного, непонятно куда податься.

 
Talkerrr:

Мой торговый счет подключён к сервису myfxbook, это схоже по данным, необходима более развернутая информация.

V‌AR, Анализ Монте-Карло, Robustness, диапазоны просадок. Ч‌то-то на что можно более уверенно опереться при инвестировании.

В интеренете есть много софта в том числе платного, непонятно куда податься.


Тогда вам нужен Trade Navigator. Более развернутой статистики я не видел.

 
Сейчас посмотрю,спасибо...
 
Чёт дороговато выглядит )
 
Talkerrr:
Чёт дороговато выглядит )

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 Yury Antipov 2017.03.13 16:35      EN
EA Analyzer в помощь

Спасибо.
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