Помогите выбрать профессиональный бектестер
Нужен профессиональный бектестер для стратегии.
Имеется торговая стретегия которая стабильно зарабатывает уже 2 года на реальном счету, но статистической информации по ней нет только стейтмент.
Необходимо найти программу в которую можно зазрузить результаты или прописать системную логику с целью получить статистические данные гараздо более развернутые чем стандартный бектестер MQL
Спасибо
Подключите свой торговый счёт к сервису "Сигналы" и получите много развёрнутой статистики.
Мой торговый счет подключён к сервису myfxbook, это схоже по данным, необходима более развернутая информация.
VAR, Анализ Монте-Карло, Robustness, диапазоны просадок. Что-то на что можно более уверенно опереться при инвестировании.
В интеренете есть много софта в том числе платного, непонятно куда податься.
Мой торговый счет подключён к сервису myfxbook, это схоже по данным, необходима более развернутая информация.
VAR, Анализ Монте-Карло, Robustness, диапазоны просадок. Что-то на что можно более уверенно опереться при инвестировании.
В интеренете есть много софта в том числе платного, непонятно куда податься.
Тогда вам нужен Trade Navigator. Более развернутой статистики я не видел.
Чёт дороговато выглядит )
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Спасибо.
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Нужен профессиональный бектестер для стратегии.
Имеется торговая стретегия которая стабильно зарабатывает уже 2 года на реальном счету, но статистической информации по ней нет только стейтмент.
Необходимо найти программу в которую можно зазрузить результаты или прописать системную логику с целью получить статистические данные гараздо более развернутые чем стандартный бектестер MQL
Спасибо