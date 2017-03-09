Лимитки в 2 стороны - страница 2
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Я всё пытаюсь вывести это в журнал из библиотеки AccountInfo) Сложно разбираться с mql5.
Неттинговый тип торгового счет. Тогда получается с помощью вашей функции события при наступлении Buy или Sell я удаляю отложенный ордер на противоположную позицию. Сейчас попробую.
Я всё пытаюсь вывести это в журнал из библиотеки AccountInfo) Сложно разбираться с mql5.
В данном случае нужно просто навести мышку на название торгового счёта или посмотреть вверх терминала:
В данном случае нужно просто навести мышку на название торгового счёта или посмотреть вверх терминала:
Там это не написано. Выводил через ACCOUNT_TRADE_MODE.
Там это не написано. Выводил через ACCOUNT_TRADE_MODE.
Если не написано - значит неттинг.
Почему он выставляет по одной цене, а продает по-другой.
*** Но в итоге на графике ничего не меняется.***
? Как это не меняется? Если позиция открывается - то на графике будет значок открытия позиции.
*** И на счет того, что ордера не срабатывают по своим позициям.
Почему он выставляет по одной цене, а продает по-другой.
А теперь более подробно:
? Как это не меняется? Если позиция открывается - то на графике будет значок открытия позиции.
А теперь более подробно:
Я вас понял. Но как программа не успевает удалить противоположный отложенный ордер, если я вызываю функцию удаления сразу после срабатывания первого отложенного ордера?
В итоге, из журнала видно, что сначала исполняются 2 ордера, и потом только программа через OnTradeTransac пытается удалить якобы выставленный отложенный ордер
Из журнала видно, что все происходит в одно мгновение.
Вы пытаетесь торговать в 10-00 - вероятно это время открытия дневных торгов, а значит очень стакан пустой и будут огромные скачки цен.. Пройдите в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в пошаговом режиме и просмотрите, как в этот момент изменяются котировки.
Из журнала видно, что все происходит в одно мгновение.
Вы пытаетесь торговать в 10-00 - вероятно это время открытия дневных торгов, а значит очень стакан пустой и будут огромные скачки цен.. Пройдите в тестере в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" в пошаговом режиме и просмотрите, как в этот момент изменяются котировки.
Вот теперь всё заработало так, как я и хотел. Не зная этих тонкостей, когда нужно просто поменять режим в тестере и всё получится, нервов потратишь много. Спасибо большое за помощь и за функцию от OnTradeTrandsac.