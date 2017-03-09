Женщин милых форумчанок, трейдеров и программистов с Праздником) - страница 3
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Ну Я на форуме знаю по меньшей мере 6 раскрученных девушек, но их здесь гораздо больше. Не отвечают видимо потому, что сегодня их праздник, и они наверное уже пьяны))) Ждём-с
Я в фрилансе видел 4-х девушек(программисты) и 3-х в маркете в качестве продавцов. Я имею ввиду рускоязычную часть. Я считаю это мало, примерно на 70 муж одна девушка.
Короче , кто крутит рекламу включите и женский пол тоже в ваш таргетинг. Метаквотов это тоже касаеться.
Почему, констатация факта. У вас девушки во фрилансе заказывали? У меня нет, только мужики. Видимо брокеры рекламу крутят только для мужиков.
да, две были) ...отличные заказчицы)
да, две были) ...отличные заказчицы)
У тебя 115 работ у меня 100 с небольшим, 215+ имеем, и только 2 девушки, маловато как-то.
Присоединюсь к поздравлениям.
Не забывайте о собственной красоте, силе и способности вдохновлять нас, и одним своим присутствием озарять всех вокруг ! С Международным женским днем !
Присоединюсь к поздравлениям.
Не забывайте о собственной красоте, силе и способности вдохновлять нас, и одним своим присутствием озарять всех вокруг ! С Международным женским днем !
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?
СС+ они уже называются похоже, и нет ведь их на фотке, вот что mql5.com делает с прекрасным полом ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Предложение руки и сердца
stsmotor, 2017.03.03 13:11
Ну вопщем так...
Сам я программист,но в сс..+
Прошу написать мне людей
1.Которые имеют отношение к сервису "сигналы" то есть есть подписчики от 20 хотя бы(или есть доп.инвесторы)
2.Которые как то связаны с програмированиев в сс...+
3.Кто понял фишку тот напишет....по большей части это относиться к программистам которые понимают.геаметрическую модель сс+ и Mql.
///да формат языка не меняеться
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Предложение руки и сердца
Anatoli Kazharski, 2017.03.03 14:08
А что это? Размер груди от 3-го и выше что ли? )
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?
может это транс, ему такие наверное нравятся ) плечи тоже не женские
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?
Это Мелани Си , она такие одевает. И они нету у неё , ну эти... тити ..
Красиво, не красиво, не вам пытался угодить ) !
и нет ведь их на фотке, вот что mql5.com делает с прекрасным полом ))
Верно! не на фотке, не на ней.. нет) mql5.com тут не причем.
Вот
аа.. точно, мелси.. она лесби
предлагаю Martina Mihajlovska