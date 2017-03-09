Женщин милых форумчанок, трейдеров и программистов с Праздником) - страница 3

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Vitaly Muzichenko:
Ну Я на форуме знаю по меньшей мере 6 раскрученных девушек, но их здесь гораздо больше. Не отвечают видимо потому, что сегодня их праздник, и они наверное уже пьяны))) Ждём-с


Я в фрилансе видел 4-х девушек(программисты) и 3-х в маркете в качестве продавцов. Я имею ввиду рускоязычную часть. Я считаю это мало, примерно на 70 муж одна девушка.

К‌ороче , кто крутит рекламу включите и женский пол тоже в ваш таргетинг. Метаквотов это тоже касаеться.

 
Evgeny Belyaev:

Почему, констатация факта. У вас девушки во фрилансе заказывали? У меня нет, только мужики. Видимо брокеры рекламу крутят только для мужиков.


да, две были) ...о‌тличные заказчицы)

 
Taras Slobodyanik:


да, две были) ...о‌тличные заказчицы)


У тебя 115 работ у меня 100 с небольшим, 215+ имеем, и только 2 девушки, маловато как-то.

 
 

Присоединюсь к поздравлениям.

Не забывайте о собственной красоте, силе и способности вдохновлять нас, и одним своим присутствием озарять всех вокруг ! С Международным женским днем !

 
glebon:

Присоединюсь к поздравлениям.

Не забывайте о собственной красоте, силе и способности вдохновлять нас, и одним своим присутствием озарять всех вокруг ! С Международным женским днем !

Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?
 
Vitaly Muzichenko:
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?

СС+ они уже называются похоже, и нет ведь их на фотке, вот что mql5.com делает с прекрасным полом ))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Предложение руки и сердца

stsmotor, 2017.03.03 13:11

Ну вопщем так...

С‌ам я программист,но в сс..+

П‌рошу написать мне людей 

1‌.Которые имеют отношение к сервису "сигналы" то есть есть подписчики от 20 хотя бы(или есть доп.инвесторы)

2‌.Которые как то связаны  с програмированиев в сс...+

3‌.Кто понял фишку тот напишет....по большей части это относиться к программистам которые понимают.геаметрическую модель сс+ и Mql.

/‌//да формат языка не меняеться

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?

может это транс, ему такие наверное нравятся ) плечи тоже не женские
 
Vitaly Muzichenko:
Футболка вроде мужская, и как-бы нет их, ну этих... тити где? Или и без них красиво)?

Это Мелани Си , она  такие одевает. И они нету у неё , ну эти... тити ..

Красиво, не красиво, не вам пытался угодить ) !‌

Sergey Basov:

 и нет ведь их на фотке, вот что mql5.com делает с прекрасным полом ))


Верно! не на фотке, не на ней.. нет)  mql5.com тут не причем.

Вот‌

[Удален]  

аа.. точно, мелси.. она лесби

предлагаю Martina Mihajlovska

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