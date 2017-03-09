Женщин милых форумчанок, трейдеров и программистов с Праздником)
Наши милые нежные добрые
Наши сильные стройные модные...
Наши сестры, подруги, любимые
Нам дарящие счастье красивые...
Наши вы неземные высокие,
Наши матери добрые строгие...
Наши вечные стервы стервозные,
Наши жены в деньгах скрупулезные...
Наши умницы вы деловые
Бизнес вумницы вы пробивные...
Вы рванули к небесным вершинам -
Не угнаться за вами мужчинам...
Все вам нынче подвластно на свете,
Вы нас тащите к звездным рассветам...
Всех вот с праздником вас поздравляю
И всего вам на свете желаю...
Что сказать как-то все примелькалось,
Повторяться уже не пристало...
Все же только всего вам прекрасного
Неба синего, звездного ясного...
Чтобы только счастливыми были
Чтобы мужчины вам радость дарили...
Чтобы дети вас лишь восхищали,
Не болели, чтоб не страдали...
Чтоб с движением к свету и силе
Вас все больше мужчины любили…
Дата была придумана социалистическим движением. Немецкие социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой Люксембург согласились, что необходим день, который бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи.
в 1913 году Женский день вовсе не был таким мирным, а сопровождался митингами и демонстрациями.
Так, 23 февраля 1917 года по старому стилю (то есть 8 марта по новому) забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие
с требованием равных прав для женщин стали одним из триггеров к дальнейшей волне протестов, которые привели к Февральской революции.
Но в 30-е годы были упразднены столь необходимые женотделы, занимавшиеся агитацией, образованием, помощью и борьбой за права женщин. Тем самым женщины не достигли новых вершин в равноправии.
А в 1966 году 8 Марта стало выходным днем, так что активная идея даты окончательно угасла.
Сегодня праздник окончательно превратился в день следования стереотипам о женщинах. Это заметно и по традиционным подаркам, и по описанию Международного женского дня в русскоязычном интернете.
Самыми популярными подарками на 8 Марта остаются цветы и сладости, а также парфюмерия и косметика.
Дата была придумана ...
Ликбез окончен? Собственно - и чо?
Вы перепутали ветку. Тут как бэ - поздравления, а не интересное и юмор.
Присоединяюсь к поздравлениям форумчан
Здоровья,счастья,любви !
Поздравляю с 8 Марта!
Поздравляю с 8 Марта!
Это что за пулемет?
Это что за пулемет?
Перфоратор это, он всегда нужен в хозяйстве! Плюс - сменные насадки)
Такая насадка к нему подойдет?
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