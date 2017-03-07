Предложение руки и сердца
Ну вопщем так...
Сам я программист,но в сс..+
Прошу написать мне людей
1.Которые имеют отношение к сервису "сигналы" то есть есть подписчики от 20 хотя бы(или есть доп.инвесторы)
2.Которые как то связаны с програмированиев в сс...+
3.Кто понял фишку тот напишет....по большей части это относиться к программистам которые понимают.геаметрическую модель сс+ и Mql.
///да формат языка не меняеться
ага. типа должен и должен
а в замен то что!?
ЗЫ. Я понел
типа как обчно - БЕСПЛАТНО! (альтруисты и филантропы сюда бегом)
так?
Короче, хватит меня бесить!!!
Дайте мне модератора и я буду жестоко банить неадекватов (у меня чуйка на них)* и никакой пощады
а сс+ знаешь?
А что это? Размер груди от 3-го и выше что ли? )
а сс+ знаешь?
Это диалект такой?
Обидно блин...
ладно тема закрыта...
нет тут сс+ язык то не старый,в чем причина незнаю
Обидно блин...
ладно тема закрыта...
нет тут сс+ язык то не старый,в чем причина незнаю
может в том что вы (цензура)?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Ну вопщем так...
Сам я программист,но в сс..+
Прошу написать мне людей
1.Которые имеют отношение к сервису "сигналы" то есть есть подписчики от 20 хотя бы(или есть доп.инвесторы)
2.Которые как то связаны с програмированиев в сс...+
3.Кто понял фишку тот напишет....по большей части это относиться к программистам которые понимают.геаметрическую модель сс+ и Mql.
///да формат языка не меняеться