Результаты оптимизации не совпадают с результатом в визуальном режиме. - страница 2
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Есть ли в тестируемом эксперте какая-либо работа с графическими объектами на графике?
Нет, единственное что есть графическое на графике -- это комментарии и стрелочки входов в рынок.
Если запустить одиночное тестирование несколько раз с одними и теми же параметрами, то результаты совпадают или нет?
да совпадают
Используй дату. Без использования даты история добавляется от текущего дня.
Использую дату от и до и при оптимизации и в визуальном режиме. Вообще загадка впервые с таким сталкиваюсь.
Использую дату от и до и при оптимизации и в визуальном режиме. Вообще загадка впервые с таким сталкиваюсь.
просто раньше не проверяли.
я не помню уже - когда такое впервые заметил
.......
Есть еще и такое:
- гоняешь и гоняешь в тестере единичные прогоны, затем бац - вдруг откуда ни возьмись граальный баланс, который через несколько дней и не повторится
)
просто раньше не проверяли.
я не помню уже - когда такое впервые заметил
.......
Есть еще и такое:
- гоняешь и гоняешь в тестере единичные прогоны, затем бац - вдруг откуда ни возьмись граальный баланс, который через несколько дней и не повторится
)
И в чем причина была?
И в чем причина была?
если бы я собственноручно писал тестер, 100% бы ответил
а здесь - пас, не знаю
однако, если отключить подключение к интернет при тестировании, то вторая проблемс отсутствует
Может кто сталкивался с такой проблемой, оптимизирую советника в МТ4 после оптимизации устанавливаю лучший результат в параметры советника, включаю в визуальном режиме и он вместо заработка либо вовсе сливает или вместо например 20К прибыли в оптимизаторе в визуальном режиме зарабатывает 200 едениц. Просветите как быть. т.е как его оптимизировать что бы результат совпадал в визуальном режиме с результатом оптимизации.
Во входных параметрах есть такие выпадающие настройки?
Именно с такими параметрами при оптимизации и визуализации возникали проблемы.Приходилось записывать хорошие параметры на бумагу,а потом вписывать и визуализировать прогон.