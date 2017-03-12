Результаты оптимизации не совпадают с результатом в визуальном режиме. - страница 2

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Есть ли в тестируемом эксперте какая-либо работа с графическими объектами на графике?
 
Slawa:
Есть ли в тестируемом эксперте какая-либо работа с графическими объектами на графике?

Нет, единственное что есть графическое на графике -- это комментарии и стрелочки входов в рынок.
 
Если запустить одиночное тестирование несколько раз с одними и теми же параметрами, то результаты совпадают или нет?
 
Используй дату. Без использования даты история добавляется от текущего дня.
 
Slawa:
Если запустить одиночное тестирование несколько раз с одними и теми же параметрами, то результаты совпадают или нет?

да совпадают
 
Aleksey Altukhov:
Используй дату. Без использования даты история добавляется от текущего дня.

Использую дату от и до и при оптимизации и в визуальном режиме. Вообще загадка впервые с таким сталкиваюсь. 
 
Mikhail Gorenberg:

Использую дату от и до и при оптимизации и в визуальном режиме. Вообще загадка впервые с таким сталкиваюсь

просто раньше не проверяли.

я не помню уже - когда такое впервые заметил

.......‌

Есть еще и такое:

- гоняешь и гоняешь в тестере единичные прогоны, затем бац - вдруг откуда ни возьмись граальный баланс, который через несколько дней и не повторится

)‌

 
Renat Akhtyamov:

просто раньше не проверяли.

я не помню уже - когда такое впервые заметил

.......‌

Есть еще и такое:

- гоняешь и гоняешь в тестере единичные прогоны, затем бац - вдруг откуда ни возьмись граальный баланс, который через несколько дней и не повторится

)‌


И в чем причина была?
 
Mikhail Gorenberg:

И в чем причина была?

если бы я собственноручно писал тестер, 100% бы ответил

а здесь - пас, не‌ знаю

однако, если отключить подключение к интернет при тестировании, то вторая проблемс отсутствует‌

[Удален]  
Mikhail Gorenberg:
Может кто сталкивался с такой проблемой, оптимизирую советника в МТ4 после оптимизации устанавливаю лучший результат в параметры советника, включаю в визуальном режиме и он вместо заработка либо вовсе сливает или вместо например 20К прибыли в оптимизаторе в визуальном режиме зарабатывает 200 едениц. Просветите как быть. т.е как его оптимизировать что бы результат совпадал в визуальном режиме с результатом оптимизации.


Во входных параметрах есть такие выпадающие настройки?

И‌менно с такими параметрами при оптимизации и визуализации возникали проблемы.Приходилось записывать хорошие параметры на бумагу,а потом вписывать и визуализировать прогон.

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