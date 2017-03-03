Брокер БКС

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Здравствуйте. Уже 2 день не могу создать демо счет по данному брокеру на МТ5. Кто-нибудь сейчас использует данного брокера для демо счета?
 
Fresto:
Здравствуйте. Уже 2 день не могу создать демо счет по данному брокеру на МТ5.
Какие симптомы? Опишите подробнее.
 
Andrey Dik:
Какие симптомы? Опишите подробнее.

Вначале нажимаешь открыть демо счет в программе на сервере БКС - демо, там бывало не можешь нажать на кнопку Далее, когда уже ввел все данные, потом если и можешь, проходит строка загрузки и пишет - Нету интернета или обратитесь в службу поддержки. Обращался вчера, сказали за день уладят, но ничего не поменялось.
 
Fresto:

Вначале нажимаешь открыть демо счет в программе на сервере БКС - демо, там бывало не можешь нажать на кнопку Далее, когда уже ввел все данные, потом если и можешь, проходит строка загрузки и пишет - Нету интернета или обратитесь в службу поддержки. Обращался вчера, сказали за день уладят, но ничего не поменялось.
Из своего кабинета в БКС открыть демо счёт пробовали? 
 
Andrey Dik:
Из своего кабинета в БКС открыть демо счёт пробовали? 

Нет, надо попробовать.

P.s. всё не настолько серьезно, чтобы регистрироваться и на гос услугах, высылать скан. паспорта
 
Fresto:

Нет, надо попробовать.

P.s. всё не настолько серьезно, чтобы регистрироваться и на гос услугах, высылать скан. паспорта

У них только из кабинета,демо тоже 
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