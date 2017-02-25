Заработок на отбивании бонусов. - страница 3

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Ibragim Dzhanaev:

Набивается 100 лотов примерно за 10 дней.

 

Вообще, мне хочется получить ответ на вопрос: кто знает подходящих брокеров - набивать лотность. вне зависимости как закрылся ордер.

Да, и чтобы еще деньги отдали. 

Идете на сайт МОФТ, там есть калькулятор по всем ДЦ, можно прикинуть сумму ребейтов в зависимости от кол-ва лотов за период. Я им пользуюсь, нормально выплачивают. Дурачков-теоретиков не слушайте, у них вечно в неудачах другие виноваты, ДЦ, репликтоиды, Пу***н и т.д.
 
Evgeny Belyaev:
Ibragim Dzhanaev:

Набивается 100 лотов примерно за 10 дней.

 

Вообще, мне хочется получить ответ на вопрос: кто знает подходящих брокеров - набивать лотность. вне зависимости как закрылся ордер.

Да, и чтобы еще деньги отдали. 

Вывести дадут только прибыль, сам бонус вывести нельзя. Не проще ли на работу пойти?
Почему вас замкнуло на бонусы? Бонусы вчера обсуждали и в другой ветке. Сегодня говорим о ребейтах. Очнитесь!!!! праздник проше-е-е-ел!!!
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Почему вас замкнуло на бонусы? Бонусы вчера обсуждали и в другой ветке. Сегодня говорим о ребейтах. Очнитесь!!!! праздник проше-е-е-ел!!!

Почему вас замкнуло на бонусы? 

Потому, что знаю как отбить.

Скиньте пожалуйста ссылку, где обсуждали. 

 
Ibragim Dzhanaev:
Почитайте условия и идите на работу.

Я слава богу нормально зарабатываю, мне не приходится открывать 15 счетов ставить на них робота в надежде получить 10$ в месяц.

Вот я вам работу нашел:

 

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Я слава богу нормально зарабатываю, мне не приходится открывать 15 счетов ставить на них робота в надежде получить 10$ в месяц.

Вот я вам работу нашел:

 

))) Зачем так утруждать себя )) наверно долго искали )) тем более, что вы так ничего и не поняли, отбить бонус к депо, например 100% - закинул насчет 1000$, тебе сверху еще 1000 баксов, делаешь оборот Х лотов - они твои. Эту лотность можно нафигачить за 10 дней. Самый худший вариант три недели, хотя по истории такого нет.

Грузчиком я работал. Ничего трудного, даже легко, по сравнению с форексом. 

 
Ibragim Dzhanaev:

отбить бонус к депо, например 100% - закинул насчет 1000$, тебе сверху еще 1000 баксов, делаешь оборот Х лотов - они твои. Эту лотность можно нафигачить за 10 дней. 

Мечты... 

1.)  Зачастую есть требования по просадке, если не выполнил, бонус списывается.

2) Где гарантии, что зароботаете, а не сольете?

3)Где гарантии что дадут вывести заработанное?

P.S

откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Мечты... 

1.)  Зачастую есть требования по просадке, если не выполнил, бонус списывается.

2) Где гарантии, что зароботаете, а не сольете?

3)Где гарантии что дадут вывести заработанное?

P.S

откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.

1. Нет, не просадка, там другие условия - читайте.

2. Просто математика.

3. Первый раз дадут вывести, так как не нарушаю пунктов договора,  второй раз могут не дать бонус (такие у них условия)

откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.    и не надо:)

 
Ibragim Dzhanaev:

1. Нет, не просадка, там другие условия - читайте.

2. Просто математика.

3. Первый раз дадут вывести, так как не нарушаю пунктов договора,  второй раз могут не дать бонус (такие у них условия)

откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.    и не надо:)

Опубликуйте здесь полные условия, вместе со звездочками.
[Удален]  
Evgeny Belyaev:
Опубликуйте здесь полные условия, вместе со звездочками.
Зачем ?
 
Ibragim Dzhanaev:
Зачем ?
Зачем- затем, почему- потому. Дальше витайте в облоках. Вам вроде проще грузчик пойти, намного больше заработаете. Там хоть почти без просадок. 
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