Заработок на отбивании бонусов. - страница 3
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Набивается 100 лотов примерно за 10 дней.
Вообще, мне хочется получить ответ на вопрос: кто знает подходящих брокеров - набивать лотность. вне зависимости как закрылся ордер.
Да, и чтобы еще деньги отдали.
Набивается 100 лотов примерно за 10 дней.
Вообще, мне хочется получить ответ на вопрос: кто знает подходящих брокеров - набивать лотность. вне зависимости как закрылся ордер.
Да, и чтобы еще деньги отдали.
Почему вас замкнуло на бонусы? Бонусы вчера обсуждали и в другой ветке. Сегодня говорим о ребейтах. Очнитесь!!!! праздник проше-е-е-ел!!!
Почему вас замкнуло на бонусы?
Потому, что знаю как отбить.
Скиньте пожалуйста ссылку, где обсуждали.
Почитайте условия и идите на работу.
Я слава богу нормально зарабатываю, мне не приходится открывать 15 счетов ставить на них робота в надежде получить 10$ в месяц.
Вот я вам работу нашел:
Я слава богу нормально зарабатываю, мне не приходится открывать 15 счетов ставить на них робота в надежде получить 10$ в месяц.
Вот я вам работу нашел:
))) Зачем так утруждать себя )) наверно долго искали )) тем более, что вы так ничего и не поняли, отбить бонус к депо, например 100% - закинул насчет 1000$, тебе сверху еще 1000 баксов, делаешь оборот Х лотов - они твои. Эту лотность можно нафигачить за 10 дней. Самый худший вариант три недели, хотя по истории такого нет.
Грузчиком я работал. Ничего трудного, даже легко, по сравнению с форексом.
отбить бонус к депо, например 100% - закинул насчет 1000$, тебе сверху еще 1000 баксов, делаешь оборот Х лотов - они твои. Эту лотность можно нафигачить за 10 дней.
Мечты...
1.) Зачастую есть требования по просадке, если не выполнил, бонус списывается.
2) Где гарантии, что зароботаете, а не сольете?
3)Где гарантии что дадут вывести заработанное?
P.S
откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.
Мечты...
1.) Зачастую есть требования по просадке, если не выполнил, бонус списывается.
2) Где гарантии, что зароботаете, а не сольете?
3)Где гарантии что дадут вывести заработанное?
P.S
откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел.
1. Нет, не просадка, там другие условия - читайте.
2. Просто математика.
3. Первый раз дадут вывести, так как не нарушаю пунктов договора, второй раз могут не дать бонус (такие у них условия)
откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел. и не надо:)
1. Нет, не просадка, там другие условия - читайте.
2. Просто математика.
3. Первый раз дадут вывести, так как не нарушаю пунктов договора, второй раз могут не дать бонус (такие у них условия)
откровенных плюсов в ваших доводавх не нашел. и не надо:)
Опубликуйте здесь полные условия, вместе со звездочками.
Зачем ?